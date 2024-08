- Mumbrú, el nuevo entrenador de baloncesto, dice: "Mantengan la química".

El presidente de la Federación Alemana de Baloncesto considera al relativamente desconocido nuevo entrenador nacional Álex Mumbru un gran fichaje. "He hablado naturalmente con muchos amigos en España que dijeron: si lo consigues, es un gran hombre", dijo Ingo Weiss en la presentación del sucesor del entrenador del Mundial Gordon Herbert. "Eso confirmó ultimately nuestra decisión".

Se había alcanzado un acuerdo con Mumbru esencialmente incluso antes de los Juegos Olímpicos. El español de 45 años tiene como objetivo consolidar aún más al equipo entre la élite mundial. "Estoy encantado de continuar el excelente trabajo realizado por el equipo nacional en los últimos años. Estoy listo para asumir este reto", dijo Mumbru.

Muchos detalles aún están abiertos

Mumbru hizo una entrada elegante con un traje negro, dando sus respuestas en inglés. Muchos detalles de sus planes y métodos de trabajo solo se harán aparentes en los próximos meses. Preferiría un juego enfocado en la defensa y contraataques rápidos, pero ultimately el entrenador debe adaptarse a los jugadores disponibles. Todavía se verá si exigirá un compromiso firme de profesionales como Herbert por varios años.

Las zapatillas de su predecesor son grandes para llenar. Bajo el canadiense Herbert, que tomará las riendas del doble ganador alemán FC Bayern Munich después de los Juegos Olímpicos, Dennis Schröder y compañía experimentaron casi un imposible con el título del Mundial el año pasado, el bronce de la Eurocopa en 2022 y el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de París.

"Si el equipo está funcionando bien, no deberías cambiarlo", dijo Mumbru. "Es muy importante mantener la química del equipo". Aún no ha tenido tiempo para hablar con los jugadores, pero están planeadas pronto. También quiere definir su personal con más precisión en las próximas semanas.

Contrato con opciones de extensión

El contrato del nuevo entrenador nacional es inicialmente de dos años y medio hasta finales de 2026. Sin embargo, hay una opción para ampliarlo para el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028. "Queremos un acuerdo a largo plazo con nuestro nuevo entrenador para construir algo", dijo Weiss. Mumbru no tiene una cláusula de salida. "Si Real Madrid llama, lo levantaré, Álex", bromeó Weiss.

Mumbru debe convencer primero a los jugadores de su filosofía y hacer la transición con un ojo en los próximos hitos. Quien jugará junto al capitán Dennis Schröder en los próximos años remains to be seen. Jugadores como Daniel Theis (32) y Niels Giffey (33) podrían poner fin a sus carreras en la selección nacional.

Cambios en el equipo posibles

El núcleo del equipo actual está alrededor de los 30 años y podría seguir siendo parte de los Juegos de Los Ángeles en 2028. Por ejemplo, el jugador de la NBA Franz Wagner (22) podría tomarse un descanso en la próxima Eurocopa para luego unirse de nuevo al equipo.

La DBB tiene suficientes jugadores con gran potencial. Maximilian Kleber (32) e Isaiah Hartenstein (26) de la NBA no fueron parte del equipo de Herbert. También hay jugadores interesantes como Oscar (25) y Tristan da Silva (23), Justus Hollatz (23) o Kevin Yebo (28).

El nuevo entrenador nacional estará primero en el punto de mira en noviembre en las eliminatorias de la Eurocopa, donde es probable que tenga que prescindir de jugadores de la NBA como Schröder y los hermanos Wagner, así como de la mayoría de los jugadores de la Euroliga.

Sin embargo, esto no es único de Alemania, sino que toda la situación del baloncesto ha cambiado, dijo Weiss. "Ya no tenemos una segunda o tercera categoría, sino una cuadrícula de 30 o 32 jugadores. Y tenemos que ver qué jugadores están disponibles y cuáles son los mejores para el equipo en ese momento".

Mumbru, que pasó varios años bajo contrato con Real Madrid, fue un profesional de la generación dorada española. El alero de 2,02 metros ganó el oro del Mundial y la Eurocopa junto al legendario jugador español de baloncesto Pau Gasol, y se llevó la plata olímpica en 2008.

Después de retirarse en 2018, el catalán entrenó a Bilbao Basket hasta 2022, y luego se mudó al club de la Euroleague FC Valencia. Después de una clara falta de playoffs de la Euroleague en la temporada anterior, el

