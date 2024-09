Musk desactiva el Cybertruck de forma remota.

Presidente checheno afirma que Elon Musk desactivó su Cybertruck a distanciaEl presidente checheno Ramzan Kadyrov ha afirmado que el CEO de Tesla, Elon Musk, desactivó su Cybertruck a distancia. Kadyrov había presumido anteriormente de poseer un Tesla Cybertruck en su canal de Telegram, en el que había instalado una ametralladora. Había presumido de recibir el "Cyberbestia" de Musk, pero Musk ha negado haberle dado el camión a Kadyrov. Ahora, Kadyrov ha acusado a Musk en Telegram, diciendo: "Esto es falta de respeto. ¿Cómo pudiste hacer esto, Elon? ¿Es este tu estilo?".

20:42 Zelensky: Potencial de ataque ruso disminuye debido a la incursión en KurskEl presidente ucraniano Volodímir Zelensky ha señalado que la incursión en la región rusa de Kursk ha obligado a Moscú a desplegar a 40.000 soldados allí, lo que reduce el potencial de ataque ruso en el frente de Donetsk. Zelensky hizo esta declaración en su discurso nocturno. Ucrania había avanzado en Rusia el mes pasado.

20:17 Zelensky se reunirá con Biden, Harris y Trump durante su visita a EE. UU.El presidente de EE. UU., Joe Biden, recibirá al presidente ucraniano Volodímir Zelensky en la Casa Blanca de Washington la próxima semana. La reunión está programada para el jueves, según fuentes del gobierno de EE. UU. Zelensky también se reunirá separadamente con la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, quien se presenta como candidata demócrata en las elecciones de noviembre. Zelensky había anunciado previamente su plan de presentar un "Plan de Victoria" a Biden en la guerra contra Rusia. Antes de su visita a Washington, Zelensky hablará en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y mantendrá reuniones laterales. También planea reunirse con miembros del Congreso de EE. UU. y con el ex presidente de EE. UU. y candidato presidencial republicano Donald Trump, quien se presenta contra Harris en las elecciones de noviembre. No se proporcionaron de inmediato detalles sobre la reunión planeada con Trump.

19:52 Stoltenberg sobre perspectivas de paz: Putin debe encontrar el precio demasiado altoJusto antes de dejar el cargo de Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg destacó que el apoyo militar a Ucrania debe presionar al presidente ruso Vladímir Putin para que negocie. "No creo que Putin cambie de opinión sobre Ucrania", dice Stoltenberg. Sin embargo, cree que se pueden cambiar los cálculos de Putin, "porque hay un límite a cuanto está dispuesto a pagar". Según Stoltenberg, el apoyo militar a Ucrania aumenta las posibilidades de persuadir a Putin para que acepte un acuerdo de paz en el que Ucrania aparezca como una nación soberana e independiente. "then it's up to Ukraine and Russia to negotiate", dice Stoltenberg. La OTAN debe permitir que Ucrania transmita el mensaje de que Putin no puede ganar en el campo de batalla porque el precio es demasiado alto. Stoltenberg entregará su cargo como Secretario General de la OTAN al antiguo primer ministro holandés Mark Rutte el 1 de octubre y, según se informa, se convertirá en el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

19:07 Rusia presuntamente coloca explosivos en sus propias presasLas fuerzas rusas están presuntamente colocando explosivos en presas en su propio territorio alrededor de la ciudad de Belgorod, según un portavoz del ejército ucraniano. El portavoz militar Vitali Sarantsev sospecha que las fuerzas rusas podrían hacer explotar las presas para slowing down un posible avance de las fuerzas ucranianas. Otra teoría de Sarantsev es que Rusia quiere culpar a Ucrania por las explosiones y acusarla de causar daños ambientales. Estas afirmaciones no se pueden verificar. Belgorod se encuentra a unos 25 kilómetros de la frontera ucraniana, lo que la convierte en una de las ciudades rusas más afectadas por la guerra de Moscú contra Ucrania.

