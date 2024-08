- Munich tiene la intención de reforzar las medidas de seguridad en Wiesn.

En respuesta al incidente mortal con cuchillo en Solingen, se están implementando medidas para reforzar la seguridad en el Oktoberfest de Múnich. El alcalde Dieter Reiter (SPD) señaló: "Dado el actual panorama de seguridad, intensificaremos nuestras inspecciones". Este movimiento podría generar colas más largas en los puntos de entrada. Reiter destacó: "La seguridad es lo primordial". La Wiesn, conocida como la mayor fiesta popular del mundo, recibe anualmente a millones de turistas de todo el mundo. Este año, el evento se llevará a cabo desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre.

Durante el fin de semana, el responsable de la Wiesn, Clemens Baumgärtner (CSU), anunció que la estrategia de seguridad sería revisada de nuevo. "Solingen no nos desvía completamente del camino, y no es necesario empezar de cero ya que estos escenarios de ataque ya se han tenido en cuenta en nuestra estrategia de seguridad. Sin embargo, sería irresponsable no revisarlo todo de nuevo", afirmó.

El pasado viernes se produjo una tragedia en Solingen, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, donde tres personas perdieron la vida en un ataque con cuchillo. La oficina del fiscal federal está llevando el caso, y se ha detenido a un individuo de 26 años de edad, originario de Siria, como principal sospechoso de asesinato y presunta relación con la organización terrorista Estado Islámico (IS).

Dado el trágico ataque con cuchillo en Solingen, podría ser necesario aumentar la vigilancia en los puntos de control de seguridad del Oktoberfest para prevenir incidentes similares. A pesar de que Solingen no altere completamente su estrategia de seguridad, una revisión exhaustiva es esencial para abordar todos los posibles riesgos.

Lea también: