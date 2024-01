Naomi Osaka nombrada Deportista Laureus del Año, mientras se reconoce la labor de justicia social de Lewis Hamilton

La joven de 23 años fue nombrada Deportista Laureus del Año 2021 tras ganar su segundo título del US Open, pero no fue solo su éxito en la pista lo que contribuyó a que se alzara con el galardón.

Durante su carrera hacia el éxito en el Grand Slam de Flushing Meadows y en medio de la campaña Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), Osaka llevó una máscara diferente en cada partido, cada una con el nombre de una víctima negra de presunta violencia policial o racista en Estados Unidos.

Después de ver a tantos de sus "modelos a seguir" ganar el premio, Osaka dijo que "significa mucho" para ella poder recogerlo ella misma.

"En cuanto a mi activismo en la pista, creo que es importante usar mi voz, porque siento que a menudo me contengo mucho y me preocupa lo que la gente piense de mí, pero si tienes una plataforma es muy importante que la uses", explicó.

"De cara al futuro, mis principales esperanzas serían haber ayudado o impactado a tanta gente como hubiera podido y, con suerte, ser mejor persona".

Los Premios Laureus de este año, que suelen celebrarse en una alfombra roja ostentosa que se ha ganado el apodo de los "Oscar del deporte", se organizaron en formato digital debido a la pandemia de coronavirus.

Los premios contaron las "inspiradoras historias de personas que trabajaron incansablemente para combatir la pandemia, y destacaron la defensa de deportistas que han utilizado sus posiciones de influencia para tener un poderoso impacto en cuestiones y conflictos que van más allá del deporte", según un comunicado de Laureus.

LEA: Cómo una psicóloga deportiva ayudó a la adolescente Iga Swiatek a ganar su primer Grand Slam de tenis

Utilizar su plataforma

Al igual que Osaka, otro destacado atleta que utilizó su plataforma para arrojar luz sobre las injusticias sociales y la desigualdad racial durante 2020 fue la superestrella de la Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Al mismo tiempo que igualaba el récord de Michael Schumacher de siete campeonatos mundiales de F1, Hamilton fue una voz firme contra la brutalidad policial y la injusticia racial tras la muerte de George Floyd en Minneapolis.

El piloto de Mercedes lució un casco de Black Lives Matter con un mono de carreras negro, al tiempo que hincaba la rodilla antes de cada gran premio y animaba a sus compañeros a hacer lo mismo. Su coche se pintó de negro como muestra del compromiso de la escudería con la diversidad.

Como resultado, Hamilton -que el año pasado ganó conjuntamente con Lionel Messi el premio al Deportista del Año- fue galardonado con el primer Premio Laureus al Atleta Defensor del Año 2021 "por su implicación en la lucha contra el racismo".

"Este último año ha sido increíblemente difícil para tantos, pero también ha sido alentador ver el poder de nuestras voces colectivas desencadenar nuevas conversaciones y cambios", dijo Hamilton.

"El impacto de todos y cada uno de los que os habéis levantado es muy inspirador, así que quiero daros las gracias. Por favor, sigan luchando, sigan haciendo brillar su luz.

El levantamiento mundial para abordar el antiguo problema del racismo sistémico y la desigualdad en nuestra sociedad ha sido monumental, pero debemos seguir luchando".

"Todos debemos considerarnos responsables de lograr un cambio positivo en nuestro mundo y rendir cuentas, para que las promesas del año pasado se conviertan en hechos. Creo sinceramente que juntos lo conseguiremos, y por eso estoy con vosotros mientras seguimos adelante".

LEER: "He caminado solo por este deporte", dice Lewis Hamilton tras ganar un título que bate récords

Rematando la historia

Junto a Hamilton, Rafael Nadal también tuvo un 2020 histórico.

En junio, el español conquistó su 13º título del Abierto de Francia, igualando el récord histórico de Roger Federer de 20 victorias en Grand Slam.

En reconocimiento, Nadal fue nombrado Deportista del Año Laureus 2020, su cuarto premio Laureus.

"He tenido competidores increíbles: el resto de deportistas probablemente merezcan el trofeo lo mismo que yo, pero este era el año para mí y no puedo estar más feliz", dijo el tenista de 34 años.

Visite CNN.com/sport para más noticias, reportajes y vídeos

"Ganar el Abierto de Francia e igualar el vigésimo grand slam de Roger Federer ha sido un momento inolvidable. Significa mucho igualar a mi gran rival, pero al mismo tiempo, a mi gran amigo. Es algo muy especial después de toda la historia que hemos tenido juntos dentro y fuera de la pista", añadió Nadal.

"La pandemia a la que nos enfrentamos es algo sin precedentes y quiero enviar un mensaje de apoyo a todas las familias que han sufrido o perdido a alguien".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com