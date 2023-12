Mundial de Qatar: El Presidente de la Asociación Noruega de Fútbol pronuncia un discurso mordaz en el Congreso de la FIFA sobre los derechos humanos

En el 72º Congreso anual de la FIFA, celebrado el jueves, la Presidenta de la Asociación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, pronunció un mordaz discurso en el que calificó de "inaceptable" la decisión de permitir a Qatar organizar la Copa Mundial y exigió a la FIFA que hiciera más por defender sus principios en materia de derechos humanos.

Los comentarios de Klaveness se produjeron justo un día después de que el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO y una federación sindical mundial publicaran una carta abierta en la que criticaban a Qatar por las continuas malas condiciones de trabajo de los inmigrantes en el periodo previo al torneo de diciembre, aunque señalaban algunos "signos alentadores de progreso".

Klaveness, ex jugadora de la selección noruega y primera mujer presidenta de fútbol de la historia del país, afirmó que los "intereses fundamentales" de este deporte fueron ignorados cuando Qatar ganó la candidatura en 2010.

"Los derechos humanos, la igualdad, la democracia: los intereses fundamentales del fútbol no estuvieron en el once inicial hasta muchos años después", dijo Klaveness a la delegación en Doha, la capital de Qatar.

"Estos derechos básicos fueron presionados para entrar en el campo como suplentes principalmente por voces externas. La FIFA ha abordado estas cuestiones, pero aún queda mucho camino por recorrer".

No han dejado de surgir preguntas sobre cuestiones de derechos humanos en Qatar antes del torneo, especialmente sobre el trato a los trabajadores inmigrantes y a la comunidad LGBTQ+.

El año pasado, The Guardian informó de que 6.500 trabajadores migrantes habían muerto en el país en los diez años posteriores a la exitosa candidatura de Qatar para albergar el torneo en 2010, la mayoría de los cuales realizaban trabajos peligrosos y mal pagados, a menudo en condiciones de calor extremo.

El informe -desmentido "categóricamente" por el director ejecutivo de la organización del torneo, Nasser Al Khater- no relacionaba las 6.500 muertes con los proyectos de infraestructuras de la Copa Mundial y no ha sido verificado de forma independiente por la CNN.

Dado que la homosexualidad es ilegal y se castiga con hasta tres años de cárcel, el único jugador abiertamente gay de la máxima categoría del fútbol masculino, Josh Cavallo, declaró en noviembre que le daría "miedo" jugar en Qatar.

En respuesta a los temores del australiano, Al Khater declaró a la CNN que sería "bienvenido", y añadió que Qatar es un país "tolerante" y "acogedor".

La FIFA debe marcar la pauta y liderar

Klaveness abordó ambas cuestiones sin mencionar a Qatar por su nombre, diciendo que Noruega había considerado boicotear el Mundial pero decidió que "el diálogo y la presión" serían una mejor solución.

"Hay que atender a los trabajadores migrantes heridos o a las familias de los fallecidos en los preparativos del Mundial", continuó Klaveness.

"No hay lugar para empresarios que no garantizan la libertad y la seguridad de los trabajadores de la Copa Mundial. No hay sitio para dirigentes que no pueden acoger el fútbol femenino. No hay sitio para anfitriones que no pueden garantizar legalmente la seguridad y el respeto de las personas LGBTQ+ que acuden a este teatro de los sueños".

"La FIFA debe marcar la pauta y liderar", añadió.

El Secretario General de Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, apareció posteriormente en el escenario y rechazó algunas de las afirmaciones del Presidente de la Asociación Noruega de Fútbol, subrayando que su nación había "...dedicado 12 años de trabajo continuo a ofrecer un torneo que deje legados sociales, humanos, económicos y medioambientales verdaderamente transformadores".

Al Thawadi continuó expresando su decepción por el hecho de que Klaveness "no intentara ponerse en contacto con nosotros ni entablara un diálogo antes de dirigirse al Congreso".

"Siempre hemos acogido con satisfacción la crítica constructiva, la crítica constructiva que se basa en el debate, en la comprensión de los problemas (...) y de los hechos sobre el terreno. Siempre seguiremos teniendo las puertas abiertas para cualquiera que quiera entender los temas... y educarse antes de emitir cualquier juicio".

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo más tarde a la delegación que Qatar había realizado un trabajo "ejemplar" en lo que respecta a los cambios en materia de derechos humanos, y añadió que las reformas de la legislación laboral en el país habían sido "increíbles".

