Naomi Osaka dice que no se siente como si estuviera en mi cuerpo desde que regresó de una pausa por maternidad

Osaka, una cuatro veces campeona de Grand Slam, regresó al tenis competitivo al comienzo de este año después de un descanso por maternidad.

Actualmente clasificada como la número 90 del mundo, la estrella japonesa se está preparando para jugar en el US Open más tarde este mes, después de haber perdido en las rondas clasificatorias del Cincinnati Open el lunes contra la estadounidense Ashlyn Krueger.

En una extensa publicación de Instagram el miércoles, Osaka explicó que su mayor problema en este momento no es perder partidos, sino que no se siente "en su cuerpo".

"Es una sensación extraña, fallar pelotas que no debería fallar, golpear pelotas más suaves de lo que recordaba. Trato de decirme a mí misma 'está bien, estás haciendo un gran trabajo, solo supera esto y sigue adelante', pero mentalmente es realmente agotador. Internamente, me oigo gritar '¿qué demonios está pasando?!?'"

Desde su regreso al tenis, los mejores resultados de Osaka han sido llegar a los cuartos de final del Qatar Open en febrero y a la cuarta ronda del Italian Open en mayo.

No ha avanzado más allá de la segunda ronda de un Grand Slam este año, perdiendo contra Emma Navarro en Wimbledon y contra la campeona eventual Iga Świątek en el French Open.

"La única sensación que podría comparar con cómo me siento ahora es la de estar postpartum", dijo la osakense de 26 años. "Eso me asusta porque he estado jugando tenis desde los 3 años, la raqueta de tenis debería sentirse como una extensión de mi mano.

"No entiendo por qué todo tiene que sentirse casi como algo nuevo otra vez. Esto debería ser tan simple como respirar para mí, pero no lo es y realmente no me he dado cuenta de eso hasta ahora".

Agregó que "quiere hacer lo mejor que pueda con el tiempo que tiene" y "quiere enseñarle a su hija que puede lograr muchas cosas con trabajo duro y perseverancia".

Osaka ha ganado el US Open dos veces en su carrera, la última en 2020. El torneo comienza el 26 de agosto y concluye el 8 de septiembre.

El amor de Osaka por el tenis, su deporte principal, nunca decayó durante su descanso por maternidad, como lo demuestra su ansioso regreso al tenis competitivo al comienzo del año. A pesar de su clasificación actual y los recientes desafíos, sigue decidida a mostrar sus habilidades en el próximo US Open, otro importante torneo de tenis.

