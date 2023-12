Nadal, Djokovic y Murray critican la decisión de Wimbledon de prohibir la participación de atletas rusos y bielorrusos

Al explicar su postura, Wimbledon dijo que no quería "beneficiar a la maquinaria propagandística del régimen ruso".

Sin embargo, Rafael Nadal, Andy Murray y Novak Djokovic, que han ganado 10 títulos de Wimbledon entre los tres, se han unido a la ATP y la WTA en su oposición a la prohibición.

"Creo que es muy injusto para mis compañeros rusos, mis colegas", dijo Nadal en una rueda de prensa el domingo antes del Abierto de Madrid. "No es culpa de ellos lo que está pasando en este momento con la guerra.

"Lo siento por ellos, Wimbledon acaba de tomar su decisión ... el gobierno no les obligó a hacerlo. Veamos qué pasa en las próximas semanas, si los jugadores tomarán algún tipo de decisión al respecto".

Los jugadores ucranianos han apoyado en gran medida la prohibición de Wimbledon, y Sergiy Stakhovsky -que se retiró a principios de este año y desde entonces se ha unido al ejército ucraniano para defender su patria- condenó la postura de Nadal.

"@RafaelNadal hemos competido juntos... hemos jugado el uno contra el otro en la gira", escribió Stakhovsky en Twitter.

"Por favor, dime ¿cómo es justo que los jugadores ucranianos no puedan volver a casa? ¿Cómo es justo que los niños ucranianos no puedan jugar al tenis? ¿Cómo es justo que los ucranianos estén muriendo?".

La decisión del All England Lawn Tennis Club (AETLC) marca la primera vez que se prohíbe a jugadores rusos y bielorrusos participar en un evento de tenis de élite tras la invasión de Ucrania por Moscú.

Varios jugadores de alto nivel no podrán competir, entre ellos el número 2 del mundo Daniil Medvedev y la número 4 Aryna Sabalenka.

Murray, que está donando todo el dinero de sus premios esta temporada a la ayuda humanitaria en Ucrania, dijo que "no apoyaba" el plan de prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos en Wimbledon, pero añadió que no había una "respuesta correcta" a la difícil situación.

"Mi interpretación de la directriz era que rusos y bielorrusos pueden jugar si firman una declaración de que están en contra de la guerra y del régimen ruso", dijo a los periodistas en el Abierto de Madrid.

"No estoy seguro de lo cómodo que me sentiría si le pasara algo a uno de los jugadores o a sus familias (como resultado)".

En los días posteriores a la invasión de Ucrania, el parlamento ruso aprobó una ley que establece penas de cárcel de hasta 15 años por difundir intencionadamente noticias "falsas" sobre el ejército, lo que aumenta enormemente los riesgos para los rusos que hablen en contra de la guerra.

Djokovic, por su parte, se refirió a su exclusión del Abierto de Australia por no estar vacunado contra el virus Covid-19 al expresar por segunda vez su oposición a la prohibición.

"No es lo mismo, pero al pasar por algo similar a principios de este año, es frustrante saber que no puedes jugar", dijo Djokovic.

"Sigo manteniendo mi postura de que no apoyo la decisión (de Wimbledon). Creo que no es justo, que no está bien, pero es lo que hay".

Tras las críticas del mundo del tenis, la AELTC defendió su decisión en una rueda de prensa la semana pasada.

"Incluso si aceptáramos inscripciones de jugadores rusos y bielorrusos con declaraciones por escrito, correríamos el riesgo de que su éxito o participación en Wimbledon se utilizara en beneficio de la maquinaria propagandística del régimen ruso, algo que no podríamos aceptar", declaró a la prensa el martes pasado el presidente del torneo, Ian Hewitt.

Los jugadores aún no han anunciado una respuesta coordinada, pero se informa de que la ATP y la WTA están discutiendo contramedidas que podrían incluir la retirada de puntos del ranking de Wimbledon.

En una reciente entrevista con la CNN, la tenista ucraniana Marta Kostyuk habló del impacto psicológico que ha tenido en ella la invasión rusa.

"Empecé hace un par de semanas, lo que me ayuda enormemente. Pero ya sabes, a veces llega un punto en que da miedo, los pensamientos que te vienen", dijo Kostyuk, que es muy consciente de la importancia de intentar gestionar sus sentimientos y dice que ha estado trabajando con un psicólogo.

"No quiero decir las palabras porque, ya sabes, te puedes imaginar de qué estoy intentando hablar.

"Porque en ese momento pasan tantas cosas, tienes que cargar con tantas cosas a la vez que te quedas como si no pudieras más.

"Yo soy como, ¿cuál es el punto donde todo va? No se acaba nunca, ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Para qué vivo?".

