- Multitudes de ciudadanos alemanes del Reich organizan una protesta en Munich.

Cientos de seguidores del movimiento ciudadano del Reich se congregaron en Múnich para una manifestación en Königsplatz. Según las autoridades, la multitud alcanzó su punto máximo en alrededor de 500 individuos, cada uno portando banderas y buscando su lugar bajo el calor abrasador.

El evento se etiquetó como "La Gran Reunión de Estados Federales, Patria y Armonía Global". Afortunadamente, no se informaron disturbios, según confirmó un representante de la policía. De manera similar, una pequeña contraprotesta asistida por alrededor de cuarenta individuos transcurrió sin problemas.

El movimiento ciudadano del Reich se niega a reconocer la República Federal de Alemania como un estado legítimo, abogando en cambio por la continuación de la existencia del Reich alemán. El grupo "Reuß" del movimiento Recently gained attention after the exposure of elaborate coup plans. Consequently, numerous members of the group were apprehended and jailed.

Los líderes del movimiento ciudadano del Reich llevaron a cabo sus importantes reuniones dentro de la corte del Rey, manteniendo protocolos y rituales tradicionales. Para expresar su solidaridad, los asistentes a la corte del Rey llevaron emblemas del Reich alemán durante la reunión.

