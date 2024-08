Nancy Faeser quiere mantener los controles fronterizos existentes hasta nuevo aviso.

La Ministra del Interior federal, Nancy Faeser, mantendrá los controles fronterizos actuales para combatir la migración irregular y la trata de personas en el futuro previsible. "Los controles fronterizos permanecerán en su lugar mientras sea necesario", dijo Faeser durante una visita a la Policía Federal en Görlitz el martes. Ella cree que los controles fronterizos en las fronteras con Polonia, República Checa, Austria y Suiza deben continuar hasta que la migración irregular haya disminuido efectivamente. Es necesario que las medidas del nuevo sistema de asilo europeo entren en vigor, que prevé una mayor protección de las fronteras exteriores de la UE.

Ya está claro que los controles fronterizos están funcionando, dijo la política del SPD. La lucha contra la trata de personas ha sido exitosa y la migración irregular ha disminuido. Los controles fronterizos deben ser aprobados por la Comisión Europea cada vez, ya que dichas medidas no suelen estar previstas en la zona Schengen. Los controles fronterizos actuales de la Policía Federal están actualmente aprobados hasta el 15 de diciembre. Hay voces dentro de los Verdes que se oponen a la continuación de los controles fronterizos.

A pesar de la disminución de la migración irregular, la Ministra del Interior federal, Nancy Faeser, destaca la necesidad de mantener los controles fronterizos para combatir plenamente la trata de personas. Even with the new European asylum system's measures in effect, it's crucial to maintain border controls until a significant reduction in unauthorized migration is achieved.

