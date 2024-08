Muriel Baumeister está ascendiendo la cima de la montaña

La vida no ha sido fácil para Muriel Baumeister últimamente. Primero admitió su adicción al alcohol, y luego le diagnosticaron cáncer de mama. Ella admite que no es la paciente ideal que lucha contra el cáncer, pero ahora se siente mejor.

Muriel habló sobre su lucha contra el cáncer de mama en abril de 2023, revelando que había estado luchando contra la enfermedad durante un año. Dos años después, no está completamente curada, pero actualmente está libre de cáncer y ha vuelto frente a la cámara.

Ella quiere dejar atrás su enfermedad, como le dijo a la revista "Bunte" en una entrevista. "Quiero considerar todo ese período de enfermedad como un capítulo cerrado. Simplemente no quiero seguir Thinking about it all the time," dijo, a los 52 años.

Sin embargo, admite que no ha sido constante con su seguimiento médico. "Sé que no soy la paciente ideal. Cuando me salté las citas de seguimiento durante cuatro o cinco meses, mi profesor me dio un sermón y me hizo sentir culpable por mi negligencia", explicó. Incluso su familia le recordó la importancia de los seguimientos. Ahora, asiste a citas regulares.

Ella está bien ahora, pero a veces se siente exhausta. "Pero ¿es el cansancio por el cáncer o por el trabajo?" se pregunta Muriel, actualmente filmando cinco días a la semana para la serie de Sat.1 "Die Spreewaldklinik", su primer gran proyecto desde su enfermedad. "A veces no puedo creer que esté sucediendo", dijo. "¡Eligen a una alcohólica con cáncer para este papel!" Espera que la industria comprenda esto como una señal: "Me siento bien, estoy de vuelta y estoy lista para cualquier papel".

Muriel escribió sobre su alcoholismo en su memoir de 2019 "Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben". Celebró siete años de sobriedad en octubre. "Me siento genial", dijo en la entrevista de "Bunte".

En cuanto a su vida personal, Muriel está feliz de estar soltera. "No estoy buscando a un hombre o a una mujer. Me siento contenta como estoy", insistió. "Simplemente estoy soltera y estoy bien con eso. Eso es todo". Ha tenido tres relaciones significativas en su vida. Muriel ha estado casada tres veces. Su hijo nació en 1993 de su matrimonio con el actor Rainer Strecker. Tiene una hija nacida en 2006, cuyo padre es el actor Pierre Besson. Se convirtió en madre de otra hija en 2014.

Muriel proviene de una familia de actores y comenzó su carrera como actriz siendo estudiante. Su carrera comenzó en la década de 1990 con series de televisión como "A House in Tuscany", "Three Ladies from the Grill", "The Old Fox" o "Derrick". A pesar de que también apareció en varias películas, la televisión permaneció como su hogar artístico principal, desde "The Country Doctor" hasta "The Mountain Doctor", desde "The Dream Ship" hasta "The Dream Hotel", y desde "Soko" hasta "Tatort".

