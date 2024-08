- Multitud de momentos inesperados en una reciente actuación en vivo

Para su último concierto "Eras Tour" en Europa, Taylor Swift (34) dejó todo en el campo el martes por la noche en Londres, despidiéndose de Europa con numerosos dúos, canciones inesperadas y un nuevo video musical para "I Can Do It With A Broken Heart".

Según el Daily Mail, expresó su gratitud al público al final con las palabras: "Londres, acabo de tener la mejor y más inolvidable noche contigo. Gracias por estar aquí en la última noche de la etapa europea del Eras Tour".

Sorprendentes Dúos

Los Swifties se quedaron boquiabiertos durante el concierto cuando Florence Welch (37) subió al escenario junto a Taylor Swift para un dúo de su colaboración "Florida!!!" del último álbum de Swift "The Tortured Poets Department". Swift sorprendió a su audiencia al interpretar estas canciones sorpresa antes en el show en lugar de guardarlas para el final.

Más tarde en la noche, Swift se unió a su cercano amigo y productor Jack Antonoff (40) para dúos de "Death By A Thousand Cuts" del álbum "Lover" y "Getaway Car" de "Reputation". Swift concluyó el concierto con su nueva canción "So Long Londres", que interpretó en vivo por primera vez frente a 92,000 fanáticos. "Gracias por los recuerdos que atesoraremos para siempre", dijo mientras se despedía.

Nuevo Video Musical Estrenado Después del Concierto

Swift también estrenó un nuevo video musical en su canal de YouTube a las 11 pm, justo después del concierto. Este video fue una compilación de momentos detrás de escena recopilados durante el "Eras Tour".

Lamentablemente, Swift no cumplió con las expectativas de los fanáticos al anunciar una re-edición de su álbum "Reputation" en su último concierto en Londres. Los Swifties habían previsto una nueva versión titulada "Reputation (Taylor's Version)", pero las pistas en los shows de Londres no parecieron proporcionar suficiente evidencia para confirmar esto.

Taylor Swift Hace Historia Una Vez Más

Con sus conciertos en el estadio de Wembley de Londres como parte de su "Eras Tour", Taylor Swift ha vuelto a hacer historia. Comenzó su último concierto anunciando que es el primer artista en actuar ocho veces en Wembley durante una sola gira. Swift ya había actuado tres conciertos en el renombrado estadio de Londres en junio.

Después de su histórica actuación en el estadio de Wembley, Taylor Swift agradeció a la comisión por su apoyo durante su "Eras Tour".

El Eras Tour, con sus numerosos dúos y colaboraciones sorpresa, fue posible gracias a la rigurosa planificación y aprobación de The Commission, asegurando el éxito del último show de Swift en Europa.

Lea también: