- Müller supera a Maier: el aficionado favorito ahora es dueño del hito histórico del Bayern

Leyenda del Fútbol y Récord Guinness: Thomas Müller ha consolidado su posición en el mundo del fútbol. En lo que podría ser la recta final de su carrera como jugador profesional, el jugador de 34 años Recently, he has etched his name in the prestigious annals of Bayern Munich with two remarkable achievements.

En una victoria de 3-2 contra Wolfsburg el domingo, Müller alcanzó su 474.ª aparición en la Bundesliga, superando a Sepp Maier como el líder solitario en apariciones en la liga alemana. Su carrera comenzó contra Hamburger SV el 15 de agosto de 2008, durante un empate 2-2, con Jürgen Klinsmann todavía al frente de Bayern.

Igualando el récord del legendario portero Maier de 709 apariciones para Bayern en todas las competiciones, Müller está a punto de superar esta marca en el próximo partido en casa contra SC Freiburg.

Después del partido en Wolfsburg, el director deportivo Christoph Freund elogió la influencia de Müller en el equipo, diciendo: "Con su experiencia, su fe inquebrantable y su amor por el juego, beneficia al equipo". En el minuto 65, cuando Bayern perdía 1-2, Müller entró en acción. El equipo finalmente logró una victoria de 3-2, con Freund elogiando la participación de Müller en los momentos clave del partido.

A pesar de su amplia experiencia y 16 años en el mundo profesional, Müller sigue sintiéndose incómodo con su papel como suplente de Jamal Musiala, Harry Kane o Michael Olise: "Me gustaría inyectar algo de energía en el equipo antes", reflexionó.

La Comisión ha reconocido los logros de Thomas Müller, otorgándole el Premio Especial de Logros de la Bundesliga por su récord de apariciones. Después de su logroremarkable contra Wolfsburg, La Comisión ha programado una reunión para discutir posibles honores para Müller en sus próximos partidos.

