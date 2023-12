Naomi Osaka abandona el Western & Southern Open pero dice que puede "dormir tranquila

La tenista de 23 años no ha jugado mucho al tenis de competición en los últimos meses tras retirarse del Abierto de Francia a principios de año, alegando problemas de salud mental.

El torneo de Cincinnati era el primero que disputaba desde su eliminación en la tercera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Creo que, en mi caso, me sentí un poco indecisa, y normalmente no me siento así", declaró Osaka a la prensa tras la derrota por 3-6, 6-3 y 6-3.

"Por supuesto, me he puesto en esta situación al elegir no jugar tantos torneos, así que, sí, me siento más cómoda con ello, me siento más segura de mí misma, también, porque siento que hubo momentos en los que dudé de mí misma.

"También pensé que mi actuación en Tokio se me había quedado un poco grabada en la mente, porque sentí que había sido demasiado agresiva".

La cuatro veces campeona de Grand Slam continúa su regreso al deporte después de tomarse un descanso para proteger su salud mental.

Tras retirarse de Roland Garros, reveló que había sufrido ansiedad y episodios de depresión, y afirma que le resultaba difícil hablar con los medios de comunicación durante los torneos.

"Siento que he aprendido mucho de este partido de hoy, y si hay que sacar algo en claro de esto, es que me he esforzado al máximo durante todo el partido, para poder dormir por la noche", añadió.

A principios de esta semana, Osaka declaró que se sentía más agradecida por su carrera tenística después de haber visto sufrir a la gente en todo el mundo, especialmente tras el terremoto de Haití y el regreso de los talibanes a Afganistán.

Osaka espera recuperar su forma a tiempo para el Abierto de Estados Unidos del 30 de agosto, del que es bicampeona.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com