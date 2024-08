- Muertos, heridos graves, derrames <unk> lo que se sabe sobre el accidente del hotel

Tabla de Contenidos

Shock en Rhineland-Palatinate: Tarde del martes, un hotel en el municipio de Kröv se derrumba parcialmente. Vecinos alertan a la policía y los servicios de rescate. Sin embargo, el daño ya está hecho. Todo un piso ya no es habitable, numerosas personas atrapadas bajo los escombros. Dos de ellas no sobreviven al incidente. Los servicios de rescate tardan horas en liberar a las primeras personas.

¿Cómo pudo suceder todo esto? Un resumen de la situación actual:

¿Qué Sucede?

Aproximadamente a las 11 pm del martes, el hotel en la Verbandsgemeinde Traben-Trarbach se derrumbó. Los residentes informaron a la policía.

Imágenes del lugar del desastre muestran los escombros de la casa de madera de varios pisos en el distrito de Bernkastel-Wittlich en Rineland-Palatinate. La casa se ha derrumbado literalmente sobre sí misma. De los tres pisos originales, solo quedan dos.

¿Por Qué Se Derrumbó el Hotel?

Esto aún es incierto. Ni la policía ni el departamento de bomberos han emitido declaraciones al respecto. "Lo que se puede decir es que había obras de construcción en el edificio ayer", dijo el inspector de bomberos y protección contra incendios del distrito de Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch. Si estas obras estaban relacionadas con el derrumbe, se sabrá a través de opiniones de expertos e investigaciones.

La estructura básica del edificio data del siglo XVII. "Alrededor de 1980, se agregaron dos pisos y medio al piso principal". En ese momento, se construyó una estructura de soporte con placas huecas. "Probablemente ahí estaba el punto débil que llevó al primer piso a derrumbarse completamente". Las opiniones de los expertos ahora tendrán que mostrar si algo en la subestructura de la vieja estructura falló.

¿Cuántas Personas Están Afectadas?

Según los informes policiales, había 14 personas en el edificio cuando el hotel se derrumbó. Cinco pudieron escapar ilesos y ahora están siendo atendidos por los servicios de emergencia y los interventores de crisis. El resto estaba sepultado -incluido un niño de dos años y su madre, informó la policía local de Tréveris. Algunos de ellos tienen lesiones graves. Para el miércoles por la tarde, se habían rescatado a cinco personas. No hay información inicial sobre su estado.

Dos personas murieron en el incidente. Son una mujer mayor de 60 años y un hombre whose age has not yet been specified. El cuerpo de la mujer ya ha sido recuperado, pero al hombre solo se le ha localizado, según el comandante del incidente Jörg Teusch. Presumiblemente, los dos fallecidos murieron directamente en el derrumbe del edificio.

Esto significa que aún hay dos personas atrapadas, informó la policía. Están lesionadas en diferentes grados y se ha establecido contacto con ellas.

¿Cómo Va la Operación de Rescate?

Alrededor de 250 ayudantes de bomberos y la Agencia Técnica de Socorro (THW), entre otros, están en el lugar -incluidas fuerzas especiales y una unidad de búsqueda y rescate con perros. El lugar del desastre también se está examinando con drones.

"Dado el daño, esta es una operación extremadamente desafiante, ya que los servicios de emergencia solo pueden entrar en el edificio con la máxima precaución", dijo en un comunicado de la policía. Según SWR, el departamento de bomberos no pudo entrar inicialmente en el edificio debido al riesgo de derrumbe inminente. El comandante del incidente Teusch comparó la estructura del edificio con una casa de naipes.

El portavoz de la Dirección de Operaciones Técnicas del distrito de Bernkastel-Wittlich, Gregor Zehe, declaró: "La operación de recuperación es increíblemente desafiante". Dadas las circunstancias inestables, cada paso debe ser cuidadosamente considerado. La Agencia Técnica de Socorro ha establecido puntos de medición cerca del hotel para monitorear cualquier movimiento en el edificio o la posibilidad de entrar en él.

¿Qué Significa Este Incidente para la Región?

El peligro aún no ha pasado: los servicios de emergencia temen que partes adicionales del hotel puedan derrumbarse y dañar edificios adyacentes. Por lo tanto, se han evacuado casas vecinas. Hasta ahora, 31 residentes han tenido que dejar sus hogares.

