Nadie molestó al FC Bayern como el "agente doble" Willi Lemke

De Rudi Völler a Ailton: Willi Lemke como director en Werder da forma a varias estrellas y hace de Bremen el mayor rival de FC Bayern. Ahora el antiguo archenemy de Uli Hoeneß ha fallecido. Sobre una vida llena de astucia, un vuelo especial a México - y agentes del KGB.

En el verano de 1997, Willi Lemke impulsivamente abordó un vuelo a Brasil. En São Paulo en Guarani FC, un delantero estaba jugando a quien el director de Werder quería atraer a Bremen antes de que alguien más lo fichara. Su nombre: Ailton Gonçalves da Silva. "Intransferible, intransferible", decían los brasileños, y las arcas de Werder estaban vacías. No hay trato.

Pero Lemke, conocido por su astucia, inteligencia y ambición, no se rindió, preguntando persistente sobre Ailton durante meses. Eventualmente, se enteró de que el brasileño había sido vendido a México. Lemke furiosamente se lanza a Monterrey. En el otoño de 1998, sucedió: Ailton se mudó a Bremen por la entonces cantidad récord de cinco millones de marcos alemanes. Probablemente también se pagó una generosa prima de fichaje al delantero.

El director de Bremen, que asumió su cargo en 1981, llevó directamente al entonces jugador de 25 años de vuelta a la ciudad hanseática en el vuelo de regreso, lo que llevó a complicaciones: Lemke no hablaba portugués ni español, y Ailton no hablaba alemán ni inglés. Su única conversación durante las casi 20 horas sobre las nubes fue: "Bremen bom", Bremen es bueno. "Esa es la única frase que nos dijimos el uno al otro, una y otra vez, maybe 30 a 50 veces durante el vuelo", explicó Lemke en una ocasión. Hasta el lunes, ambos hombres se saludaban así antes de abrazarse. Luego el director de larga data falleció a los 77 años en el círculo de su familia.

Lemke, Ailton y "Bremen bom"

Al final, el mayor éxito en la historia del club de Bremen estaba en pie: el doble en 2004. Sin los muchos goles de "Atom Blitz" Ailton y sin Lemke, no habría sido posible. La historia de los negocios del fútbol de otros tiempos también muestra lo que Klaus Filbry, presidente de la dirección de Werder Bremen, quiere decir cuando ahora llora con las siguientes palabras: "Willi Lemke sin duda pertenece a las mayores personalidades en la historia del fútbol alemán. Ha hecho trabajo pionero en muchas áreas en el SV Werder y ha dejado huellas duraderas. Sin su trabajo a largo plazo, el club no sería lo que es hoy. Su compromiso con Werder, Bremen y el deporte mundial remaindrá inconmovible para siempre. Willi Lemke será extrañado".

Bajo Lemke y el entrenador Otto Rehhagel, Werder experimentó su época más exitosa. Incluso amenazó con desafiar la dominancia de FC Bayern Munich al final de los 80 y principios de los 90, convirtiéndose en el mayor rival y archenemy. Sin Lemke, nada de esto habría funcionado. Como visionario, él dio forma a Werder después de la temporada de relegación 1979/80 en un club alemán de élite, una marca mundial, con los medios más pequeños, que nunca pudo mantenerse al día con los de FC Bayern o Bayer Leverkusen.

"Algunos clubes ahorran y dan la vuelta a la marca dos veces. En Werder, cada penique se da la vuelta", dijo Lemke en una ocasión. Aún así, el director siempre logró fichar jugadores que se convirtieron en estrellas con modestos medios: por ejemplo, el defensa y libero Rune Bratseth. "Su club de Trondheim quería 600,000 marcos por él, pero Rune dijo: 'No se preocupe, me prometieron que podía cambiar. No se exceda con la cuota de transferencia.' Al final, lo conseguimos por 200,000 - el mejor defensa del mundo", contó Lemke en una ocasión.

Lemke prospera y hace las paces con Hoeneß

En 1992, Lemke negoció intensamente con Rapid Wien hasta que logró asegurar al jugador de 23 años Andreas Herzog. Este fichaje también tuvo consecuencias significativas para Werder, ya que Herzog estableció una tradición de centrocampistas en el Weser que más tarde seguirían grandes como Johan Micoud, Diego y Mesut Özil. Más tarde, grandes como Rudi Völler (1982 de 1860 Munich), Karl-Heinz Riedle (1987 de Blau-Weiß 90 Berlin) y Torsten Frings (1997 de Alemannia Aachen) también fueron fichados por Lemke de clubes más pequeños. Dos de ellos se convirtieron en campeones del mundo gracias a Werder, mientras que el tercero vivió el cuento de hadas del verano de 2006. "Incluso me acompañó a mi presentación en Roma. El contacto entre nosotros nunca se rompió hasta el final", dijo el fallecido, elogiando su "magnífica personalidad". Lemke también trajo a su sucesor posterior Klaus Allofs a Bremen en 1990.

