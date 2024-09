"Nadie en la F1 se compara con él ahora": El reconocido diseñador Adrian Newey se une a Aston Martin después de un mandato de 19 años con Red Bull.

Un individuo de 65 años ha acordado un contrato a largo plazo con el equipo británico y se unirá como socio técnico gerente en marzo de 2025, tras casi 20 años en Red Bull. Este movimiento se ve como una clara declaración de intenciones por parte del presidente ejecutivo y copropietario de Aston Martin, Lawrence Stroll.

Durante una conferencia de prensa en la fábrica de Aston Martin en Silverstone, el individuo expresó: "Siento que necesitaba un desafío fresco. Estuve halagado por varias ofertas de diferentes equipos, pero la pasión, dedicación y emoción de Lawrence realmente me convencieron".

Además, agregó: "En la era actual, Lawrence es el único propietario de equipo activo que realmente encarna este papel. Siente diferente trabajar con alguien como Lawrence involucrado".

A lo largo de sus etapas con Williams, McLaren y Red Bull, este individuo ha contribuido significativamente a 12 campeonatos de pilotos y 13 de constructores, durante períodos de dominio de pilotos como Mika Häkkinen, Sebastian Vettel y, más recientemente, Max Verstappen.

Se cree que su habilidad para capitalizar los cambios regulatorios influenció la decisión de Stroll de darle la bienvenida a bordo antes de la introducción de las nuevas regulaciones de F1 en 2026.

Stroll le dijo a CNN Sport's Amanda Davies: "Este es un día tremendo para Aston Martin. Todos quieren a Adrian [Newey]. No hay nadie como él en el deporte debido a sus numerosos logros".

Stroll creía que una vez que Newey vio su pasión, dedicación y la visión de la empresa, pensó: "Ustedes serán los próximos". Y sintió que podría aportar un valor agregado significativo para ayudar a llevar al equipo a los Campeonatos Mundiales que aspiran a lograr.

El equipo de F1 espera una mejora significativa en el rendimiento con la llegada de Newey. Actualmente, el equipo está posicionado en quinto lugar en las clasificaciones del campeonato de constructores, sin haber logrado aún un podio en esta temporada.

Ninguno de los pilotos de Aston Martin ha logrado un podio este año, con Fernando Alonso clasificado en el décimo lugar en las clasificaciones de pilotos y el hijo de Lawrence Stroll, Lance, clasificado en el undécimo lugar.

Después de su impresionante historial con Red Bull, Adrian Newey expresó su interés en los deportes motorísticos más allá de la Fórmula 1, diciendo: "Siempre he sido atraído por la emoción y la tecnología del deporte motor, y el deporte motor en general es muy atractivo para mí".

Entendiendo el amor de Newey por el deporte motor más allá de la F1, Lawrence Stroll vio una oportunidad para fortalecer la posición de Aston Martin en los deportes motorísticos, planeando: "Estamos no soloLooking forward to his expertise in Formula 1 but also exploring potential opportunities in other motorsports, like motorsport".

