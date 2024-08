Muchos refugiados ucranianos en Hungría deben abandonar sus instalaciones de alojamiento de refugiados.

Siguiente a la implementación de un decreto en Hungría que niega a los refugiados ucranianos protección básica, numerosos ucranianos corren el riesgo de perder su vivienda. Las instalaciones de alojamiento de refugiados de propiedad privada han comenzado a desalojar a ucranianos, según informó Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados fueron obligados a abandonar una posada bajo supervisión policial, según un fotógrafo de AFP. La mayoría de ellos eran mujeres y niños rumanos procedentes de la región occidental de Transcarpacia, en Ucrania, que tiene una significativa minoría húngara.

20:14 Scholz se compromete a proporcionar apoyo extenso a Moldavia, vecina de Ucrania, a pesar del caos en su coalición. Scholz hizo su primer viaje al extranjero después de sus vacaciones a Moldavia, un pequeño país vecino de Ucrania que se encuentra en medio de importantes esfuerzos de desestabilización por parte de Rusia. Scholz afirmó la solidaridad de Alemania y prometió más apoyo para el candidato de la UE, así como respaldo continuo para Ucrania. Sin embargo, no se firmó un acuerdo para reducir la inmigración ilegal durante la visita. "Apoyaremos la República de Moldavia en la medida de lo posible", declaró Scholz después de una reunión con la presidenta moldava Maia Sandu en Chisinau. Señaló que Rusia y las fuerzas pro-rusas intentaban desestabilizar la antigua república soviética.

19:36 Borrell aboga por permitir que Ucrania utilice armas occidentales en suelo ruso. En respuesta al asalto ucraniano en la región rusa de Kursk, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha respaldado el derecho de Kiev a utilizar armas occidentales en territorio ruso. Tale decisión fortalecería las capacidades de autodefensa de Ucrania y reduciría así las bajas y daños en Ucrania, escribió Borrell en X.

19:10 Militares ucranianos atacan objetivos en Kursk. El comandante de la Fuerza Aérea ucraniana, Mykola Oleschchuk, anunció misiones exitosas de sus combatientes durante la ofensiva en la región rusa de Kursk. Se utilizaron principalmente municiones guiadas contra posiciones y concentraciones de tropas rusas. Aunque los soldados rusos han comenzado a utilizar casas abandonadas para la defensa, siguen siendo vulnerables a los ataques. "Vemos todo, sabemos todo", escribió Oleschchuk en Telegram. "Nuestras municiones guiadas te encontrarán en cualquier lugar". Las municiones guiadas son bombas guiadas que pueden ser controladas a distancia por los pilotos. Durante la ofensiva en la región de Kursk, dos puentes clave sobre el río Seim fueron destruidos por aviones de combate. Oleschchuk no especificó qué tipos de aviones utilizó Ucrania en sus ataques. Según expertos militares ucranianos, aún no se han desplegado cazas F-16 occidentales.

18:44 Ataques rusos en Ucrania oriental: Villagers flee due to increased attacks. As a result of the Russian advance in eastern Ukraine, many villagers have abandoned their homes near the front lines. Residents of the village of Myrnohrad, located ten kilometers away from the combat zones, informed the AFP news agency that increasing attacks from Russia had convinced several people to flee. AFP reporters on the scene observed several houses in Myrnohrad catching fire due to Russian attacks.

18:04 Rusia y China Discuten Cooperación EnergéticaDurante una visita del primer ministro chino Li Qiang a Moscú, ambas naciones discuten una colaboración más cercana en el sector energético. El primer ministro ruso Mikhail Mishustin le dijo a Li Qiang que Rusia ya es el mayor proveedor de petróleo a China. "En el futuro próximo, también lideraremos en gas natural", dijo Mishustin, según informó la agencia de noticias estatal TASS. Li Qiang destacó la creciente escala y calidad de la cooperación energética. A pesar de que Pekín ve el conflicto de Rusia con Ucrania como una perturbación del orden internacional, continúa apoyando a Rusia en este asunto.**