"La única manera de provocar un cambio positivo es a través del compromiso y del diálogo", dijo Infantino, asegurando que en Qatar "organizamos el mejor Mundial de la historia".

'Debería elegir sus palabras con mucho cuidado': Al Khater responde al seleccionador inglés

La semana pasada, el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, desestimó los llamamientos a boicotear el torneo, declarando a la prensa que era importante "usar nuestra voz de la forma adecuada en el momento adecuado".

A la luz de las leyes anti-LGBTQ+ de Qatar, Southgate declaró a principios de este mes que sería una "gran vergüenza" que algunos aficionados ingleses no viajaran al Mundial por sentirse amenazados o temer por su seguridad personal.

Southgate también abordó las acusaciones sobre las malas condiciones de trabajo de los inmigrantes.

"El mayor problema, que no es religioso ni cultural, es lo ocurrido con la construcción de los estadios, y tampoco hay nada que podamos hacer al respecto, lamentablemente", declaró Southgate.

En respuesta el jueves, Al Khater cuestionó los comentarios de Southgate antes de invitar al seleccionador de Inglaterra a ver las condiciones por sí mismo.

"Porque es un problema si basas tus opiniones en cosas que has leído", declaró Al Khater a Sky Sports.

Alguien con mucha influencia, como Southgate, alguien con una gran audiencia que escucha lo que dice, debería elegir sus palabras con mucho cuidado".

"Hay casos aislados, esos son los casos que llegan a los medios de comunicación, sin embargo, puedo asegurarle que si viene aquí y habla con la mayoría de los trabajadores, le dirán cómo han llevado a sus hijos a la universidad. Le dirán cómo han construido sus casas para ellos y sus familias.

"Ningún país es perfecto... así que si alguien viene y afirma que es un país perfecto, tiene que mirarse a sí mismo".

Los sindicatos de jugadores y trabajadores piden un Centro de Trabajadores Migrantes

Aunque reconoce "signos alentadores de progreso", una carta abierta de FIFPRO y la federación sindical mundial Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) afirma que la preparación del torneo ha estado "llena de escándalos de derechos humanos y malas condiciones de los trabajadores".

"Los trabajadores siguen siendo objeto de prácticas abusivas", rezaba la declaración del miércoles de los secretarios generales de FIFPRO y la ICM, Jonas Baer-Hoffman y Ambet Yuson.

"Empresarios sin escrúpulos se oponen a las reformas y no rinden cuentas. Los trabajadores más vulnerables de países como India, Bangladesh, Nepal, Filipinas, Pakistán y algunos países africanos siguen temiendo represalias si denuncian la explotación de los salarios impagados y las largas jornadas laborales.

"Quienes han escapado de la pobreza en su país de origen temen perder su empleo y su salario. Siguen enfrentándose a la amenaza de la explotación y a condiciones de trabajo inseguras".

Para evitar que el progreso se detenga una vez que los "focos" de la Copa Mundial se hayan apagado, la declaración pide la creación de un centro en Qatar que funcione como un "espacio seguro" autogestionado para los trabajadores expatriados.

El centro permitiría a los trabajadores "desarrollar habilidades, aprender y obtener asesoramiento sobre sus derechos laborales... y les permitiría cooperar eficazmente con las autoridades qataríes en cuestiones apremiantes".

Qatar y la FIFA aún no han respondido a la solicitud de comentarios de la CNN.

Copa de los Trabajadores Migrantes

El miércoles, la ICM anunció la organización de la Copa de los Trabajadores Migrantes, un torneo para homenajear a quienes ayudaron a construir los estadios qataríes y "celebrar el trabajo y el deporte como palanca para el cambio social".

El evento, que tendrá lugar en la Academia Al Jazeera de Doha, enfrentará a tres equipos formados por trabajadores migrantes, futbolistas y miembros de sindicatos afiliados a la ICM.

Recordad que estamos en deuda con los trabajadores inmigrantes", concluye la carta abierta, "fueron ellos quienes trabajaron bajo un calor abrasador para construir las infraestructuras y los estadios".

"Soportaron alojamientos estrechos e inhóspitos. A veces arriesgaron sus vidas para enviar dinero a sus familias. Algunos perdieron la vida.

"Ellos son los que han hecho posible este torneo... asegurémonos de no olvidarlos".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com