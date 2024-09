Munz a las 10:17 comenta sobre la amenaza potencial de la OTAN: "El desayuno en la televisión no incluye la afirmación de Putin"

María Kalesnikava, líder de la oposición bielorrusa encarcelada, se encuentra en estado crítico, según su hermana Tatjana Chomitsch. Kalesnikava, que lleva cuatro años bajo condiciones inhumanas, pesa ahora 45 kg y mide 1.75 metros. Chomitsch, citando información de ex presidiarios, cree que este es un punto crítico ya que nadie puede soportar tales condiciones durante mucho tiempo. Acusa a las autoridades de torturar mental y físicamente a su hermana. El Ministerio del Interior de Bielorrusia aún no ha respondido a una consulta sobre las condiciones de detención de Kalesnikava. La mujer de 42 años, un símbolo destacado de la resistencia desde las protestas de 2020 contra el presidente Alexander Lukashenko, cumple una condena de 11 años por presuntos intentos de seizure of power.

Lituania y Alemania han firmado un acuerdo para desplegar una brigada lista para la batalla en Lituania, como parte de la OTAN. Los ministros de Defensa Boris Pistorius y Laurynas Kasciunas firmaron este documento en Berlín. El acuerdo sirve para ampliar el Acuerdo de Fuerzas de la OTAN, proporcionando claridad sobre el estatuto legal de los soldados y civiles alemanes que residen en Lituania. Esto busca ofrecer certeza jurídica, estableciendo regulaciones para la residencia, impuestos, escuelas, salud pública, tráfico y seguridad pública. La columna vertebral legal para establecer instituciones educativas alemanas en Lituania también se establece con este contrato. Se espera que la brigada comience sus operaciones en 2027.

Rusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos por sospecha de espionaje, según el FSB. Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, citada por la agencia de noticias TASS, la embajada británica está causando intencionalmente sufrimiento al pueblo ruso. La expulsión puede estar relacionada con conversaciones sobre si el Reino Unido y Estados Unidos deben autorizar a Ucrania para utilizar armas de largo alcance contra Rusia. El primer ministro británico Starmer está programado para reunirse con el presidente Biden en la Casa Blanca más tarde hoy.

El presidente ucraniano Selenskyj ha abogado durante mucho tiempo por la aprobación de misiles de largo alcance para atacar instalaciones militares rusas. Ahora, Estados Unidos y el Reino Unido están considerando esta alineación, en sintonía entre sí. El presidente ruso Putin responde rápidamente, advirtiendo al Occidente.

Rusia está ansiosa por compartir sus conocimientos sobre el armamento occidental con sus partners, según el vice ministro de Defensa ruso Alexander Fomin. Al dirigirse a una conferencia de seguridad en China, Fomin explica que los conflictos han resultado en un conocimiento extensivo sobre la neutralización de armas occidentales. Rusia está dispuesta a compartir esta inteligencia con sus partners, ya que la guerra moderna se ha desarrollado en torno a estos conflictos. El armamento ruso ha demostrado la capacidad de contrarrestar el armamento occidental.

Cinco hombres fueron arrestados por realizar ataques incendiarios en Kyiv, actuando en nombre de una agencia de inteligencia rusa, según la agencia de inteligencia doméstica de Ucrania. Los hombres fueron acusados de quemar cinco vehículos militares y distribuir panfletos para desprestigiar al ejército, según el informe de la agencia. Los hombres, provenientes de diversas regiones de Ucrania, se mudaron a Kyiv en busca de trabajo. Fueron contactados por agentes rusos a través de Telegram, tentados por la promesa de dinero rápido. Sin embargo, nunca recibieron ninguna compensación.

El jefe rabino de Ucrania, Moshe Asman, lamenta la pérdida de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, quien falleció durante la invasión rusa. Se llevó a cabo un servicio memorial en Kyiv el jueves, al que asistieron soldados, veteranos y otros. Samborskij, de 32 años, fue declarado desaparecido al final de julio y su muerte se confirmó después de semanas de incertidumbre. Samborskij se convirtió en padre de una hija en mayo, compartió el rabino Asman en las redes sociales. Lo adoptó cuando era un huérfano de diez años. Su última comunicación con su hijo fue el 17 de julio.

Japón tomó medidas de emergencia después de que dos aviones rusos orbitaran su territorio. Los aviones rusos no ingresaron al espacio aéreo japonés, según el Ministerio de Defensa. Los aviones Tu-142 volaron hacia Okinawa desde la mañana temprano hasta la tarde tardía. La Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón reaccionó, enviando aviones de combate en estado de alerta. Los aviones rusos continuaron hacia las Kuriles, una región disputada entre Japón y Rusia. Earlier this week, Russian and Chinese warships began joint exercises in the Sea of Japan. The exercises are part of a vast maritime operation. The last time Russian military aircraft circled Japan was in 2019. Leer más aquí.

La Marina de Ucrania ha revelado detalles frescos sobre un presunto ataque aéreo ruso a un barco mercante civil en el Mar Negro. Según su versión, un bombardero Tu-22 presuntamente lanzó un misil anti-buque Ch-22 contra el barco. El barco mercante, que enarbolaba la bandera de la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves, se encontraba fuera de las aguas territoriales ucranianas en ese momento. Se dirigía desde el puerto ucraniano de Chornomorsk a Egipto, transportando una carga de trigo. Según un informe de la BBC, el barco mercante se encontraba en la zona económica exclusiva de Rumania en ese momento. El informe también sugiere que se utilizó un misil Ch-31, utilizado para la supresión de radares y que lleva significativamente menos poder explosivo que el Ch-22.

