Muere a los 88 años la ex diputada Eddie Bernice Johnson, que trabajó casi 30 años en el Congreso

Johnson, enfermera antes de entrar en política, nació en 1935 en Waco (Texas). Recibió el título de enfermera en 1955 y fue legisladora del estado de Texas desde 1972 hasta su elección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1992, según su biografía parlamentaria.

Fue la primera mujer negra elegida para un cargo público estatal por Dallas y la primera afroamericana y mujer en presidir la Comisión de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes, según una declaración de 2021 en la que la entonces Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, anunciaba la retirada de Johnson del Congreso.

El Presidente Joe Biden elogió el domingo en un comunicado a Johnson por su dedicación a la gente del norte de Texas.

"Fue un icono y mentora de generaciones de servidores públicos, a través de los cuales perdurará su legado de resistencia y propósito", dijo Biden.

La vicepresidenta Kamala Harris dijo en un comunicado que fue un privilegio trabajar junto a Johnson en el Caucus Negro del Congreso y que muchos se han beneficiado de su "incansable trabajo, yo incluida."

"Su legado y liderazgo se dejarán sentir durante generaciones", dijo Harris.

La representante Jasmine Crockett, que ganó las elecciones en 2022, representa ahora el antiguo distrito de Johnson. Crockett lloró a su predecesora en X, escribiendo: "Cuando me sienta un poco perdida, siempre me inclinaré y veré si puedo escuchar su voz, congresista. Te has ganado tu descanso... Seguiré elevando el trabajo de tu vida".

Fuente: edition.cnn.com