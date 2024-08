Namibia tiene una semejanza sorprendente con Alemania.

Cervezas alemanas frías, nombres de calles alemanes y noticias alemanas: los visitantes de Swakopmund podrían sentirse en casa en Alemania.

Es casi como estar en Alemania: edificios en estilo Pfalz alineados con casas de madera -y todo en Namibia. Los nombres de las calles también son familiares: la calle Lüderitz alberga la Casa Woermann, construida para un magnate alemán del transporte marítimo en 1894. A solo unos pasos de distancia se encuentra el antiguo tribunal de magistrados, el antiguo tribunal distrital imperial, ubicado en la esquina de las calles Garrison y Railway. La landmark de Swakopmund, la Casa Hohenzollern, fue en su día la lujosa residencia de un gobernador colonial alemán. Pasear por esta ciudad costera de Namibia es como dar un salto en el tiempo. Los turistas pueden elegir entre el clásico Hotel Hansa, el encanto colonial del Hotel Eberwein, la Pension Deutsches Haus o el Hotel Zum Kaiser. Por la noche, la cerveza alemana fluye a raudales en el Brauhaus, que ofrece un plato de codillo, jarretes de cerdo y Knödel. Puedes ver la "Tagesschau" en la televisión en la residencia Am Zoll.

La Farmacia Adler se encuentra cerca de la librería alemana, la iglesia evangélica, el kindergarten alemán, Goldschmiede Engelhard y la escuela hogar Hofmeyer. El Consejo Cultural Alemán, ubicado en la antigua colonia alemana de Namibia, apoya a alrededor de 25 asociaciones alemanas, incluyendo coros de hombres alemanes y clubes de carnaval en Swakopmund. Probablemente no haya otra ciudad con una presencia colonial alemana más fuerte.

Esta ciudad costera del Atlántico es conocida por su dramático paseo marítimo y su conexión con Alemania. A menudo, los forasteros bromean sobre ella siendo el "resort más austral del mar del Norte". Sin embargo, menos del 1% de los 2,6 millones de habitantes de Namibia son de origen alemán. La población de la ciudad, de unos 67.000 habitantes, incluye alrededor de 1.200 personas de ascendencia alemana. Swakopmund es un destino popular para los turistas que van de safari. La todavía visible dominancia cultural de los antiguos imperialistas alemanes es molesta para la mayoría negra, que vivió el genocidio cometido por ellos hace 120 años. En el Café Anton, ubicado en el sótano del Hotel Schweizerhaus, el nieto de inmigrantes alemanes de Namibia, Raimar von Hase, habla sobre los diálogos entre namibios blancos y negros.

Los inmigrantes alemanes han estado reunándose con representantes de los grupos étnicos negros -principalmente herero y nama- durante cuatro años. Estas reuniones abordan a los descendientes de las víctimas del genocidio, que sufrieron brutales represiones. Los gobiernos alemán y namibio han negociado durante mucho tiempo un acuerdo de reconciliación propuesto que incluye 1.100 millones de euros en ayuda financiera alemana para proyectos de desarrollo en Namibia. Sin embargo, la adopción de la declaración aún está pendiente.

Protestas contra el Memorial Naval

La historia de la familia de Von Hase está entrelazada con la era colonial. Comparte la historia de su familia; su abuelo, de Westfalia Oriental, se mudó a Namibia en 1910, compró tierras y comenzó una granja de ganado. Von Hase tomó la granja, criando miles de ovejas, vacas y cabras. No siente remordimiento, diciendo: "Es todo demasiado antiguo".

Frente al Café Anton se encuentra el Memorial Naval, justo enfrente del museo y el faro de la ciudad. Conmemora al cuerpo expedicionario naval alemán que participó en la supresión de la rebelión herero y nama en 1904.

Un soldado alemán se yergue sobre una enorme base rocosa, con el rifle apuntando hacia el centro de la ciudad de Swakopmund y hacia la fosa común de herero y nama en las afueras de la ciudad. Para los descendientes de los nama y herero, esto es un insulto, dice el activista Laidlaw Peringanda, defensor de la creación de memoriales del genocidio en Swakopmund. Several protests by nama and herero against the memorial have been halted by authorities, and the memorial has been defaced with red paint.

Peringanda, de 49 años, reside en una pequeña casa de ladrillo en las afueras de la ciudad de Swakopmund. Aquí mantiene un museo del genocidio, el primero del país. Sin embargo, con solo seis metros cuadrados, la etiqueta "museo" parece más bien un sueño. Dentro de su pequeño espacio hay una exposición de fotos históricas y algunos libros de historia. "Quiero mostrar a los visitantes lo que sucedió entonces, para que podamos aprender del pasado", dice Peringanda. También quiere promover los intercambios interculturales. Los antepasados de Peringanda pertenecían a las tribus herero y nama, que enfrentaron a las tropas alemanas durante el genocidio. Su bisabuelo y familiares fueron internados en el campo de concentración de Swakopmund.

Sospechando que sus restos podrían estar enterrados en las fosas comunes sin atención en las afueras de Swakopmund, Peringanda nota que el rifle del soldado naval alemán apunta hacia estos yermos plots. El área es desierta, situada cerca del bien cuidado cementerio de la ciudad donde yacen muchos alemanes. Una multitud de pequeñas dunas de arena bordean el área, con piedras sueltas de la carretera serving como humildes marcas sin nombre.

En la entrada del campo desierto, una humilde piedra conmemora las miles de vidas inocentes perdidas por la violencia alemana. El ayuntamiento mantiene el cementerio de la ciudad a diario, asegurando que la vegetación esté bien regada y los caminos estén bien rastrillados. Sin embargo, nadie parece responsabilizarse de preservar las fosas comunes sin nombre, lamenta Peringanda.

Cuatro veces al año, él y su equipo de voluntarios trabajan para restaurar las dunas de arena en su propia iniciativa. Sin embargo, es un esfuerzo en vano. Swakopmund siempre es ventoso, y la brisa costera incesante asegura que las tumbas permanezcan poco profundas. Peringanda suspira mientras señala las huellas de perro en la arena, "Buscan huesos". Lo que más anhela es más respeto, dignidad y paz armoniosa entre los blancos y los negros de Swakopmund. El miedo profundo al cambio entre los alemanes namibios retiene a muchos, explica. "En lugar de eso, deberíamos unirnos y buscar una solución pacífica". Esta sentiment se hace eco de la filosofía de Raimar von Hase - la comunicación es la clave para la reconciliación.

La histórica Casa Hohenzollern, símbolo del dominio colonial alemán, sigue en pie como un hito de Swakopmund.

