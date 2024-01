Naomi Osaka afirma que el formato de la rueda de prensa "necesita una gran renovación

La cuatro veces campeona del Grand Slam, que se retiró del Abierto de Francia en mayo, citando razones de salud mental, reveló después que había "sufrido largos ataques de depresión" desde que ganó su primer título del Grand Slam en 2018. Osaka se retiró más tarde de Wimbledon.

Sin embargo, la cuatro veces campeona de grand slam dijo que nunca fue su intención "inspirar revuelta".

"Amo a la prensa; no amo todas las conferencias de prensa", escribió Osaka. "Sin embargo, en mi opinión (y quiero decir que es sólo mi opinión y no la de todos los tenistas del circuito), el formato de la conferencia de prensa en sí mismo está... muy necesitado de una renovación".

"Creo que podemos mejorarlo [...] Menos sujeto contra objeto; más de igual a igual".

"Los atletas somos humanos. El tenis es nuestra profesión privilegiada y, por supuesto, hay compromisos fuera de la pista que coinciden. Pero no puedo imaginarme otra profesión en la que un registro de asistencia constante [...] fuera tan duramente escrutado", añade Osaka.

Osaka, de 23 años, regresará al tenis de competición enlos Juegos Olímpicos de Tokio a finales de este mes. Es una de las mejores perspectivas de medalla de oro para Japón.

En su ensayo en primera persona para TIME, Osaka alude a su introversión natural y a su deseo de no ser el centro de atención: "Siempre intento defender lo que creo que es correcto, pero a menudo lo hago a costa de una gran ansiedad".

"Me siento incómoda siendo la portavoz o la cara de la salud mental de los atletas, ya que todavía es algo nuevo para mí y no tengo todas las respuestas. Espero que la gente se sienta identificada y entienda que está bien no estar bien, y que está bien hablar de ello".

Debería haber estado preparada

Con acontecimientos sísmicos, como las protestas de BLM del verano pasado, la pandemia del coronavirus y el aumento mundial de los delitos de odio contra los asiáticos, que han puesto al descubierto las fisuras de la sociedad, Osaka dice que debería haber previsto la reacción mixta que siguió a su decisión de desvincularse de sus obligaciones con los medios de comunicación a principios de este año.

"Nunca se puede complacer a todo el mundo", escribe en el ensayo. "El mundo está tan dividido ahora como puedo recordar en mis cortos 23 años".

"Debería haber estado preparada".

Sentirse bajo presión

Osaka continúa proponiendo que los atletas tengan derecho a tomarse un descanso mental del escrutinio mediático en contadas ocasiones, sin estar sujetos a sanciones estrictas.

Destaca: "No tendrías que divulgar tus síntomas más personales a tu empleador; probablemente habría medidas de RRHH que protegieran al menos cierto nivel de privacidad".

Al anunciar su ausencia de Roland Garros, Osaka reveló que había experimentado largos ataques de depresión después de ganar su primer título de grand slam en 2018.

"Me sentí muy presionada para revelar mis síntomas, francamente porque la prensa y el torneo no me creían. No se lo deseo a nadie", afirma.

"Tampoco quiero tener que someterme nunca más a un escrutinio de mi historial médico personal. Así que pido a la prensa cierto nivel de privacidad y empatía la próxima vez que nos veamos".

Después de que Osaka se retirara del Abierto de Francia, la Federación Francesa de Tenis (FFT) dijo que estaba "apenada y triste por Naomi Osaka".

"El resultado de la retirada de Naomi de Roland-Garros es desafortunado. Le deseamos la mejor y más rápida recuperación posible, y esperamos contar con Naomi en nuestro Torneo el año que viene", dijo el Presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, en un comunicado.

"Como todos los Grand Slams, la WTA, la ATP y la ITF, seguimos muy comprometidos con el bienestar de todos los atletas y con la mejora continua de todos los aspectos de la experiencia de los jugadores en nuestro Torneo, incluyendo con los Medios de Comunicación, como siempre nos hemos esforzado por hacer."

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com