El punto culminante de la carrera directiva de Lemke fue el triunfo en la Copa de Europa de los Clubes Ganadores en 1992. Esto fue seguido por campeonatos en 1988 y 1993, y victorias en la copa en 1991, 1994 y 1999. Gracias a Lemke y Rehhagel, Werder jugó con los grandes. En 1994, el visionario ya lo había arreglado todo con Stefan Effenberg, pero el trato se vino abajo cuando el entonces jugador de AC Florencia exigió más salario retrospectivamente.

Lemke también era conocido por su larga disputa con Uli Hoeneß. El entrenador de Bremen sabía cómo mantenerse firme contra el poderoso y arrogante patrono de Bayern y se posicionó como campeón de las oportunidades igualitarias y como oponente socialdemócrata del rico residente de Múnich. Esto molestó a Hoeneß más que nadie en su carrera. Años después de que Lemke se retirara del fútbol en 1999 (ya había estado con la SPD antes de su época en el fútbol), Hoeneß aún se quejaba: "No le estrecharía la mano a Lemke hoy en día". Lemke contraatacó en una entrevista publicada en el libro de Werder "Das W auf dem Trikot...": "Uli Hoeneß cree que puede intimidar a la gente con dinero y poder". Por lo tanto, "siempre le ofrecía resistencia total, y no está acostumbrado a eso".

Cuando Werder humilló a Bayern 3:1 en el Estadio Olímpico de Múnich en la soleada tarde del 8 de mayo de 2004 y aseguró el campeonato, probablemente nadie estaba más feliz por la victoria sobre el eterno rival que el entonces miembro del consejo de supervisión Lemke. "No veo lo que dice Uli Hoeneß porque siempre apago el televisor cuando aparece en la pantalla", había dicho antes del duelo.

Sin embargo, los dos rivales hicieron las paces más tarde. El hecho de que el presidente honorario de Múnich reaccionara tan profundamente afectado por la muerte de su antiguo oponente también habla del carácter de Lemke. "La noticia me ha entristecido", dijo Hoeneß a SID. "Willi Lemke era un hombre controvertido: todos saben que discutíamos y argumentábamos a menudo. Pero también era un hombre de diálogo, y al final encontramos una buena relación. Lemke enriqueció mucho la Bundesliga y el fútbol alemán". Hoeneß también sabe lo que tenía en Lemke. Que impulsó a su FC Bayern a importantes logros y los llevó a nuevos niveles al gestionar tan bien a Werder.

Años después, Lemke dejó la pacífica ciudad hanseática y se adentró en la política global. Bajo el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, sirvió como asesor especial honorario de la ONU para el deporte durante ocho años, con su lema siendo "No hay nada bueno a menos que lo hagas". En la década de los 70, incluso trabajó como "agente doble", colaborando con la agencia de inteligencia alemana en contactos con el KGB ruso. "Vi que la gente en la DDR estaba luchando", dijo una vez en una entrevista. "Durante mi visita, me sirvieron vino de Crimea, pan de anguila y frutas frescas, mientras que mis familiares en Rostock no habían tenido anguila en años, ya que todo se exportaba al Oeste".

Willi Lemke, un visionario que hizo grande a Werder Bremen y representó la humanidad, la pasión y el espíritu de equipo, nos deja. En el fútbol moderno, con sus excesos comerciales, hay cada vez menos espacio para tales valores. "Todo el teatro y la farsa que ponen los jugadores cuando se unen a un nuevo club, apenas lo soporto", dijo en una entrevista con "Munich Mercury/tz" en enero. Con Ailton, solo permitió una cosa: "Bremen bom".

Después de su exitosa gestión como entrenador en Werder Bremen, Willi Lemke fue nombrado asesor especial honorario de la ONU para el deporte durante ocho años. Su papel en la ONU consistió en defender la importancia del deporte en la promoción de la paz y el desarrollo en todo el mundo.

En el contexto del trabajo de Lemke en la ONU, merece la pena mencionar que, en la década de los 70, también trabajó como "agente doble", colaborando con la agencia de inteligencia alemana en contactos con el KGB ruso. Su motivación para hacerlo fue su preocupación por la gente que luchaba en Alemania Oriental, a pesar de la escasez de recursos que enfrentaban.