17:33 Ucrania se une a la Corte Penal Internacional con una reservaUcrania se ha unido a la Corte Penal Internacional pero solicita una exención temporal para su ejército de su jurisdicción. El parlamento ucraniano votó 281 a 1 con 22 abstenciones para ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, según informó el diputado Yaroslav Shelesnyak en Telegram. Ucrania había firmado el Estatuto de Roma en enero de 2000 pero no lo había ratificado hasta ahora. El Estatuto de Roma es la base para la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, que se ocupa de crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el acuerdo ahora aprobado establece que Ucrania no reconocerá la jurisdicción de la CPI sobre crímenes de guerra que involucren a civiles ucranianos durante siete años debido a las preocupaciones de que las acciones del ejército contra las fuerzas rusas puedan ser clasificadas como crímenes de guerra.**

17:15 Solo Rusia Rechaza Invitación de Suiza a la ONURusia es el único país que ha rechazado una invitación de Suiza para que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU visiten Suiza los días 25 y 26 de agosto. Los diplomáticos de los otros 13 países viajarán a Ginebra, según informó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. La delegación rusa en Nueva York informó que no participarían sin dar razones. Moscú ha calificado a Suiza como un "país no amigo" desde que adoptó sanciones de la UE contra Rusia por el ataque a Ucrania. Suiza actúa como miembro no permanente del Consejo de Seguridad por primera vez, junto con los cinco miembros permanentes - Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia - y los miembros no permanentes actuales - Algeria, Ecuador, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Corea del Sur, Sierra Leona y Eslovenia. El mandato de los miembros no permanentes dura dos años. La visita tiene como objetivo conmemorar el 75º aniversario de las Convenciones de Ginebra.**

16:49 Comunicado del alcalde de Moscú: Gran ataque con drones en la capitalEl alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha calificado el reciente ataque con drones en la ciudad, orquestado por Ucrania, como uno de los más grandes desde el inicio de la guerra hace casi tres años. Algunos drones fueron derribados cerca de la ciudad de Podolsk, a unos 38 kilómetros al sur del Kremlin. Sobyanin compartió esta información a través de un mensaje en Telegram. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, se neutralizaron con éxito 11 objetos que atacaban la región de la capital. En total, se derribaron más de 45 drones en todo Rusia. En represalia, Rusia desplegó cerca de 70 drones hacia Ucrania durante la noche, la mayoría de los cuales, según informes, fueron interceptados por las fuerzas de defensa aérea ucranianas. Los combates continúan en el este de Ucrania y en la región rusa de Kursk. "Este es, hasta ahora, el mayor intento de atacar Moscú con drones", aclaró el alcalde Sobyanin. Afortunadamente, el intento fue frustrado y no se reportaron daños ni víctimas.

16:20 La Iglesia Ortodoxa Ucraniana insta a los ortodoxos a desvincularseEl metropolitano Epifaniy, líder de la Iglesia Ortodoxa Autónoma de Ucrania, ha instado a los seguidores de la ortodoxia leal a Moscú a desvincularse. Esta orden llegó después de que el parlamento ucraniano prohibiera todas las organizaciones religiosas con vínculos con Rusia el martes. Epifaniy explicó en la televisión ucraniana: "La ley permite a las estructuras religiosas que aún no lo hayan hecho, desvincularse completamente de la influencia de Moscú". Además, apeló a todos los ortodoxos cristianos en Ucrania que aún no hayan cortado los lazos con Rusia a que lo hagan finalmente.

15:54 El primer ministro indio Modi llama a la paz antes de visitar UcraniaEl primer ministro indio, Narendra Modi, ha llegado a Varsovia en su primera visita en 45 años, y se convertirá en el primer primer ministro indio en visitar Ucrania el 6 de agosto. Antes de partir, Modi envió un mensaje de paz para Ucrania, diciendo: "Como 'amigo y socio' de Kiev, esperamos una pronta restauración de la paz y la estabilidad en la región".

15:28 Postergación de elecciones en la región fronteriza con RusiaDebido a la ofensiva ucraniana en la región fronteriza de Kursk, las elecciones locales en siete municipios se han pospuesto. La Comisión Electoral Central estuvo de acuerdo con la propuesta de la Comisión Electoral de la Región de Kursk de posponer las elecciones en siete asentamientos hasta que se garantice la seguridad de los votantes. Las elecciones aún se llevarán a cabo en las áreas restantes de Kursk, incluidas las elecciones del gobernador de la región, entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre, como estaba previsto.

