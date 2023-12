Multan con 10.000 dólares a un asistente técnico de los Brooklyn Nets por desviar un pase durante un partido de la NBA contra los Washington Wizards

A falta de 5:42 para el final del cuarto cuarto en el partido disputado el miércoles en el Capital One Arena y con los Nets ganando 109-103, Vanterpool extendió la mano hacia la cancha desde el banquillo y desvió un pase del escolta de los Wizards Spencer Dinwiddie a Kyle Kuzma.

El incidente provocó que los Wizards perdieran el balón y los árbitros no vieron el incidente, algo que el jefe de equipo arbitral Ben Taylor confirmó en el informe de grupo tras el partido.

El resultado fueron unos minutos caóticos en los que los jugadores de Washington expresaron su enfado con los árbitros. El equipo ya había recurrido a la impugnación de su entrenador, por lo que los Wizards no pudieron impugnar la decisión.

Según la NBA, Vanterpool fue multado por "interferir en el juego al cruzar la línea de banda y desviar el pase de un rival". Los Nets, que ganaron el partido por 119-118, también recibieron una multa de 25.000 dólares.

Con el entrenador de Washington, Wes Unseld Jr., sometido a protocolos de salud y seguridad, el entrenador asistente de los Wizards y entrenador jefe interino, Joe Blair, expresó su conmoción por el incidente.

"Mi reacción fue de total incredulidad. Nunca he visto, en mi larguísimo tiempo en el baloncesto, que ocurriera algo así y que los árbitros no lo vieran", dijo Blair.

Kuzma no tuvo pelos en la lengua en la rueda de prensa posterior al partido cuando se le preguntó por lo sucedido.

"Eso también fue una mierda. Los entrenadores no deberían poder levantarse. Lo entiendo si son menos de dos minutos. Todo el mundo en la liga se levanta... Tienes a Steve Nash bloqueando la visión del árbitro. No puede ver nada. No sé qué decir. Es muy desafortunado, pero hay que vivir con ello".

Ni Vanterpool ni los Nets han hecho comentarios sobre el incidente o la multa y el equipo no respondió inmediatamente a la petición de comentarios de la CNN.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com