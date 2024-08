- Muriel Baumeister está impulsada a emprender algo nuevo.

En la primavera de 2023, Muriel Baumeister (52) compartió abiertamente su lucha contra el cáncer de mama, que había estado combatiendo durante un año. Dos años después del diagnóstico, aún no se considera oficialmente libre de cáncer, pero se siente libre y ha vuelto a la palestra, actuando de nuevo. Quiere dejar atrás su enfermedad, como expresó en una entrevista con "Bunte". "Quiero ver este período de enfermedad como un paréntesis. Y este paréntesis ahora está cerrado. Simply don't want it to linger constantly."

Esto no es un indicio de negación o miedo, sino un deseo de seguir adelante. "Solo quise cerrar este capítulo y seguir adelante. En mi mente, pienso: He pasado por todos los tratamientos, y ¡hurra! ¡He vuelto a crecer el cabello! ¡Así que debe estar saludable!"

Pero, ¿está siendo demasiado optimista? Baumeister reconoce su falta de atención hacia el cuidado post-cáncer. "Sé que no soy el ejemplo de un paciente oncológico diligente. Me tomó cuatro, casi cinco meses, antes de finalmente ir a mis revisiones post-tratamiento. Mi profesor tratante me llamó la atención y me hizo sentir culpable por mi negligencia", aclaró la mujer de 52 años. Su familia también enfatizó la importancia del cuidado post-tratamiento, y ahora, está de vuelta en las revisiones regulares.

"Me siento genial, estoy de vuelta"

Se siente "maravillosa" de nuevo. Sin embargo, hay días en que se siente agotada. "Pero entonces surge la pregunta: ¿El agotamiento se debe al cáncer o al trabajo?" Desde que Baumeister trabaja cinco días a la semana en la serie de Sat.1 "Die Spreewaldklinik", es su primer papel importante después de la enfermedad. "A veces tengo que pellizcarme para asegurarme de que todo esto es real", confesó. "Que la producción me eligió a mí - una sobreviviente del cáncer y ex alcohólica". Espera que la industria vea esto como una señal positiva: "Me siento genial, estoy de vuelta, y estoy ansiosa por tomar y disparar diversos proyectos de nuevo".

Su alcoholismo es algo que abordó en su biografía de 2019 "Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben". En octubre, la mujer de 52 años celebrará su séptimo aniversario de sobriedad. "Esa es una sensación fantástica", le dijo Baumeister a "Bunte".

"Estoy contenta con mi soltería"

Medicamente, está bien, su trabajo está prosperando, y su vida personal? Muriel Baumeister está contenta siendo soltera. "No estoy buscando activamente una pareja - hombre o mujer. Estoy contenta con mi soltería", dijo Baumeister. "Simplemente estoy soltera y contenta con eso. Fin de la historia". Ha tenido "tres relaciones maravillosas en su vida".

Baumeister estuvo casada tres veces: tiene un hijo nacido en 1993 de su matrimonio con el actor Rainer Strecker (58). En 2006, dio a luz a una hija cuyo padre es el actor Pierre Besson (57). En 2014, Baumeister se convirtió en madre de otra hija.

