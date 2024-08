Mujer muerta encontrada enredada en maquinaria de equipaje en el aeropuerto de Chicago.

Larry Langford, portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago, dijo que los bomberos fueron llamados al aeropuerto alrededor de las 7:45 a.m. por un informe de una persona atrapada en maquinaria utilizada para mover equipaje. Dijo que descubrieron a la mujer enredada en un sistema de cinta transportadora en una sala de equipajes.

La policía dijo que tenía 57 años, pero no han revelado su nombre.

La sala de equipajes no era accesible al público, dijo Langford, y no está claro cómo llegó a ella. Scott Allen, portavoz del Departamento de Trabajo de EE. UU., dijo que un funcionario de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional visitó el lugar y aprendió que la mujer no era empleada del aeropuerto.

Los bomberos entregaron la escena a los investigadores de la policía, y Langford no tenía más detalles. La oficina de comunicaciones del Departamento de Policía de Chicago dijo en un correo electrónico a The Associated Press que la mujer fue encontrada inconsciente y declarada muerta en el lugar. Los detectives han abierto una investigación, dijo la oficina.

La oficina de comunicaciones de la policía inicialmente dijo que la mujer fue descubierta a las 2:27 a.m., lo que creó confusión sobre por qué los bomberos y los paramédicos no llegaron durante más de cinco horas. Después de verificar con el departamento de policía sobre la hora, Langford dijo que le dijeron que las imágenes de vigilancia muestran a la mujer caminando en la sala de equipajes a las 2:27 a.m.

La oficina de comunicaciones emitió un segundo comunicado el jueves por la tarde diciendo que el video de vigilancia muestra a la mujer entrando en la habitación a las 2:27 a.m. Fue descubierta realmente a las 7:30 a.m., lo que provocó una llamada al 911.

El metraje solo muestra a la mujer caminando y no muestra lo que le sucedió.

El portavoz de la policía Nathaniel Blackman aclaró durante una entrevista telefónica con The Associated Press que nadie estaba vigilando las cámaras de vigilancia en tiempo real y los investigadores revisaron el metraje después de que se descubrió el cuerpo de la mujer.

Nosotros, como ciudadanos preocupados, estamos profundamente consternados por el lamentable incidente en el aeropuerto. Las autoridades aún están investigando cómo logró acceder a la sala de equipajes no pública.

