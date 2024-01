Naomi Osaka acaba con la racha de victorias de Bianca Andreescu

Osaka, número 4 del mundo y japonesa de 21 años, se impuso a la canadiense de 19 años por 5-7, 6-3 y 6-4 en Pekín.

"Significó mucho porque siento que la gente no cuenta conmigo después de lo de Europa", dijo Osaka, refiriéndose a su actuación en tierra batida y hierba este año, en el que perdió en la tercera ronda del Abierto de Francia y en la primera ronda de Wimbledon y no alcanzó la final.

"Aún así he ganado un slam este año, he ganado (en Osaka). Sigo aquí. Pero hay una especie de belleza en ser subestimada".

Acaba con la racha de 17 partidos invicto de Andreescu, que perdió por última vez en la cuarta ronda de Miami en marzo. También es la primera derrota de Andreescu, sexto del ránking, contra un jugador del top 10. Antes del viernes, Andreescu era 8-0, con todas esas victorias este año.

"Olvidé lo que sentí, y honestamente apesta", dijo Andreescu, en su primer torneo desde que derrotó a Serena Williams para ganar el US Open en septiembre. "No me lo perdí. Pero al menos no me ganaron 1 a 1. Puse resistencia. Sinceramente, podría haber sido para cualquier lado. Sólo fueron algunos puntos aquí y allá. Al mismo tiempo estoy cabreada, pero también orgullosa de mí misma por cómo he jugado hoy".

El viernes, Osaka remontó un set y un break en contra ante Andreescu. La japonesa-haitiana selló la victoria en su tercer punto de partido, con un ace. Terminó con 31 golpes ganadores frente a 30 errores no forzados y 10 saques directos.

"Estaba muy nerviosa en los dos primeros puntos de partido, y traté de respirar", dijo Osaka. "Sé que es una jugadora increíble".

Tras no poder defender su título en el US Open el mes pasado, Osaka se ha recuperado en Asia. Ha ganado ocho partidos seguidos, incluido el cuarto título de su carrera, conseguido en la ciudad de Osaka.

Es el segundo año consecutivo que Osaka alcanza las semifinales en Pekín. La bicampeona se enfrentará a la vigente campeona de Pekín, Caroline Wozniacki, que derrotó a Daria Kasatkina el viernes. La otra semifinal enfrentará a la número 1 del mundo, Ashleigh Barty, con la octava del mundo, Kiki Bertens.

El viernes fue el primer enfrentamiento entre Osaka y Andreescu. Y si ésta es la primera entrega de una rivalidad de muchos años entre ellas, los aficionados al tenis podrían estar de enhorabuena.

"Vamos a tener muchos partidos como éste", dijo Andreescu. "Nuestros estilos de juego son bastante diferentes, pero se igualan bastante".

Osaka bromeó: "Escucha, no quiero jugar más contra ella, soy buena, de una sola".

Pero reconoció que probablemente habrá más encuentros con la canadiense.

"Seguro que volverá a ocurrir", dijo Osaka.

Fuente: edition.cnn.com