Navalny envía "abrazos árticos y saludos polares" desde la cárcel siberiana en un mensaje de Nochevieja

En un mensaje de Nochevieja compartido por el equipo de Navalny en las redes sociales, se cita a Navalny diciendo que esta será la tercera vez que "me hago la tradicional foto familiar de Nochevieja con Photoshop".

"Intento mantenerme al día, y esta vez he pedido a una inteligencia artificial que me dibuje. Espero que haya salido algo fantástico: yo mismo no veré la foto hasta que la carta con ella llegue a Yamal", bromeó.

El equipo de Navalny ha declarado que actualmente cumple condena en la colonia penal IK-3, en la región autónoma rusa de Yamalo-Nenets.

"'Te echo mucho de menos' es una construcción incorrecta desde el punto de vista de la lengua rusa. Es mejor decir: 'Te echo mucho de menos' o 'Te echo mucho de menos'", dijo. "Pero desde mi punto de vista, es más exacto y correcto. Echo muchísimo de menos a mi familia. A Yulia, a mis hijos, a mis padres, a mi hermano. Echo de menos a mis amigos, a mis colegas, nuestra oficina y mi trabajo. Os echo muchísimo de menos a todos".

Sin embargo, Navalny continuó diciendo que no tiene "sentimientos de soledad, abandono o aislamiento en absoluto".

"Mi estado de ánimo es estupendo y bastante navideño. Pero no hay sustituto para la comunicación humana normal en todas sus formas: desde las bromas en la mesa de Año Nuevo hasta la correspondencia en Telegram y los comentarios en Instagram y Twitter [actualmente conocido como X]", dijo.

"Feliz Año Nuevo a todos", dijo Navalny. "Abrazos árticos y saludos polares a todos. Os quiero a todos", concluyó.

Navalny fue localizado en una colonia penal de Siberia a principios de este mes, dos semanas después de que su equipo perdiera el contacto con él. Hasta entonces, estaba encarcelado en una colonia penal a unos 240 kilómetros al este de Moscú.

Su desaparición, que se produjo pocos días después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara que se presentará a la reelección en marzo de 2024, había desatado la preocupación por su bienestar y seguridad.

El líder opositor ruso fue condenado en agosto a 19 años de prisión tras ser declarado culpable de crear una comunidad extremista, financiar actividades extremistas y numerosos delitos más. Ya cumplía condenas de 11 años y medio en un centro de máxima seguridad por fraude y otros cargos que él niega.

Los partidarios de Navalny afirman que su detención y encarcelamiento son un intento políticamente motivado de reprimir sus críticas al presidente ruso, Vladimir Putin.

Navalny ha supuesto una de las amenazas más graves a la legitimidad de Putin durante su gobierno. Utilizó su blog y las redes sociales para denunciar la supuesta corrupción en el Kremlin y en las empresas rusas, y organizó protestas callejeras contra el gobierno.

