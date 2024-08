- Munich Re quiere ser cauteloso a pesar de las altas ganancias

A pesar de los altos daños causados por desastres naturales y una economía débil, el mayor reasegurador del mundo, Munich Re, sigue haciendo buenos negocios. En los primeros seis meses, la empresa del DAX de Múnich ya ha logrado tres cuartas partes de su objetivo anual de ganancias de cinco mil millones de euros, ganando alrededor de 3.8 mil millones de euros en el primer semestre. Sin embargo, el CEO Joachim Wenning y el director financiero Christoph Jurecka mantienen su perspectiva cautelosa. Dado que los daños por ataques cibernéticos aumentan año tras año, la empresa también se está volviendo más cautelosa en su negocio de seguros cibernéticos.

Wenning insinuó que la empresa podría superar su objetivo de ganancias de cinco mil millones de euros al final del año: "Se ha vuelto algo más probable que podamos superar incluso este objetivo al final del año". Sin embargo, esto Would depend on no major natural disaster causing high losses.

Los huracanes son el principal riesgo

El negocio principal de Munich Re es asegurar a aseguradores primarios como Allianz. Los riesgos tradicionales son los desastres naturales, con los huracanes en la costa este de EE. UU. siendo los más costosos debido a los altos valores asegurados. Sin embargo, ya que la temporada de huracanes termina en el otoño, los buenos números en la primera mitad del año no garantizan un buen año en general.

Los primeros seis meses de este año fueron ligeramente menos costosos para la empresa en términos de pérdidas por desastres naturales, con alrededor de 1.1 mil millones de euros, en comparación con el primer semestre de 2023. Sin embargo, las pérdidas están aumentando a largo plazo. "Las pérdidas económicas globales de más de 100 mil millones de dólares al año son ahora comunes", dijo Wenning, refiriéndose a los costos económicos globales estimados. Actualmente, esto está beneficiando el negocio de Munich Re, ya que la industria de reaseguro ha podido implementar aumentos de precios en general.

Cautela en seguros cibernéticos

A pesar de la fuerte demanda, Munich Re se está volviendo cada vez más cauteloso en su negocio de seguros cibernéticos debido al crimen de hackers generalizado. Este año, Munich Re ha sido muy restraint en concluir contratos y no ha renovado algunos contratos. "Queremos evitar ser atraídos a un segmento donde los riesgos cibernéticos sistemáticos podrían materializarse como pérdidas para nosotros, ya que simplemente no sería sostenible", dijo el CEO. Wenning colocó la cuota de mercado global de Munich Re en negocios cibernéticos en el diez por ciento. "No queremos que eso se convierta en 20 o 30 por ciento".

