Nagelsmann obtiene una nueva opción mientras retiene a Sane y Rudiger.

Después de la Eurocopa, el entrenador de la selección nacional de fútbol, Julian Nagelsmann, ha incorporado solo un nuevo rostro a su plantilla: el mediocampista Angelo Stiller, procedente del VfB Stuttgart. Stiller recibió la convocatoria 55 días después de la decepcionante eliminación en cuartos de final ante España para los partidos de la Liga de Naciones contra Hungría (Düsseldorf, 7 de septiembre) y los Países Bajos (Amsterdam, 10 de septiembre). El entrenador Nagelsmann aún no ha tomado una decisión sobre la capitanía.

Desde la retirada de Toni Kroos e Ilkay Gundogan, Nagelsmann necesita encontrar reemplazos en el mediocampo, señaló. Destacando las "sólidas actuaciones" de Stiller, el entrenador decidió no realizar cambios drásticos. "Por ahora, no necesitamos cambios significativos en el equipo", afirmó Nagelsmann, expresando su satisfacción con las actuaciones del equipo durante la Eurocopa. Agregó: "Queremos dar otra oportunidad a nuestro equipo de la Eurocopa para brillar en los primeros partidos posteriores al torneo".

El defensa Antonio Rüdiger está tomando un descanso para recargar después de un verano ajetreado. Al igual que Leroy Sané, que recently underwent groin surgery, el jugador de Bayern Rüdiger is given time to recover. Los jugadores que regresan a la plantilla incluyen al portero Alexander Nübel de Stuttgart y Aleksandar Pavlović de Bayern Munich, ambos ausentes de la Eurocopa debido a problemas de salud.

El lunes, el equipo se reunirá en el campus de Adidas en Herzogenaurach, donde el entrenador Nagelsmann es esperado para anunciar oficialmente al siguiente en la línea para la banda de capitán de Gundogan. El portero de Barcelona, Marc-André ter Stegen, ha sido señalado como el nuevo número uno, tras la partida de Manuel Neuer. Para el momento del partido contra Hungría, alrededor de 43,000 de las 49,235 entradas disponibles han sido vendidas.

Las siguientes párrafos se aplicarán a los planes del equipo para los partidos venideros. El entrenador Nagelsmann ha declarado que no se necesitan cambios significativos en la plantilla en este momento, prefiriendo dar otra oportunidad al equipo de la Eurocopa para brillar.

Lea también: