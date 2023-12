Naomi Osaka gana en su primera aparición tras cuatro meses sin jugar al tenis

En su primer partido desde septiembre -cuando anunció que se tomaría un descanso indefinido del tenis tras caer ante Leylah Fernández en el US Open -, Osaka se mostró algo oxidada, pero acabó imponiéndose por 6-4, 3-6 y 6-3.

La ex número 1 del mundo cometió 57 errores no forzados, ocho de ellos dobles faltas.

"Sólo tengo un gran objetivo este año, y no tiene nada que ver con los resultados o cosas así", declaró Osaka tras el partido.

"Para mí, sólo quiero sentir que cada vez que entro en la pista me divierto. Puedo salir de la pista sabiendo que, aunque haya perdido, me he esforzado al máximo".

El partido fue el primero de Osaka en cuatro meses tras su derrota ante Fernández. El año pasado también se retiró del Abierto de Francia, alegando problemas de salud mental, y decidió no participar en Wimbledon.

"La verdad es que pensé que no iba a jugar durante la mayor parte del año", declaró Osaka a la prensa. "Estoy muy contenta conmigo misma de que me guste tanto este deporte porque, literalmente, dije que no estaba segura de cuándo iba a jugar después del US Open y ahora estoy aquí.

"En el descanso, me sentía como si no supiera cuál iba a ser mi futuro. Estoy seguro de que mucha gente puede sentirse identificada con eso. Por supuesto, nunca sabes lo que te depara el futuro, pero sin duda fue un momento de indecisión.

"Pero estoy muy contenta de estar sentada aquí ahora mismo".

Osaka se enfrentará a la belga Maryna Zanevska en octavos de final el miércoles.

Fuente: edition.cnn.com