15:07 Tropas ucranianas confirman el uso de armas occidentales en territorio rusoUcrania ha afirmado que ha utilizado misiles HIMARS de EE. UU. para atacar puentes de reemplazo sobre el río Seim en Rusia. "¿Dónde están los puentes del río Seim? Nuestras fuerzas... los han destruido con precisión", declararon las tropas especiales ucranianas a través del servicio de mensajería Telegram. Es la primera admisión del uso de armas occidentales en la campaña ucraniana en territorio ruso. Aunque países como Estados Unidos y Alemania no han objetado, Rusia ha denunciado este desarrollo como una escalada del conflicto. Los estrategas militares rusos habían especulado que los misiles HIMARS podrían haber desempeñado un papel en la destrucción de al menos tres puentes del río Seim. La destrucción ha dificultado aún más el suministro de la región y el lanzamiento de una contraofensiva por parte del ejército ruso.

14:52 Drones ucranianos vuelven a atacar la capital rusa: se informan multiple derribosLos drones ucranianos que persisten en atacar la capital rusa fueron detectados nuevamente. Varios clips muestran derribos de drones y grandes explosiones en el cielo, y el ejército ruso afirma haber destruido al menos diez vehículos aéreos. Aún se desconoce la magnitud de cualquier daño o víctimas.

14:25 El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán: Rusia no quiere negociar la pazEl Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha informado que Rusia no muestra voluntad de negociar un alto el fuego. "Rusia no demuestra voluntad de negociar una paz justa", dijo un portavoz. En lugar de eso, el gobierno ruso continúa exigiendo la anexión de territorios que ni siquiera controla, y el conflicto podría terminarse instantáneamente. El ministro destacó que Ucrania debe estar equipada con armas adecuadas para protegerse contra la invasión ilegal. Esta afirmación se refleja en los debates de la campaña en curso en Turingia y Sajonia, que abogan por un mayor énfasis en la diplomacia en lugar de la suspensión del suministro de armas.

13:53 El fuerte hombre de Chechenia, Kadyrov, asegura el apoyo de PutinDespués de una ausencia de 13 años, el presidente Putin viajó a Chechenia para recibir el calor del fuerte hombre Ramzan Kadyrov. Los dos autócratas se aseguraron el apoyo mutuo, y Kadyrov le entregó a Putin un símbolo de aprecio. Sin embargo, su relación no es incondicional, según el corresponsal de ntv Rainer Munz.

13:30 Moscú anuncia la captura de otro pueblo en el este de UcraniaEl ejército ruso afirma haber tomado otro pueblo en la región oriental ucraniana de Donetsk. El Ministerio de Defensa de Moscú informó en su boletín diario que las fuerzas rusas "liberaron" el pueblo de Shelanne. El pueblo se encuentra al noreste de la ciudad de Donetsk, que está bajo control ruso. A unos 20 kilómetros al norte de Shelanne se encuentra Prokhorovka, un importante centro logístico. Sin embargo, fuentes del Instituto para el Estudio de la Guerra sugieren que la ubicación ya había sido conquistada el 18 de agosto.

12:57 El Parlamento de Ucrania planea unirse a la Corte Penal InternacionalLos parlamentarios ucranianos votaron a favor de ratificar el Estatuto de Roma, allanando el camino para que Ucrania se una a la Corte Penal Internacional. Este movimiento marca un paso significativo en la integración de Ucrania con la UE. La corte ha emitido órdenes de arresto internacionales, incluidas para el presidente ruso Vladimir Putin.

12:45 Rusia lanza un ataque con drones contra Ucrania

12:22 Presión rusa sobre las tropas ucranianas en Pokrovsk

Según informes militares, las fuerzas ucranianas están bajo una intensa presión por los ataques rusos en la región oriental del país. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kiev informa sobre 66 ataques rusos en el frente de Pokrovsk el martes, todos los cuales fueron repelados. La lucha continúa en muchos pueblos cercanos a Pokrovsk, a unos 10 kilómetros de distancia. El Comandante en Jefe Olexander Syrsky reconoce la situación difícil. Los blogueros militares rusos sugieren que la defensa ucraniana en Pokrovsk se está debilitando, ya que sus tropas habrían hecho progresos.