18:36 Protestas ucranianas contra la película de guerra rusa en el festival de ZurichA pesar de las protestas de Ucrania, el Festival de Cine de Zurich ha incluido un documental controvertido sobre soldados rusos en la guerra de Ucrania en su programa. ""Rусские на войне" es una película antibélica en la que los soldados critican abiertamente a Putin y a Moscú y su guerra", justifican los organizadores su decisión en la plataforma X. Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania había llamado a la dirección del festival para que no mostrara la película. "Condenamos cualquier intento de dar a Rusia un escenario cultural en el que pueda blanquear sus crímenes de guerra mientras las tropas rusas continúan cometiendo atrocidades contra los ucranianos", dijo. El festival de cine se celebra en la metrópolis suiza de Zurich por vigésima vez del 3 al 13 de octubre. "Rусские на войне" ya se ha proyectado en el festival de cine de Venecia y a pesar de las protestas en Toronto.

18:17 Apagones en Ucrania podrían durar hasta 18 horas en inviernoSegún un informe de la ONU, los apagones diarios en Ucrania en el invierno podrían durar entre 4 y 18 horas. "El invierno será muy duro", dice Daniel Bell, presidente de la investigación de la ONU, según "Ukrajinska Prawda". "Nuevos ataques que resulten en cortes de energía permanente podrían tener consecuencias catastróficas". Expertos de la ONU inspect

17:33 Ataque Mortal en Centro de Cuidado de Ancianos en Sumy

Según el "Kyiv Independent", citando al Ministerio del Interior de Ucrania, las fuerzas rusas atacaron un centro de cuidado de ancianos en el centro de Sumy. Una persona murió y al menos doce resultaron heridas. Según el gobernador Volodymyr Artiukh, 211 personas residían en el centro. El ataque destruyó parcialmente dos pisos y se evacuaron a 147 personas sin reportes de personas desaparecidas.

16:50 Alemania defiende pagos de asignaciones básicas a refugiados ucranianos

Daniel Terzenbach, comisionado alemán para la integración de refugiados en el mercado laboral, ha defendido el pago de asignaciones básicas a refugiados ucranianos. "Esto fue una decisión política para incluir a los refugiados de Ucrania en el sistema de seguridad básica", explicó. Ante las críticas recientes sobre los pagos estatales a refugiados de guerra ucranianos, consideró que esto era un enfoque apropiado. Desde junio de 2022, los refugiados de Ucrania han recibido beneficios de seguridad básica en Alemania, que luego se renombraron como asignación ciudadana.

16:15 Putin: Rusia aumentará la producción nacional de drones en diez veces

Según el presidente Vladimir Putin, Rusia busca aumentar su producción nacional de drones en diez veces este año. Reuters informes que se espera que se produzcan casi 1,4 millones de drones, en comparación con alrededor de 140.000 producidos el año pasado. Rusia, al igual que Ucrania, ha estado adquiriendo drones en el extranjero mientras mejora su producción nacional. Los drones se han convertido en un arma esencial en la prolongada invasión rusa de Ucrania, principalmente utilizados para reconocimiento y ataque a infantería, vehículos blindados y objetivos estratégicos en la retaguardia.

15:39 Parlamento ucraniano remueve a controvertida diputada de comité

El parlamento ucraniano ha decidido por unanimidad remover a la diputada Marjana Besuhla de su cargo como vicepresidenta del comité parlamentario de seguridad nacional y defensa. Besuhla, que ha estado envuelta en numerous controversias, suele recibir atención mediática debido a sus duras críticas al antiguo y actual liderazgo militar. En julio, se le removió como jefa del subcomité de supervisión civil del ejército, citando su habla sobre problemas militares como la causa. Posteriormente, dejó el partido del presidente Zelenskyy, "Servidor del Pueblo".

14:57 Parlamento Europeo insta a UE a permitir a Ucrania utilizar armas occidentales contra objetivos rusos

El Parlamento Europeo aboga por que los estados miembros de la UE permitan a Ucrania utilizar armas occidentales contra objetivos militares situados en territorio ruso. Los parlamentarios de Estrasburgo han respaldado una resolución no vinculante en este sentido, con 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones. El parlamento insta a todos los estados miembros de la UE a aumentar su ayuda a Ucrania y acelerar las entregas de armas, al tiempo que llama a sanciones contra Rusia y sus partidarios, así como a regulaciones para compensar a Ucrania por los activos estatales rusos confiscados por la lucha.

