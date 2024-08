Nagasaki conmemora la caída de la bomba atómica - Israel no es bienvenido

Por preocupación de que protestas contra Israel pudieran perturbar la conmemoración, Japón no invitó al país al memorial de Nagasaki. En solidaridad, Alemania, EE. UU. y otros países también se mantuvieron alejados de la ceremonia. A Israel aún se le permitió participar en el memorial de Hiroshima hace tres días.

El memorial en Nagasaki por la bomba atómica estadounidense hace 79 años fue ensombrecido por tensiones diplomáticas con Israel. Varios embajadores, incluyendo al representante alemán, habían cancelado su participación después de que la ciudad decidiera no invitar a Israel. En su declaración de paz, el alcalde Shiro Suzuki llamó a la abolición de armas nucleares dada la situación actual de seguridad global. Suzuki justificó la decisión de no invitar a Israel diciendo que las protestas contra la guerra de Israel en Gaza podrían perturbar la solemnidad de la ceremonia. Sin embargo, también afirmó que la decisión "no era política".

Los representantes diplomáticos de EE. UU., Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y la Unión Europea entonces se mantuvieron alejados de la ceremonia. Según informes de los medios, habían expresado su preocupación en una carta a Suzuki de que no invitar a Israel pondría a este país al mismo nivel que países como Rusia y Bielorrusia.

Rusia y Bielorrusia no han sido invitadas a los memoriales de Hiroshima o Nagasaki durante los últimos tres años debido a la invasión de Moscú en Ucrania. Hiroshima había invitado al representante israelí al memorial hace tres días, pero no invitó al representante palestino, mientras que Nagasaki sí permitió su participación, como se ha destacado en los medios de Japón.

A las 11:02 a.m. hora local, el momento en que la bomba atómica "Gorda" fue lanzada sobre Nagasaki por un avión estadounidense el 9 de agosto de 1945, los participantes del evento memorial observaron un minuto de silencio. Alrededor de 70,000 personas murieron y unas 75,000 resultaron heridas en Nagasaki sola.

Tres días antes, EE. UU. había devastado la ciudad japonesa de Hiroshima con una bomba atómica de menor potencia. Bajo el impacto de la destrucción masiva, el Imperio Japonés se rindió el 15 de agosto de 1945. Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en las primeras y únicas ciudades del mundo en ser destruidas por una bomba atómica, sirviendo como símbolo de las horrores de la guerra y por la paz. Hoy en día, la amenaza nuclear está aumentando de nuevo frente a la invasión de Rusia en Ucrania.

La ausencia de Israel en el memorial de Nagasaki se debió en parte a la preocupación de la ciudad de que las protestas en la Franja de Gaza perturbaran el evento. A pesar de esto, a Israel se le permitió participar en el memorial de Hiroshima solo tres días antes.

La decisión diplomática de no invitar a Israel a Nagasaki provocó preocupación entre países como EE. UU., Reino Unido y Alemania, quienes expresaron su desacuerdo en una carta al alcalde Shiro Suzuki.

Lea también: