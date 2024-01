Naomi Osaka vuelve a ganar en el Internacional de Brisbane tras más de un año alejada del tenis

La cuatro veces campeona de Grand Slam se impuso a la alemana Tamara Korpatsch por 6-3 7-6 (11-9) en la primera ronda del Internacional de Brisbane para comenzar el nuevo año por todo lo alto.

El último partido de Osaka fue en el Abierto Panpacífico de 2022, en Japón. Osaka, defensora del título, se retiró de la competición tras sufrir dolores abdominales.

Se esperaba que participara en el Open de Australia 2023, torneo que ha ganado en dos ocasiones, pero se retiró cuando anunció su embarazo.

Osaka, que actualmente no figura en el ránking tras 15 meses sin jugar en competición, logró 36 golpes ganadores en el partido, frente a 21 errores no forzados, según la WTA. Korpatsch sólo tuvo 13 golpes ganadores en su victoria en sets corridos.

"El último par de años que jugué antes de tener a mi hija, no devolví todo el amor que me dieron", dijo Osaka tras el partido. "Siento que eso es lo que quiero hacer en este capítulo.

"Agradezco mucho que la gente venga, me conozca y me anime, porque creo que hubo un tiempo en el que yo era una niña pequeña que intentaba ver jugar a mis modelos. Así que a veces me siento surrealista jugando en estas pistas".

El potente saque de Osaka le ayudó en el partido y no tuvo ningún punto de ruptura en el primer set.

El segundo set fue algo más duro, ya que las jugadoras intercambiaron breaks para enviar el partido a un tiebreak.

Osaka desperdició dos bolas de partido en un final de partido dramático, pero selló la victoria a la tercera oportunidad con una derecha ganadora.

"Al recordar el partido, estoy muy orgullosa de mí misma", declaró Osaka. "Creo que he jugado a un buen nivel.

"Creo que mi rival ha jugado muy bien. Sinceramente, sólo puedo pensar en los nervios que tenía. Así que simplemente superar ese partido tan duro y espero seguir construyendo sobre ello".

Osaka, de 26 años, se enfrentará a Karolína Plíšková en la segunda ronda, en un duelo entre dos ex número 1 del mundo.