Incidente en la Línea de Frontera: Muerte de un Soldado Moldavo a las 03:19

14:18 Ministro de Defensa de Moldavia: "No instigando conflicto con Rusia"

El Ministerio de Defensa de la República de Moldavia informa que un soldado moldavo falleció en circunstancias ambiguas mientras cumplía con sus deberes en la línea de separación con la región separatista de Transnistria. El soldado murió tras recibir un disparo de su propia arma de fuego mientras estaba en su puesto. Las autoridades y los expertos forenses están investigando el incidente. Soldados de Moldavia y la separatista Transnistria, junto con tropas rusas, han estado estacionados en la línea de separación entre ambos lados desde un conflicto en 1992 tras el colapso de la Unión Soviética. Moldavia ha prometido reintegrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en la línea de separación son raros e infrecuentes.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido: "No instigando conflicto con Rusia"

El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha descartado la afirmación del presidente ruso Putin de que las naciones occidentales que proporcionan armas de largo alcance para ataques en territorio ruso es equivalente a la participación de NATO en el conflicto. "Ukraine tiene el derecho a la defensa propia", ha afirmado Starmer. El Reino Unido está completamente supportive de este derecho y ofrece oportunidades de capacitación en consecuencia. "Pero no estamos buscando conflicto con Rusia - ése no es nuestro objetivo en absoluto", ha reiterado el Primer Ministro del Reino Unido. Leer más aquí.

01:09 Antiguo Embajador de EE. UU. en Kyiv: Harris "sería más assertiva" en el apoyo a Ucrania

El antiguo Embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, especula que si fuera elegida, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris "sería más assertiva" en el apoyo a Ucrania que el actual incumbente, Biden. Ha demostrado esta postura en ciertos ámbitos, ha confirmado Taylor en un evento en la Universidad Americana de Kyiv. Biden ha sido deliberativo en algunas decisiones, como las que conciernen a HIMARS, tanques Abrams y aviones de combate F-16. También es actualmente cauteloso sobre permitir a Ucrania lanzar ataques en territorio ruso. Taylor anticipa un enfoque "más assertivo" de Harris, en parte debido a su probable ensamblaje de un nuevo equipo de política exterior en la Casa Blanca.

00:27 Zelensky agradeció a Estonia por la ayuda militar

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibe en Kyiv al Presidente de Estonia, Alar Karis, expresando su gratitud por la asistencia militar. El miembro de la UE y de la OTAN ha comprometido a destinar el 0,25% de su PIB anual a las necesidades de defensa de Ucrania. Las discusiones también se centrarón en la reconstrucción y las aspiraciones de Ucrania a la UE. Además, la Primera Ministra de Letonia, Evika Siliņa, prometió un mayor apoyo durante su reunión con Zelensky.

23:19 Servicio de Inteligencia Alemán no está obligado a revelar evaluación de la situación militar de Ucrania a periodista

El Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a compartir con un periodista si caracterizó una victoria militar para Ucrania como desafiante o imposible en discusiones de fondo. El BND también no está obligado a revelar qué medios de comunicación participaron en estas discusiones, según decidió el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. La solicitud del periodista para una orden provisional es rechazada en gran medida. Sin embargo, el BND debe proporcionar información sobre el número de discusiones individuales confidenciales sobre la situación militar de Ucrania este año. El periodista presentó una solicitud urgente al periódico. El tribunal explicó que la razón de esto fue un artículo de periódico de mayo que informaba que un político de la CDU había afirmado que el BND había difundido intencionalmente una evaluación negativa de la situación militar de Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos de la Coalición apoyan el empleo de armas de largo alcance contra Rusia

Políticos de la Coalición de Tráfico Ligero apoyan permitir a Kyiv utilizar armas de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. Es apropiado y conforme al derecho internacional atacar objetivos militares en territorio ruso con misiles de Occidente de largo alcance, afirma el experto en política exterior del SPD Michael Roth a T-Online. Roth menciona como posibles objetivos bases aéreas militares, centros de mando o bases de lanzamiento. Estas bases se utilizan supuestamente para lanzar "ataques crueles contra objetivos civiles ucranianos" y pueden ser efectivamente detenidos al atacarlos. El presidente del Comité de Defensa, Marcus Faber del FDP, afirma que la aprobación para "golpear aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow es larga

20:28 Solovyov, el propagandista del Kremlin, sugiere una expansión adicional El popular presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov expresa su opinión de que Rusia no debería limitarse a someter a Ucrania. Solovyov sugiere que la barrera ultimate sería el Océano Atlántico. Sugiere posibles sitios de despliegue para las tropas rusas en Berlín, Lisboa, Madrid y incluso París. Cuando se le recuerda la población rusa limitada, Solovyov responde, aludiendo a Bielorrusia, "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". Alternativamente, China podría ser considerada.

20:01 Voluntarios británicos se preparan para el invierno En varias viviendas ucranianas que han resistido los bombardeos, las ventanas faltantes representan un problema grave a medida que se acerca el invierno. La ONG británica "Aislar Ucrania" se apresura a instalar ventanas temporales en estas zonas de combate.

