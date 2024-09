Munz comenta sobre la reciente advertencia de Putin: las economías occidentales no sufrirán daños significativos por la detención de los envíos de productos básicos

08:40 Edificio misterioso cerca del Puente de Crimea desconcierta a la Armada ucranianaUn proyecto de construcción no identificado cerca del Puente de Crimea ha dejado perpleja a la Armada ucraniana. Según informó "The Kyiv Independent", el portavoz de la Armada, Dmytro Pletenchuk, compartió esta información durante una aparición en la televisión ucraniana. El propósito verdadero de la construcción sigue siendo desconocido. "Podría servir como instalación defensiva, o podría ser otro cruce", declaró Pletenchuk. "Pero aún es temprano para sacar conclusiones". Pletenchuk es escéptico sobre la finalización del proyecto debido a las condiciones climáticas desfavorables. "Los rusos están constantemente tratando de establecer nuevas estructuras en el estrecho de Kerch para construir diversas instalaciones hidro técnicas o barreras", explicó Pletenchuk. "Pero después de cada tormenta, parece que acaban en la playa". El puente une Rusia con la península de Crimea, que Rusia annexó.

08:08 Ciudad de Ismajil bajo ataque de drones rusos: tres muertos y once heridosLa ciudad de Ismajil en el sur de Ucrania fue objetivo de drones rusos esta mañana, lo que resultó en la muerte de tres personas mayores, incluyendo una mujer de 90 años. Once personas más, incluyendo un niño, resultaron heridas. El gobernador de la Oblast de Odessa, Oleh Kiper, confirmó los incidentes y reportó daños a edificios y vehículos, así como varios incendios. Ismajil se encuentra cerca de la frontera con Rumanía, con la desembocadura norte del río Danubio marcando la frontera.

07:40 Roth insta a los países europeos a proporcionar más ayuda militar a Ucrania para las negociacionesEl experto en política exterior del SPD, Michael Roth, ha abogado por un mayor apoyo militar de los países europeos a Ucrania. "Las principales naciones europeas deben proporcionar más apoyo militar para asegurar que Ucrania siga siendo un país libre y democrático", dijo Roth en una entrevista con "Tagesspiegel". "Ahora es el momento de desplegar todos nuestros recursos para colocar a Ucrania en la mejor posición posible para posibles negociaciones". Roth argumentó que los países que desean poner fin rápidamente al conflicto deben suministrar a Ucrania los recursos necesarios. Las herramientas militares y la diplomacia son dos caras de la misma moneda, explicó.

07:09 Baerbock advierte contra reducir el apoyo a Ucrania, ya que los hospitales de niños quedarían indefensosLa Ministra de Asuntos Exteriores, Baerbock, defendió las entregas de armas occidentales a Ucrania y advirtió contra reducir el apoyo a Kyiv. "La creencia de que no habría lucha ni bajas en Ucrania sin armas defensivas es tan simple como falsa", declaró Baerbock en la sesión de debate general de la ONU en Nueva York el jueves. "Si Rusia detiene su asalto, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, sin embargo, sería el fin para Ucrania". Putin respondió a una invitación para una conferencia de paz en junio con un ataque aéreo a un hospital de niños. Mientras Putin no esté dispuesto a negociar, reducir nuestra asistencia significaría "que los hospitales y los niños de Ucrania quedarían indefensos. Significaría más crímenes de guerra, possibly even in other countries". Baerbock destacó que Rusia "ha desafiado repetidamente la inviolabilidad de las fronteras de los Estados bálticos y Polonia".

06:45 Golob no descarta armas de largo alcance para Ucrania después de advertir contra decisiones prematurasEl gobierno esloveno advirtió contra decisiones precipitadas sobre el uso de armas occidentales de largo alcance en territorio ruso debido a las reservas alemanas. "Raramente es sabio decir que ciertos asuntos están vetados de entrada", dijo el primer ministro esloveno Robert Golob durante la sesión de debate general de la ONU en Nueva York. "En este punto, todas las opciones deben considerarse, y luego debe elegirse la que mejor se adapte a las circunstancias prevalecientes". Golob respondió a preguntas sobre el uso de misiles de crucero de largo alcance después de la oposición alemana y estadounidense.