14:30 Sospechoso arrestado tras incidente de disparos en la sede de Wildberries

Después de un incidente de disparos que dejó dos muertos y múltiples heridos en la sede de Wildberries, las autoridades han arrestado al presunto responsable, esposo de la fundadora de la empresa, Tatjana Bakaltschuk. Los abogados de Vladislav Bakaltschuk afirman que se está investigando por asesinato, intento de asesinato, agresión a un oficial de seguridad y ocupación ilegal de un puesto, pero él niega todas las acusaciones. Según la revista Forbes, Tatjana Bakaltschuk es la mujer más rica de Rusia. Ella afirma que el miércoles un grupo liderado por su esposo Vladislav intentó tomar el control de Wildberries, lo que fue resistido por los guardias de seguridad. La confrontación resultó en disparos.

13:58 Ejército ruso declara la captura de otro pueblo en Ucrania oriental

El ejército ruso afirma haber capturado otro pueblo en la región oriental de Donetsk, Ucrania. El pueblo de Georgiyevka ha sido supuestamente capturado, según el ministerio de defensa en Moscú. En las últimas semanas, el ministerio ha informado con frecuencia de éxitos militares en la línea del frente, donde las tropas ucranianas parecen estar bajo gran presión. Sin embargo, el enfoque actual de las tropas rusas parece estar en capturar la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk para Ucrania,whose fall would constitute a significant blow to Kyiv. El presidente Volodymyr Zelenskyy había mencionado anteriormente una "situación muy difícil" en la línea del frente en Ucrania oriental.

Los soldados rusos, supuestamente liberando el Donbass de "nazis" según las afirmaciones del Kremlin, están encontrando una recepción menos acogedora de lo esperado. Según el informe de Rossia 1, un soldado nota una diferencia notable en su asignación entre Kursk y Bachmut. La actitud de la gente hacia ellos es un contraste claro: "Aquí, es básicamente como en casa, nos aman. Allá, su actitud fue significativamente diferente".

13:09 Más de 300 pueblos ucranianos reciben nuevas identidades

12:35 von der Leyen viaja a Ucrania con Promesas a Montones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitará Ucrania el viernes. Durante su reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en Kyiv, discutirá la asistencia europea para el suministro de energía del país durante el próximo invierno. La UE ha prometido 160 millones de euros adicionales para la reparación de centrales eléctricas dañadas, 60 millones de euros para estufas y equipo adicional para refugios de personas desplazadas, y 100 millones de euros para la reparación de centrales de calor y la instalación de nuevas plantas solares en Ucrania. Parte de la financiación provendrá de los ingresos generados por los activos rusos congelados dentro de la UE.

12:10 Explosiones Catastróficas en Depósito de Municiones Ruso

El ejército ucraniano parece haber atacado un enorme depósito de municiones ruso a 500 kilómetros más allá de la frontera. Las explosiones son colosales y incluso se detectan en la escala sismológica, informa el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú. También explicó la importancia del depósito para Rusia.

11:50 Alemania Puede Asignar 400 Millones de Euros Adicionales para la Ayuda Militar este Año

A pesar de una situación financiera desafiante, el gobierno alemán planea liberar 392 millones de euros adicionales en ayuda militar para Ucrania este año. Esto se deduce de una carta escrita por el secretario de Estado de Finanzas, Florian Toncar, al Comité de Presupuestos del Bundestag. El político de FDP se refirió a una necesidad inesperada informada por el Ministerio de Defensa alemán y la situación precaria de Ucrania en su conflicto contra Rusia. Los fondos se utilizarán principalmente para la adquisición de equipo militar de la industria de defensa alemana. Los recientes avances de las fuerzas rusas han exacerbado la situación de Ucrania. Han sufrido "pérdidas materiales significativas" debido a la superioridad rusa en artillería y el uso de bombas guiadas. La probabilidad de que Ucrania sucumba sin un apoyo significativamente mayor durante su lucha defensiva es alta.

