Naomi Osaka: Serena Williams quiere dar un abrazo a la número 2 del mundo; otros la tachan de 'princesa'

La salida de Osaka del torneo se produce después de su decisión de no participar en ninguna conferencia de prensa en Roland Garros, citando inicialmente razones de salud mental.

Desde entonces, ha revelado que "sufrió largos ataques de depresión" después de ganar su primer título de Grand Slam en 2018.

Lo siento por Naomi

Otras estrellas del deporte como Usain Bolt, Kyrie Irving y Venus Williams también mostraron su apoyo a Osaka comentando su post de Instagram, con este último escribiendo: "Tan orgulloso de ti. Cuídate y nos vemos pronto de vuelta ganando".

Durante la rueda de prensa posterior al partido, Serena Williams, 23 veces campeona de Grand Slam, declaró: "Lo único que siento es lo que siento por Naomi. Me gustaría poder darle un abrazo porque sé lo que se siente. Como he dicho, he estado en esas posiciones".

Sin embargo, otras estrellas del tenis han dicho que las obligaciones con los medios de comunicación forman parte del trabajo.

"La prensa y los jugadores y los torneos van de la mano", dijo Victoria Azarenka, dos veces campeona de Grand Slam. "Creo que es muy importante para desarrollar nuestro deporte, para promocionarlo".

Añadió que hubo momentos en los que los medios de comunicación necesitaron ser más empáticos.

La número 5 del mundo, Sofia Kenin, reconoció las presiones de ser una joven atleta en el punto de mira, pero dijo: "Esto es para lo que te has apuntado".

"Esto es el deporte. Hay expectativas del exterior, de los patrocinadores y de todo el mundo. Sólo tienes que gestionarlo de alguna manera", añadió Kenin.

¿Una práctica anticuada?

La retirada de Osaka ha suscitado preguntas sobre la relación de los atletas con los medios de comunicación, y si las ruedas de prensa funcionan o no a expensas de su salud mental.

"No soy una oradora natural y me entran enormes oleadas de ansiedad antes de hablar con los medios de comunicación de todo el mundo", afirmó Osaka en su declaración en Internet.

En The Guardian, Jonathan Liew describió las conferencias de prensa como "ya no un intercambio significativo", sino más bien "un juego cínico y a menudo depredador", en el que los atletas son sometidos a "preguntas íntimas en el escenario menos íntimo".

Otros periodistas adoptaron una postura menos comprensiva.

"La inmadurez, el preciosismo y la hipocresía de Naomi Osaka me dejan sin palabras", escribió Will Swanton en el Australian.

"Después de decirle a todo el mundo que se pronuncie contra las injusticias de este mundo, ha decidido callarse y negarse a dar ruedas de prensa en el Abierto de Francia... mientras está lo suficientemente contenta como para embolsarse los millones de dólares en premios que le ofrecen el mismo torneo y el organismo gubernamental al que está echando la bronca".

La prensa tradicional en la era de las redes sociales

Sin embargo, algunos han señalado la forma en que las mujeres negras son escrutadas cuando revelan sus dificultades de salud mental a los medios de comunicación, estableciendo paralelismos con el tratamiento de Meghan Markle por parte de los tabloides británicos.

La retirada de Osaka también plantea un debate más amplio sobre si los atletas siguen necesitando los medios de comunicación tradicionales en la era de las redes sociales.

Las atletas desafían la injusticia

Las ruedas de prensa y otros medios de comunicación tradicionales ya no son la única forma de que los deportistas hagan oír su voz, y las plataformas en línea han creado una vía para que los jugadores se comuniquen directamente con los aficionados y controlen su propia narrativa.