06:11 Baerbock insta a Irán a cesar el apoyo a la agresión rusa contra Ucrania y a detener las transferencias de misiles balísticos y dronesLa Ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, instó a Irán a poner fin a cualquier apoyo al esfuerzo de guerra ruso contra Ucrania y a evitar la transferencia de misiles balísticos y drones. El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó esta información en la plataforma X. Baerbock interactuó con su homólogo iraní, Abbas Araktschi, en el margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

06:01 Trump se reunirá con Zelensky en Nueva York el viernesEl ex presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció planes para reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Nueva York el viernes. La reunión está programada para tener lugar en la Torre Trump en Manhattan, según Trump. Zelensky parece haber prolongado su viaje a EE. UU. para reunirse con Trump después de su encuentro con el presidente demócrata, Joe Biden, el jueves. Antes de su viaje a EE. UU., Zelensky indicó su deseo de mantener conversaciones con Trump, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "plan de victoria" para poner fin al conflicto en Ucrania. Lee más sobre esto aquí.

04:25 Harris Ofrece Ayuda a Zelensky y Advierte Sutilmente Contra OponenteLa aspirante a la presidencia demócrata Harris garantiza su apoyo a Zelensky, presidente de Ucrania, y advierte indirectamente contra un posible triunfo de su adversario republicano, sin mencionarlo explícitamente. "Mi respaldo a la gente de Ucrania sigue inquebrantable. (...) Continuaré respaldando a Ucrania y lucharé para asegurar que emerjan victoriosos en este conflicto y vivan en paz y prosperidad", expresa durante la visita de Zelensky a Washington. Advierte que la conclusión del conflicto no puede decidirse sin Ucrania. Sin embargo, reconoce que "algunas" personas en EE. UU. están considerando esto. Su objetivo, revela, es persuadir a Ucrania para que abandone grandes porciones de su territorio, acepte la neutralidad y descarte las garantías de seguridad de otros países. En su opinión, estas propuestas son similares a las propuestas por el líder del Kremlin, Putin, y equivalen a una llamada a la rendición.

02:08 Reportan Ataques en Tomyna BalkaLas fuerzas rusas han bombardeado repetidamente el asentamiento de Tomyna Balka, al oeste de la ciudad de Kherson controlada por Ucrania, según informó el gobernador de la región, Prokrudin. Se reportó la muerte de una mujer y otra herida en el ataque, según informes de Telegram.

00:55 Reino Unido Proporciona Más Artillería Autopropulsada a UcraniaEl Reino Unido proporcionará otra remesa de sistemas de artillería autopropulsada AS90 a las fuerzas de defensa de Ucrania. Ya se han entregado diez de estos sistemas, y se espera que otros seis sean entregados en las próximas semanas, según el Ministerio de Defensa británico.

23:33 ONU Lucha para Financiar el Apoyo a Ucranianos Este InviernoLa ONU admite que no tiene suficiente dinero para ayudar a los ucranianos este invierno. "El nivel de financiamiento de nuestras organizaciones es excesivamente bajo para esta época del año", dice Karolina Lindholm Billing, coordinadora de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Ucrania. El ACNUR actualmente tiene solo el 47% de los fondos necesarios para apoyar a los millones de ucranianos afectados por la guerra o desplazados. El año pasado, en esta época, estaba financiado en un 70%.

22:13 Biden Planifica Aumentar la Ayuda a UcraniaEl presidente Biden anuncia que EE. UU. ampliará su ayuda a Ucrania antes de que termine su mandato. Este movimiento, según Biden, fortalecerá la posición de negociación del gobierno de Kyiv antes de una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. El mandato de Biden termina en enero. Podría ser sucedido por su vicepresidente, Kamala Harris, o por el republicano Donald Trump, que se especula que reducirá la participación de EE. UU. en Ucrania.

21:34 Ucrania Advierte de Ataques Intensificados en la Región de SaporizhzhiaInforme de inteligencia de Ucrania sugiere que las tropas rusas están a punto de intensificar sus ataques en la región de Saporizhzhia. "Hay una tendencia hacia la escalada en el teatro de operaciones en la región de Saporizhzhia", dice un portavoz de las tropas basadas en el sur de Ucrania en televisión nacional. "En las últimas 24 horas, ha habido cinco ataques, y esperamos que esta cifra aumente, ya que nuestra información indica que el enemigo está concentrando grupos de ataque cerca del asentamiento de Pryiutne". El portavoz también menciona que el lado ruso ha recibido vehículos blindados ligeros. "Esto sugiere que se están preparando para operaciones ofensivas".

21:00 Biden y Zelensky Se Reunen: Rusia No TriunfaráAl comienzo de su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, aseguró al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, del apoyo continuo de EE. UU. "Rusia no prevalecerá, Ucrania sí", declaró Biden mientras recibía a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos a tu lado en cada paso del camino". Saber más aquí.