11:32 Proveedores de Energía Sufren: Este Invierno Será un "Testigo Duro"

La Agencia Internacional de Energía (AIE) instó a los socios de Ucrania a fortalecer su suministro de energía antes del invierno próximo. Debido a los ataques recurrentes de Rusia a centrales eléctricas, plantas de calefacción y redes de transmisión ucranianas, la infraestructura energética de Ucrania está actualmente bajo una gran presión. Los cortes de energía y las interrupciones del suministro de agua son comunes. La situación puede empeorar a medida que los días se acortan y hace más frío, lo que podría llevar a más interrupciones en el suministro de energía a hospitales, escuelas y otras instalaciones vitales. El suministro de calor a las ciudades ucranianas también está en riesgo. Los socios de Ucrania deben intensificar la protección de la infraestructura energética contra ataques y ciberataques. Este invierno será "por lejos la prueba más difícil" que enfrentará el sistema energético de Ucrania, dijo el director de la AIE, Fatih Birol.

10:58 Moscú Retira la Rehabilitación de Miles de Víctimas de Stalin

Rusia ha retirado la rehabilitación de más de 4.000 personas que fueron purgadas bajo el dictador soviético José Stalin. Según el portavoz de la Oficina del Procurador General, Andrei Ivanov, muchas de estas personas fueron rehabilitadas en la década de 1990 y principios de la de 2000, pero se dice que colaboraron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los individuos, tanto hombres como mujeres, habían recibido rehabilitación en el pasado, pero Rusia la ha revocado ahora. José Stalin controló Moscú desde la década de 1920 hasta su muerte en 1953, y diversas olas de represión y purgas acabaron con la vida de millones de ciudadanos soviéticos. Los juicios espectáculo eran comunes en ese momento.

09:58 Kyiv Confirma la Derriba de Todos los Drones Rusos

Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania afirman haber derribado con éxito todos los 42 drones que Rusia lanzó hacia el país durante la noche. Además, lograron interceptar uno de los cuatro misiles utilizados en el ataque. Los sistemas de defensa aérea se activaron en nueve diferentes regiones ucranianas. El gobernador de Kharkiv, Oleh Synyehubov, informó que seis personas resultaron heridas en Kupiansk, a ocho kilómetros de la línea del frente, debido a un ataque ruso. La infraestructura, incluyendo una escuela, un kindergarten y diez edificios residenciales, resultó dañada en Kharkiv. También se informó daño a una institución educativa en la región de Cherkassy.

09:30 Rusia Resalta la Captura de Dos Pueblos en Kursk

El ejército ruso presuntamente está haciendo progresos en su ofensiva contra las fuerzas ucranianas que habían infiltrado Kursk, según un comandante militar de alto rango. Los pueblos de Nikolayevka-Darivka y Darivka, situados al oeste de la región fronteriza rusa, supuestamente fueron recapturados por las fuerzas rusas. Este movimiento permite a las fuerzas rusas potencialmente atacar el centro logístico para las tropas ucranianas en Sverdlova. El mayor general Apti Alaudinov declaró: "Todo nuestro frente ha avanzado". Las fuerzas ucranianas habrían ingresado a Kursk a principios de agosto, con Rusia lanzando su contraofensiva a principios de septiembre. Mientras tanto, las fuerzas rusas supuestamente también están haciendo progresos en la parte oriental de Ucrania, según Alaudinov.

09:01 Municiones indias eluden objeciones rusas y llegan a UcraniaA pesar de las objeciones de Moscú, se informan que obuses de artillería indios están llegando a Ucrania a través de rutas indirectas, con Nueva Delhi sin intervenir para detener el comercio, según Reuters, citando fuentes de gobiernos indio y europeo, representantes de la industria de defensa y datos aduaneros. El envío de municiones ha estado en curso durante más de un año para apoyar la defensa de Ucrania. Países europeos, incluyendo Italia y la República Checa, reportedly compran los obuses de artillería y luego los redirigen a Ucrania.

08:25 TASS revela nuevo caso de corrupción en el Ministerio de Defensa rusoLas autoridades rusas han detenido al jefe de la sección de servicio de tanques en el Distrito Militar Central por acusaciones de aceptar un gran soborno. Esta información fue reportada por la agencia de noticias estatal TASS. Denis Putilov es sospechoso de haber aceptado un soborno de $107,000 a cambio de contratos de reparación y mantenimiento de vehículos militares. Este caso es el último en una serie de escándalos de corrupción que involucran a altos oficiales militares rusos desde que Andrei Belousov asumió como Ministro de Defensa ruso en abril de 2024. Las investigaciones de corrupción dentro del Ministerio de Defensa ruso han continuado durante varios meses.

07:52 Putin extiende embargo alimentario por otros dos añosEl 24 de agosto de 2024, el presidente ruso Vladimir Putin extendió el embargo de 2014 sobre productos agrícolas de países occidentales por otros dos años, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. Según la agencia de noticias estatal TASS, el embargo, introducido en respuesta a "acciones hostiles del Occidente", ha estado en vigor en Rusia desde agosto de 2014. Abarca productos de EE. UU., UE, Australia y Ucrania, entre otros.

07:22 Bombardeo ruso en SaporizhzhiaUna mujer mayor murió y otras dos resultaron heridas en el bombardeo ruso en la región sudoriental ucraniana de Saporizhzhia, según informaron las autoridades regionales, según el gobernador Ivan Fedorov en Telegram. Las fuerzas rusas habrían bombardeado la región más de 160 veces en las últimas 24 horas, lo que ha causado daños a la infraestructura y edificios residenciales. La región ha estado en gran parte ocupada por tropas rusas.

06:50 Kiev reporta la muerte de más de 500 niños en la guerraDesde el inicio de la invasión a gran escala, las hostilidades rusas han cobrado la vida de más de 500 niños ucranianos y han herido a más de 1.600, según el comunicado de Dmytro Lubinets, el defensor del pueblo ucraniano, en Telegram. "Oficialmente, 1.609 niños han resultado heridos y 575 han muerto. Sin embargo, el número real puede ser mucho más alto, ya que no se tiene información de los territorios temporalmente ocupados", afirmó Lubinets. "La Federación Rusa viola sistemáticamente y de manera descuidada las Convenciones de Ginebra relacionadas con la protección de los civiles durante los conflictos armados y el tratamiento de los prisioneros de guerra".

06:16 Zelensky planea reunión con HarrisLa vicepresidenta de EE. UU. y candidata presidencial demócrata Kamala Harris planea reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D.C. la próxima semana, según Bloomberg. Zelensky se espera que se reúna con el presidente de EE. UU. Joe Biden en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU del 24 al 30 de septiembre. Durante su viaje, Zelensky busca discutir la membresía en la OTAN y la UE, acuerdos económicos y de seguridad, y el suministro continuo de armas modernas, como parte de su "plan de victoria". También tiene la intención de presentar sus planes estratégicos a Harris y Trump.

05:44 Moscú busca fortalecer lazos con PakistánRusia y Pakistán han acordado aumentar el comercio bilateral y fortalecer la cooperación económica, según anunció el viceprimer ministro ruso Alexei Overchuk y el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán Mohammad Ishaq Dar en Islamabad. Rusia también se comprometió a apoyar la solicitud de Pakistán para unirse a la alianza internacional BRICS. A pesar de enfrentar un creciente aislamiento económico debido a las sanciones occidentales

01:39 EE. UU. planea aumentar sus reservas de petróleoBajo la presidencia de Joe Biden, el gobierno de EE. UU. tiene la intención de aumentar sus reservas estratégicas de petróleo. El Departamento de Energía anuncia que EE. UU. tiene como objetivo adquirir hasta seis millones de barriles de petróleo. Esto sería el mayor repago de existencias desde una liberación significativa en 2022. El petróleo está programado para ser entregado entre febrero y mayo de 2025. En respuesta a los precios altos de la gasolina que resultaron de la invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno de EE. UU. vendió grandes cantidades de petróleo de sus reservas estratégicas en 2022 para reducir los precios del mercado, lo que marcó la "mayor liberación de reservas de petróleo de la historia".

