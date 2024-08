Munich tiene la intención de reforzar las medidas de seguridad en el Wiesn.

Se están planeando medidas de seguridad adicionales para el Oktoberfest de Múnich después del trágico incidente de apuñalamiento en Solingen. El alcalde Dieter Reiter declaró: "Dado el actual panorama de seguridad, reforzaremos los controles". Esto podría provocar tiempos de espera más largos en los puntos de entrada. Reiter enfatizó: "La seguridad es lo primordial".

La Wiesn, conocida como la mayor fiesta popular del mundo, recibe anualmente a millones de asistentes de diferentes naciones. Este año, el Oktoberfest comenzará el 21 de septiembre y finalizará el 6 de octubre.

Este fin de semana, Clemens Baumgaertner, jefe de la Wiesn (CSU), confirmó el restablecimiento del plan de seguridad. "Aunque Solingen no nos desvía del rumbo, y no es necesario empezar de cero ya que estos tipos de ataques ya están contemplados en el plan de seguridad, sería descuidado no volver a evaluarlo todo de nuevo", detalló.

Un incidente de apuñalamiento mortal el viernes dejó a tres personas muertas en Solingen, Renania del Norte-Westfalia. La oficina del fiscal federal ha asumido la responsabilidad del caso y está investigando a un sospechoso de 26 años de origen sirio por cargos de asesinato y presunta asociación con el grupo yihadista Estado Islámico (EI). El acusado se encuentra actualmente bajo custodia.

Las medidas de seguridad adicionales en el Oktoberfest podrían tener potenciales consecuencias significativas para la experiencia de los asistentes, como tiempos de espera más largos debido a los controles de seguridad reforzados. Dado el trágico incidente en Solingen, es crucial reevaluar y adaptar el plan de seguridad para garantizar la seguridad de todos los asistentes al Oktoberfest.

Lea también: