Reglas de financiamiento conjunto - MV también puede usar fondos federales 2025 para cuidado infantil gratuito

Mecklemburgo-Pomerania Occidental puede continuar utilizando fondos federales para eximir a los padres de los costos de cuidado de sus hijos en guarderías y centros de cuidado después de la escuela en el estado. Según un compromiso Recently agreed between the federal and state governments, the funds made available by the federal government for la financing de guarderías también pueden utilizarse para el cuidado de niños sin cargo durante todo el año 2025. El gabinete en Schwerin anunció esto, citando una decisión del gobierno federal para enmendar la Ley de Buen Cuidado.

Schwesig asegura el cuidado infantil sin cargo

"Es bueno que el gobierno federal haya hecho posible que se sigan utilizando los fondos de la ley para el financiamiento del cuidado de los padres. Mecklemburgo-Pomerania Occidental siempre ha abogado por esto. Compartimos la responsabilidad de las familias y los niños en Alemania", dijo la Ministra Presidenta Manuela Schwesig (SPD).

A partir de 2026, el gobierno estatal utilizará los fondos federales para mejoras de calidad, por ejemplo, para reducir el tamaño de los grupos de cuidado. Sin embargo, el cuidado infantil sin cargo introducido en el noreste en 2020 permanecerá en su lugar. "Los padres pueden confiar en eso", aseguró la jefa de gobierno.

En un principio, el gobierno federal había planeado implementar el uso específico de los fondos exclusivamente para mejoras de calidad a partir de 2025. Sin embargo, el estado también había planeado dinero de Berlín para financiar la parte de los padres de los costos de cuidado en su presupuesto doble para el próximo año. Por lo tanto, el líder del grupo parlamentario de la CDU del estado, Daniel Peters, había expresado el miedo de que el modelo financiero para el cuidado infantil sin cargo podría colapsar para el gobierno estatal rojo-rojo.

El estado ya lleva la mayor parte de la carga del cuidado infantil sin cargo

Sin embargo, la Ministra de Educación, Simone Oldenburg (Linke), volvió a enfatizar que, independientemente de las pautas federales futuras, el cuidado infantil sin cargo no estará en discusión en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. "Hemos prometido a las familias que el cuidado infantil remaindrá gratuito en el futuro, y cumpliremos esa promesa", dijo. Los padres ahorran alrededor de 18,000 euros por niño desde la guardería hasta el cuidado después de la escuela, con alrededor de 70 millones de euros proporcionados cada año.

Según declaraciones del gobierno anterior, el estado lleva la mayor parte de los costos en el año actual con alrededor de 63 millones de euros, con alrededor de 11 millones de euros provenientes del gobierno federal. En 2023, la parte federal aún era de alrededor de 23 millones de euros.

Altas cuotas de cuidado en MV

Según el Ministerio de Educación, Mecklemburgo-Pomerania Occidental proporciona alrededor de 500 millones de euros para el cuidado de niños anualmente, incluyendo los fondos federales. "117,000 niños asisten a una guardería en nuestro estado. A nivel nacional, Mecklemburgo-Pomerania Occidental está a la cabeza con una capacidad de cuidado de hasta diez horas al día y una cuota de cuidado del 94.5 por ciento para niños de tres a seis años", enfatizó Oldenburg.

Con un 59.2 por ciento, MV tiene la cuota de cuidado más alta para niños menores de tres años en comparación con otros estados federales. Sin embargo, el noreste aún queda atrás en los tamaños de grupo en los centros de cuidado y guarderías. Esto mejorará gradualmente.

