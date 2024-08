- Muertes iniciales por casos de Vibrio reportados durante la temporada de natación en MV

En la región de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, dos personas han perdido la vida a causa de complicaciones por una infección de bacteria vibrio. Según informes de la Oficina Estatal de Salud y Asuntos Sociales (Lagus), un turista de 81 años falleció tras contraer la infección mientras nadaba en el mar Báltico. El hombre tenía varias enfermedades preexistentes y heridas abiertas. El segundo caso implica a un residente local de 59 años de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, whose whose blood tests revealed the presence of bacteria vibrio. Su causa de muerte fue registrada como sepsis, y las circunstancias específicas de su fallecimiento siguen sin estar claras.

Estos incidentes marcan las primeras fatalidades relacionadas con la vibriosis durante la temporada de baño de 2024, según el informe de la agencia. A lo largo del año, se han documentado un total de cinco infecciones por vibriosis. Las personas con ciertos factores de riesgo, como enfermedades crónicas, sistemas inmunitarios debilitados y ancianos, tienen un mayor riesgo de contraer esta bacteria. Lagus aconseja a los bañistas vulnerables con lesiones en la piel que eviten el agua de mar o de agua salobre para minimizar el riesgo de infección.

El mar Báltico, donde el turista encontró la bacteria vibrio, es conocido por su hermosa costa, pero lamentablemente también plantea riesgos. A pesar de ser un residente local, el hombre de 59 años también contrajo la bacteria vibrio en el mismo mar Báltico.