11:50 Medvedev: "No hay posibilidad de negociaciones hasta que el enemigo sea completamente derrotado"

Según el ex presidente ruso Dmitri Medvedev, no hay perspectivas de negociaciones entre Ucrania y Rusia. Medvedev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, expresó esta opinión en su canal de Telegram. Dado el avance de Ucrania en Kursk, Medvedev cree que no hay posibilidad de negociaciones entre los dos lados. Medvedev afirma que no habrá negociación con Moscú y Kiev hasta que Ucrania sea completamente derrotada en el campo de batalla.

11:22 La violencia de los mercenarios de Wagner aumenta en África

Los mercenarios rusos continúan teniendo un gran impacto en África, un año después de la muerte del líder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Los analistas de la organización de datos de conflictos Acled sugieren que la muerte de Prigozhin y la reestructuración en el Cuerpo de África no disminuirá la presencia de Wagner en el continente. En la primera mitad de 2024, hubo más incidentes de violencia política relacionados con mercenarios rusos en África que durante la vida de Prigozhin. El hombre de negocios había construido un ejército privado desde 2014, y los mercenarios de Wagner lucharon no solo en Ucrania, sino también en Siria y principalmente en el continente africano para servir los intereses rusos. En junio de 2023, Wagner lanzó una sublevación armada contra el Kremlin. El 23 de agosto de 2023, el avión de Prigozhin se estrelló, matando a él y a sus colaboradores más cercanos sin sobrevivientes.

10:50 Director de funerarias de Kursk insta a los hombres a luchar

¿Patriotismo o interés propio? En un video publicado en Telegram, un hombre uniformado en Kursk critica a la población masculina por huir. Sin embargo, este hombre no es un oficial militar, sino un director de funerarias de 39 años de San Petersburgo, Kirill Suworow, según informes de la agencia de noticias de la oposición rusa Agentstvo. En su video, Suworow censura a los hombres locales por abandonar su región: "¿Qué demonios están haciendo? ¿Adónde van, mis queridos hombres?" También los anima a tomar armas en lugar de cavar trincheras para los muchachos. Suworow también anima a los locales a entregar sus automóviles al ejército en lugar de huir. Cuando se le pregunta por el sitio de investigación Agentstvo, Suworow reitera su crítica a los hombres de Kursk. Cuando se le pregunta si él mismo participaría en la guerra, remains silent.

10:26 El Pentágono: Ucrania "ha causado problemas a Rusia"

Según la evaluación del Departamento de Defensa de EE. UU., Rusia encuentra difícil responder a la contraofensiva de Ucrania en la región de Kursk, en el oeste de Rusia. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, dice que hay indicios de que Moscú está transfiriendo un número limitado de unidades a la zona. "Sin embargo, en general, diría que Rusia está realmente luchando para reaccionar", enfatiza Ryder. Se informa que Ucrania está avanzando más en la zona. Con la contraofensiva lanzada hace unas dos semanas, Ucrania ha cambiado por primera vez el rumbo de la guerra en territorio ruso. Ryder destaca que la contraofensiva de Ucrania en Kursk no cambia el apoyo de EE. UU. a Kiev.

10:03 Tres veces más rusos en el frente este que ucranianos

El presidente ucraniano Zelensky reconoce una situación difícil en el frente este. Según informes del periodista de ntv Nadja Kriewald desde la zona, la situación es "seria", con soldados rusos significativamente más numerosos que los ucranianos. Además, el Kremlin parece ignorar sus propias pérdidas.

09:37 Kiev: el ejército ucraniano ataca el sistema de defensa aérea ruso en Rostov

El ejército ucraniano declara haber atacado un sistema de defensa aérea en la región rusa del sur de Rostov. Según el Estado Mayor, se trata de un sistema de misiles de defensa aérea S300. Rusia ha utilizado este tipo de misil en ataques contra la infraestructura civil de Ucrania. El ataque ucraniano estaba dirigido a un sistema de misiles cerca del asentamiento de Novoshakhtinsk. Se detectaron explosiones en puntos de objetivo específicos y se investiga la precisión del impacto. El gobernador de Rostov, Vasili Golubev, informes que la fuerza aérea rusa ha destruido un misil lanzado desde Ucrania sobre la región. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso no menciona esto en su informe diario de situación.

