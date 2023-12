Naomi Osaka dice que hay cosas que "hizo mal" durante su retirada del Abierto de Francia 2021

Osaka estuvo en el punto de mira en mayo, cuando se retiró del torneo tras negarse a hablar con los medios de comunicación durante el evento, alegando razones de salud mental para su decisión. Fue multada con 15.000 dólares por no atender a los medios de comunicación en Roland Garros, con la esperanza de que el dinero de la multa se destinara a una organización benéfica de salud mental.

"Sinceramente, creo que hice muchas cosas mal en ese momento, pero también soy el tipo de persona que vive el momento", declaró Osaka a la prensa en Nueva York el viernes, antes del US Open.

"Cualquier cosa que sienta, la diré o la haré. No creo que eso sea necesariamente malo. Creo que hay muchas cosas que he aprendido a hacer mejor. Por supuesto, no creo que vuelva a repetirse la misma situación", afirmó.

"Diría que quizá lo pensé un poco más, porque no sabía lo importante que iba a ser", añadió Osaka.

Su decisión de retirarse de Roland Garros y tomarse un tiempo alejada del tenis de competición suscitó un debate sobre la relación de los deportistas con los medios de comunicación y sobre si las ruedas de prensa funcionan o no en detrimento de su salud mental.

En un artículo de opinión publicado en julio en la revista TIME, Osaka afirmó que el formato de las ruedas de prensa está "anticuado" y "necesita una renovación".

"Me encanta la prensa; no me encantan todas las ruedas de prensa", escribió Osaka. "Sin embargo, en mi opinión (y quiero decir que es sólo mi opinión y no la de todos los tenistas del circuito), el formato de la rueda de prensa en sí mismo necesita una renovación".

"Creo que podemos mejorarlo [...] Menos sujeto contra objeto; más de igual a igual", añadió.

La número 3 del mundo también llamó la atención a principios de este mes cuando hizo una breve pausa durante una rueda de prensa previa al torneo del Western & Southern Open después de ponerse a llorar. Tras ser eliminada del torneo por Jil Teichmann, Osaka reflexionó que tomar la decisión de salir a jugar "en sí mismo es un logro".

A principios de este mes, Osaka declaró que se sentía más agradecida por su carrera tenística, después de ver las desgarradoras situaciones de Haití y Afganistán.

La bicampeona del US Open intentará recuperar su título este año en Flushing Meadows, que comienza el lunes 30 de agosto.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com