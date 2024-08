- Nation abre veinte nuevas presentaciones <unk> con tres estrenos globales

Los Teatros Estatales de Sajonia presentan 20 espectáculos fabulosos en música, teatro, danza y teatro de marionetas en Radebeul y otros lugares durante la próxima temporada. Este emocionante programa incluye tres estrenos mundiales impactantes. Comenzando el 29 de septiembre, se pueden esperar giras teatrales, una elegante gala y las primeras funciones de la velada de Georg Kreisler "Opernboogie" y la obra de Thomas Bernhard "Der Theatermacher".

Clásicos intemporales como la comedia griega "Lisistrata", la opereta de Johann Strauss "Die Fledermaus" y "L'elisir d'amore" de Gaetano Donizetti compartirán el escenario con producciones contemporáneas como "Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden" de Sibylle Berg y la obra "Blaupause" de Leonie Lorena Wyss. De la pantalla grande, el público puede esperar la comedia "Das perfekte Geheimnis" y la ópera "The Lion's Face", que sigue la historia de un paciente de Alzheimer y que debutará en Alemania.

Entre los nuevos en escena se encuentran la comedia "Restaurant Ta Gueule", el cautivador espectáculo de danza "Im Puls" y el teatro de danza familiar "Fantasia steht Kopf". En Navidad, la ópera "Amahl and the Night Visitors" cobrará vida con la soprano estadounidense y directora Julia Mintzer.

Comprometidos con la inclusión, los Teatros Estatales trabajan estrechamente con más de 50 instituciones, jardines de infancia, escuelas y centros educativos de la región. Esta temporada se pueden ver la obra de aula "Harder, Faster, Stronger", la ópera infantil "Drei alte Männer wollten nicht sterben" y el mágico espectáculo de marionetas "The Story of the Fox Who Lost His Mind".

En línea con su enfoque inclusivo, los Teatros Estatales han contratado a un niño con discapacidad física para la ópera de Navidad y han presentado a un bailarín con síndrome de Down en "Das perfekte Geheimnis". Para aquellos con discapacidad visual, se ofrecen descripciones auditivas en algunas funciones, mientras que los cinturones vibratorios están disponibles para personas sordas y con discapacidad auditiva.

La primera función de la próxima temporada en los Teatros Estatales de Sajonia es el estreno de la velada de Georg Kreisler "Opernboogie" el 29 de septiembre. Después de la primera función, el público también puede disfrutar del clásico intemporal "Lisistrata" como parte de la diversa programación del teatro.

