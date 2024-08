- Multitudes de personas convergen en la Gamescom

El evento más importante del mundo de mercancía de videojuegos, Gamescom, ha comenzado sus operaciones, dando la bienvenida a multitudes de entusiastas y asociados profesionales a los pabellones de exposiciones de Colonia. Con una área colosal de 230,000 metros cuadrados, esta reunión anual muestra los últimos títulos de juegos y tecnología. Más de 1400 expositores de 64 naciones están participando, lo que representa un aumento del 15% en comparación con el año anterior. Los asistentes tienen la oportunidad de probar los juegos en consolas y mandos.

Algunos stands vieron colas largas poco después del inicio de la feria, como el de Microsoft Xbox, "Star Wars Outlaws" de Ubisoft y "Monster Hunter Wilds" de Capcom. El evento se inauguró oficialmente el martes por la noche con un espectáculo en uno de los pabellones de exposiciones, que presentó nuevos juegos a una audiencia de más de 4000 personas a través de clips promocionales cortos.

Las festividades de Gamescom durarán hasta el domingo, con una asistencia estimada de 320,000 personas el año pasado. Se espera que el Ministro Federal de Economía, Robert Habeck (Verdes), y el Presidente del Gobierno de NRW, Hendrik Wüst (CDU), asistan al evento el miércoles por la noche.

Industria del Juego

El entretenimiento digital, curado a través de videojuegos, genera miles de millones al año: los alemanes gastaron aproximadamente 10 mil millones de euros en juegos, hardware y servicios en línea el año pasado. Sin embargo, este mercado bullicioso, impulsado por la pandemia, ha comenzado a flaquear en la primera mitad de este año. Los gastos han aumentado y la demanda ha disminuido, lo que ha provocado preocupaciones entre los inversores.

