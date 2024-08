Radicalización en Línea a través de Plataformas Digitales - Naturaleza peligrosa de los propagandistas alemanes en línea que abogan por las ideologías islamistas

Con gran intensidad, un hombre con una larga barba roja llameante grita en un micrófono: "¡Tenemos que esparcir la Da'wa por todas partes!" La Da'wa es un término árabe que significa "invitación" al Islam. Sin embargo, personas como Pierre Vogel, que grita en el video, tergiversan el término. Ellos buscan propagar sus puntos de vista. Este predicador alemán, a menudo llamado "Abu Hamza" en línea, está completamente vestido de blanco, con un takke. Pero el arrebato agresivo de Vogel tiene poco que ver con los rituales religiosos. "No podemos establecer un refugio en el bosque, escribir Da'wa en él y luego esperar a que alguien pase", argumenta golpeando la mesa con ambos puños. El público responde con "Alahu Akbar".

El video ha ganado popularidad en múltiples plataformas de redes sociales, obteniendo miles de me gusta. Muchos usuarios encuentran diversión en el arrebato del predicador, con un canal de TikTok describiéndolo como "clásico intemporal" - una verdadera favorita. "Trae recuerdos de un discurso en 1934", comenta un usuario. Los Hitlers salafistas, la furia de Vogel sí se parece.

Este ejemplo muestra cómo el contenido islamista se propaga e infiltra los espacios digitales. ¿Qué es lo que hace que predicadores como Vogel sean tan relatable? ¿Y estos videos realmente representan una amenaza?

El islamismo se convierte en un meme

Ahmad Armih, conocido como "Abul Baraa", es un confidente salafista de Pierre Vogel. En sus videos, Baraa se desliza fácilmente en el papel de coach de vida. Comparte sermones y consejos, guiando a sus seguidores musulmanes sobre cómo vivir y cómo no hacerlo. Está bien disfrutar de cerveza sin alcohol, pero no presumir de ella fuera, dice con una risa. El enfoque humorístico de Baraa sugiere que no quiere hacer daño, ¿verdad? Una mirada más cercana a sus canales de redes sociales, sin embargo, pinta una imagen muy diferente. Las personas con discapacidades son responsabilizadas. La mayoría de los habitantes del infierno son mujeres. "Infiel" es más que un insulto - es un hecho. Tales son las declaraciones de Baraa.

No solo el contenido, sino también la forma aparentemente supportive en la que los salafistas en línea propagan estas ideas puede ser perjudicial. El extremismo queda en un segundo plano. Otro ejemplo es el meme de Internet "¡Puaj, hermano, puaj! ¿Qué es eso, hermano?" La frase proviene de un predicador radical llamado Mohamed Hoblos, que la usa para burlarse de los musulmanes que considera no lo suficientemente devotos. El video popular de YouTube ha obtenido más de tres millones de vistas, y las páginas de memes a menudo utilizan el clip para sketches divertidos. El islamismo gana estatus de culto. En el comercio en línea, se venden camisetas con la cara de Hoblos y sus filosofías.

Radicalización de jóvenes en TikTok

Después de la cancelación de tres conciertos de Taylor Swift en Viena debido a amenazas terroristas, Pierre Vogel y Abul Baraa sostuvieron una discusión en TikTok. El periódico "Bild" alega que Baraa jugó un papel significativo en la radicalización del atacante de 19 años Beran A., citando fuentes de inteligencia. Vogel y Baraa niegan cualquier participación en las amenazas terroristas de Viena, según informó "Der Standard".

Si estas acusaciones tienen algún mérito sigue sin estar claro. Sin embargo, los predicadores abogan por puntos de vista problemáticos sobre el Islam. Según un informe de la oficina de protección constitucional de Baden-Württemberg, Abul Baraa aboga por una ideología salafista que contradice el orden democrático liberal. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) también condena las opiniones radicales de Pierre Vogel, principalmente dirigidas a los musulmanes liberales que cree que malinterpretan el Islam. Es famoso por hacer comentarios "homofóbicos impulsados por la islamista" durante sus sermones.

" Tanto Ahmad Armih como Pierre Vogel están en la lista de la BfV. El contenido que difunden continúa siendo clasificado como salafista", informó la BfV a stern.

Desde el 7 de octubre, el contenido yihadista ha estado aumentando

En su último informe anual, la BfV advierte sobre la propagación de la propaganda yihadista en Internet. Si bien el contenido islamista vio un breve descenso durante el período informado, ha aumentado significativamente desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. Europol ha desactivado repetidamente canales y grupos sospechosos. "Estas acciones no pueden detener completamente la propagación del contenido yihadista, pero sí lo hacen más difícil", indica el informe.

Este tipo de contenido islamista se puede encontrar en TikTok, donde Vogel y Baraa han compartido sus perspectivas. La plataforma tiene como objetivo principal a los jóvenes, que son particularmente vulnerables. El informe anual de 2023 de la Oficina de Protección de la Constitución de Brandeburgo incluso menciona la "TikTokificación del islamismo". La plataforma misma remains tight-lipped sobre por qué se permite a los extremistas propagar sus puntos de vista allí. Un portavoz de TikTok se limitó a hacer referencia a sus políticas relacionadas con el discurso de odio y el extremismo. TikTok trabaja para hacer que sea más difícil para los usuarios acceder al contenido y las cuentas odiosas. Sin embargo, se permiten múltiples perfiles, incluso si violan las pautas de la comunidad.

Los salafistas en línea pueden continuar difundiendo puntos de vista radicales con poca interferencia en las plataformas de redes sociales. Es responsabilidad de los usuarios interpretar los videos de manera objetiva y mantenerse escépticos ante las encantadoras actitudes de los predicadores.

La influencia de predicadores radicales como Vogel y Armih va más allá de sus videos, con mercancía como camisetas con sus caras y filosofías disponibles para comprar en línea. Esta comercialización de sus ideologías propaga aún más sus visiones extremistas entre jóvenes y vulnerables audiencias.

Lea también: