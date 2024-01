Naomi Osaka: Un año después de su repentina retirada, la cuatro veces campeona de Grand Slam participa en la sesión de prensa del Abierto de Francia

Doce meses después de negarse a hablar con los medios de comunicación durante el evento, alegando motivos de salud mental, Osaka se enfrentó a la prensa con reflexión, humor y cautela.

Con una sonrisa en la cara, Osaka dijo a los periodistas que estaba "preocupada por esta rueda de prensa porque sabía que me iban a hacer muchas preguntas sobre esto".

El año pasado, Osaka se mostró visiblemente estresada y emocionada al dirigirse a los medios de comunicación durante una rueda de prensa obligatoria en Roland Garros.

La ex número uno del mundo se retiró posteriormente del Abierto de Francia 2021 y reveló que había "sufrido largos ataques de depresión" desde que ganó su primer gran campeonato en 2018.

"Por supuesto, tampoco me gustó cómo manejé toda la situación, pero me preocupaba que hubiera personas a las que ofendí de alguna manera y me topara con ellas", dijo Osaka el viernes.

En general creo que estoy bien

Osaka reflexionó sobre lo sucedido en 2021 y reveló que se estaba preparando para la reacción de la gente ante su regreso.

"Creo que para mí, donde estoy ahora mismo, no me gustaría decir que no se me ha ido de la cabeza. Por supuesto, sigo pensando en ello.

Hace dos meses, Osaka fue abucheada por un espectador durante un partido en Indian Wells (California). "Naomi, das asco", pareció gritarle el espectador. El comentario hizo llorar a la superestrella japonesa en la pista.

"Estoy preparándome por si acaso salgo a la pista y algún aficionado me dice algo como en Indian Wells. Sí, en general creo que estoy bien".

Osaka, que no es cabeza de serie, se enfrentará el lunes a Amanda Anisimova, cabeza de serie 27, en la primera ronda del Abierto de Francia de 2022.

Corrección: Una versión anterior de este artículo indicaba incorrectamente cuándo juega Naomi Osaka contra Amanda Anisimova. El partido es el lunes.

Fuente: edition.cnn.com