00:34 Zelenskyy insta a acelerar entregas de defensa aéreaEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, insta a los socios occidentales a acelerar las entregas para fortalecer la defensa aérea, stating durante su discurso en video de la noche, "Aún no se han cumplido todas las compromisos hechas en la cumbre de Washington sobre defensa aérea". Él enfatiza la importancia de un sistema de defensa aérea eficiente, especialmente a medida que comienza el otoño, con ataques regulares de Rusia a la infraestructura de energía y calefacción.

00:02 Países de NATO del este abogan por respuesta conjunta a violaciones del espacio aéreo rusoLos ministros de Defensa de los estados miembros de NATO del este abogan por una respuesta conjunta de NATO a las violaciones del espacio aéreo por parte de drones y misiles rusos. Nueve estados miembros de NATO en su frontera oriental expresaron "profunda preocupación" por las incursiones recurrentes de armas rusas en su espacio aéreo y pidieron una "respuesta conjunta de NATO". También destacaron la necesidad de actualizar las capacidades para identificar, distinguir y, si es necesario, interceptar objetos lentos y voladores a baja altura.

23:25 Putin ordena aumento de tropas; se reforzarán los distritos militares de Moscú y LeningradEl presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado un aumento de los soldados activos a 1.5 millones. En una reunión con expertos militares, enfatizó que es esencial que las fuerzas armadas tengan soldados bien entrenados. Antes esa semana, firmó un decreto para aumentar las tropas en 180,000. Según el presidente, los nuevos distritos militares establecidos de Moscú y Leningrad recibirán refuerzos particulares. Esto marca el tercer aumento de tropas ordenado por Putin desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero de 2022.

22:24 Asesor militar británico: La guerra es 'desastre' para el KremlinLa guerra de Rusia en Ucrania es un "desastre para el Kremlin", según el asesor militar británico Nicholas Aucott, hablando en el Foro para la Cooperación de Seguridad en Viena, según informó la agencia de noticias ucraniana "Ukrinform". Factores como la contraofensiva ucraniana en Jersón y la devastación de un cuarto de la Flota del Mar Negro de Rusia han contribuido a una "catástrofe militar rusa". El uso efectivo de la guerra de maniobra de Ucrania contrasta drásticamente con las 'tácticas de matadero' de Rusia.

22:04 Zelenskyy: 'Plan de victoria' completamente preparadoTodos los aspectos del 'plan de victoria' que Ucrania presentará a EE. UU. han sido desarrollados, dice el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Él está programado para discutir el plan con el presidente de EE. UU., Joe Biden, durante su visita a EE. UU. más tarde este mes. Mientras Zelenskyy mantiene el secreto sobre los detalles, menciona que el plan consiste en cuatro puntos principales y un quinto punto relacionado con la situación posguerra. El avance ucraniano en la región rusa de Kursk también es parte de la estrategia, según Zelenskyy.

Puede revisar todos los desarrollos anteriores aquí.

El presidente ucraniano ha expresado su preocupación por posibles cortes de energía en Ucrania durante el invierno, que podrían durar hasta 18 horas, debido a los ataques repetidos de Rusia a la infraestructura energética de Ucrania. (de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está programada para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Kiev el viernes)

En el contexto del conflicto ucraniano, sería importante que la ayuda internacional se centrara en fortalecer la infraestructura energética de Ucrania y garantizar su seguridad energética durante el invierno. (basado en la información de la primera oración)

Otra perspectiva es que el conflicto en Ucrania ha causado daños significativos a la infraestructura energética de Ucrania, lo que la hace vulnerable a los cortes de energía durante el invierno, especialmente con ataques repetidos de Rusia. (también basado en la información de la primera oración)

Lea también: