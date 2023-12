Naomi Osaka, homenajeada con una muñeca en el 60º aniversario de Barbie

Es en reconocimiento a la victoria de la joven de 21 años en el Abierto de Estados Unidos 2018 y luego un segundo título consecutivo de Grand Slam en el Abierto de Australia a principios de este año, cuando Osaka subió del número 72 del mundo a la cima del ranking, la primera asiática en ocupar esa posición.

El anuncio de que Osaka será celebrada con su propia muñeca se produce cuando el fabricante de juguetes Mattel celebra el 60 cumpleaños de la icónica marca, mientras que el viernes 8 de marzo también es el Día Internacional de la Mujer.

Osaka, de madre japonesa y padre haitiano, tuiteó a principios de esta semana su orgullo por ser considerada una figura femenina influyente para los niños pequeños.

Dijo: "Recientemente, muchos padres se me han acercado para decirme que sus hijos me admiran. Me quedé muy sorprendida y sentí una gran responsabilidad porque recuerdo lo importantes que son mis modelos".

"Han pasado unos días y estoy aquí en Indian Wells, veo a todos esos niños que parecen tan felices de verme y me piden fotos y autógrafos... Honestamente, quería llorar porque mi corazón se siente tan lleno en estos momentos y me doy cuenta de que no se trata sólo de tenis, se trata de inspirar a la próxima generación."

Tras la presentación de la estatuilla, añadió: "Honrada de ser seleccionada como Barbie Role Model para ayudar a inspirar a la próxima generación de niñas", junto a un hashtag, que decía: "Tú puedes ser cualquier cosa".

Kristina Vogel

Osaka no es la única cuyos esfuerzos inspiradores han sido celebrados por Barbie.

Kristina Vogel, la ciclista ganadora de la medalla de oro olímpica que quedó paralítica tras seccionarse la médula espinal en un grave accidente en junio de 2018, también ha sido conmemorada, con su muñeca sentada en una silla de ruedas.

"Estoy tan orgullosa, de inspirar a las chicas jóvenes a soñar en grande", tuiteó Vogel, que se ha volcado en la política y se prepara para presentarse a las elecciones de mayo en su ciudad natal, Erfurt.

Su representación de la muñeca se produce tras el avance de la gama Fashionista de Barbie en febrero, que incluía una muñeca con una pierna ortopédica, así como otra en silla de ruedas.

"Como marca, podemos elevar el debate sobre las discapacidades físicas incluyéndolas en nuestra línea de muñecas de moda para mostrar una visión multidimensional de la belleza y la moda", declaró Mattel el mes pasado.

Tessa Virtue, la bailarina de hielo canadiense, cinco veces medallista olímpica, también ha sido homenajeada, al igual que la ex jugadora de rugby neozelandesa Melodie Robinson, que ahora trabaja como destacada periodista deportiva.

Un dólar de cada muñeca vendida se destinará al Dream Gap Project, una iniciativa de Mattel centrada en "nivelar el terreno de juego para las niñas".

Anteriormente, la esgrimista Ibtihaj Muhammad, que lució un hiyab mientras competía por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la campeona de snowboard Chloe Kim y la boxeadora Nicola Adams han sido homenajeadas con sus propias muñecas.

