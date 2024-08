- Navegando por las complejidades del bosque RTL

Menos Drama, Más Emociones y Momentos Divertidos: En el sexto episodio del Jungle Camp de RTL, los concursantes mostraron su lado emocional - la estrella alemana de la realidad Gigi Birofio (25) siendo bastante inmaduro.

Ninguno de los doce competidores fue obligado a abandonar el campamento en la última edición del "Showdown de Leyendas del Jungle Camp". Sin embargo, todos tuvieron que renunciar a sus objetos de lujo debido a reiteradas infracciones de las reglas.

Profundas Reflexiones de Thorsten Legat y Kader Loth

El exfutbolista Thorsten Legat (55) habló junto a la fogata sobre su relación con sus dos hijos. "No puedo vivir sin mi esposa y mis dos hijos", afirmó Legat. Tuvo palabras positivas para su hijo Nico, que ha participado en numerosos reality shows: "Ha crecido, realmente ha crecido". Sin embargo, su otro hijo, Leon, desea vivir de forma independiente y no tiene interés en la familia. "Te extrañamos", sollozó Legat, "y si necesitas ayuda, estoy aquí para ti".

La famosa personalidad de la televisión basura Kader Loth (51) habló sobre su diagnóstico de endometriosis. Experimentó dolor en su abdomen inferior y visitó al médico, quien le diagnosticó endometriosis. El médico sugirió la extirpación de su útero, lo cual ella realizó, según su relato. "Entré a la clínica como un ser humano, salí como un zombi", mencionó Loth. Sus ataques de pánico aumentaron debido a la cirugía, pero ahora se encuentra bien.

La endometriosis se reconoce generalmente como una de las enfermedades ginecológicas más comunes en niñas y mujeres alemanas, según el Instituto Central de Servicios de Salud de Seguro de Enfermedad. Esta afección causa que el tejido similar al revestimiento uterino se desarrolle fuera del útero, lo que puede llevar a varios síntomas como calambres y dolor intenso durante la menstruación y las relaciones sexuales.

Gigi Birofio lucha por un cigarrillo

Gigi Birofio tenía preocupaciones diferentes: deseaba fumar su último cigarrillo solo después de la cena y le pidió a Elena Miras (32) que lo guardara para él. Aunque suplicó, ella no debería dárselo. No tardó en pedirlo de nuevo - incluso intentando forcejear con Miras, quien protegía el cigarrillo. "Solo quiero una calada", admitió Birofio más tarde. "Bueno, Gigi aún es un poco bebé", concluyó Kader Loth. De hecho, Birofio no pudo esperar hasta la cena.

El presentador Mola Adebisi (51) y el modelo Giulia Siegel (49) destacaron en el desafío del Jungle "Río de Risas". En agua helada (17 grados), tuvieron que liberarse de cadenas y esposas. Juntos, lograron obtener seis de las doce estrellas.

De vuelta en el campamento, ellos y los demás aprendieron sobre las infracciones de las reglas: los concursantes durmieron durante el día y no cuidaron el fuego en algunas ocasiones. Al final del programa, la presentadora Sonja Zietlow anunció que el siguiente concursante sería eliminado en el séptimo episodio.

La última temporada de "Soy una Estrella" es una celebración especial del 20º aniversario del programa, que debutó en 2004. Es esencialmente un reencuentro: las "leyendas", como RTL las llama, se han reunido alrededor de la fogata en temporadas anteriores.

