- Munich-Re-Head para menos vacaciones y retiro más tarde

Empleados en Alemania deberían trabajar más, según la opinión del CEO de Munich Re, Joachim Wenning. "¿Por qué no simplemente eliminar algunas fiestas públicas? No hay razón alguna por la cual Baviera necesite significativamente más fiestas que Hamburgo o Alemania que muchos otros países", dijo Wenning al "Süddeutsche Zeitung". "Y, ¿por qué los alemanes no pueden jubilarse más tarde? También viven más tiempo".

Alemania necesita un cambio. "Alemania está actualmente en declive", dijo el CEO: "El crecimiento está disminuyendo. Encuentras infraestructura en mal estado en diferentes lugares a diario. El excedente de inversiones extranjeras está disminuyendo". Bajo estrictas condiciones, aceptaría una deuda más alta para inversiones inteligentes.

A pesar de la sugerencia del CEO de prolongar las horas de trabajo y retrasar la jubilación debido a la mayor esperanza de vida, abordar el declive de Alemania podría requerir soluciones más amplias. Teniendo en cuenta la disminución del crecimiento y la deteriorada infraestructura, es crucial explorar un rango más amplio de inversiones inteligentes, incluso si significa aceptar una deuda más alta en ciertas circunstancias.