09:09 Ataque de drones causa restricciones temporales en los aeropuertos de MoscúA causa de un ataque de drones en Moscú, se impusieron restricciones temporales en tres de los aeropuertos de la ciudad durante cuatro horas hasta las 6:30 AM hora local. Los aeropuertos afectados fueron Vnukovo, Domodedovo y Sheremetyevo, mientras que el principal, Sheremetyevo, permaneció indemne. La fuerza aérea rusa destruyó once drones que se dirigían hacia Moscú. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, lo describió como uno de los mayores ataques de drones contra la ciudad.

08:41 Roth: Putin, el gigante imperialista, puede ser derrotadoEl portavoz de política exterior del SPD, Michael Roth, llama a un fuerte apoyo a Ucrania, especialmente en este "período difícil". "La única manera de llevar a Putin a la mesa de negociaciones es que se dé cuenta de que no puede conquistar Ucrania. Y eso solo puede ocurrir si nosotros, Alemania, Europa, EE. UU. y varios aliados continuamos equipando a Ucrania lo mejor posible, militarmente", dijo el político del SPD en el programa matutino de ntv. Roth también se mostró satisfecho con los éxitos en suelo ruso, afirmando que el "gigante imperialista" Putin puede ser derrotado.

08:12 Woidke cuestiona la ayuda ciudadana para refugiados ucranianosEl presidente del estado de Brandeburgo, Dietmar Woidke, cuestiona la ayuda ciudadana para los refugiados ucranianos. "La decisión fue adecuada en ese momento porque teníamos que ayudar rápidamente. Sin embargo, ahora debemos preguntarnos si esta forma de ayuda sigue siendo relevante", dijo a "Stern". En otros países de la UE, más ucranianos están empleados que en Alemania. "Tenemos que abordar esto. Beneficiaría a nuestra economía - necesitamos trabajadores - y promovería la integración", dijo Brandeburgo. Brandeburgo celebrará nuevas elecciones estatales en septiembre.

07:40 Ucrania estima el número de cohetes y drones que Rusia ha lanzadoDesde el inicio de la guerra, Rusia ha lanzado más de 9.600 cohetes y casi 14.000 drones de ataque contra Ucrania, según informes ucranianos citados por "Kyiv Independent". La mayoría de los cohetes, 5.197, fueron dirigidos a áreas civiles, con los cohetes S-300/S-400 siendo los más comúnmente utilizados, impactando un total de 3.008 veces. Las segundas armas más utilizadas fueron los misiles crucero Kh-555/Kh-101, con 1.846 ataques registrados.

07:08 Las fuerzas armadas alemanas aumentan las medidas de seguridad en los barraconesLas fuerzas armadas alemanas están fortaleciendo las medidas de seguridad en todos los barracones. Según "Der Spiegel", se ha instruido a los barracones para que inspeccionen a fondo las vallas exteriores de todas las instalaciones en busca de brechas y las monitoreen más de cerca, especialmente por la noche. También se está animando a los soldados a prestar atención a personas no autorizadas en áreas de seguridad y informar cualquier sospecha de inmediato. Esta respuesta se produce después de informes de intrusos en áreas de seguridad sensibles. Un general de alto rango admitió a "Der Spiegel" que la protección de los barracones alemanes aún funciona en "modo de paz", con los controles de entrada y salida a menudo manejados por proveedores de servicios privados, así como patrullas a lo largo de las vallas de los barracones.

06:40 Habeck: Si la ayuda de la G7 no llega, Ucrania debe ser apoyada de manera diferenteEl ministro alemán de Economía, Robert Habeck, asegura el apoyo continuo a Ucrania, independientemente de si la ayuda multimillonaria planeada por los países del G7 se materializa. "La G7 ha puesto todo en marcha: Ucrania recibirá dinero en el futuro para comprar sistemas de armas urgentemente necesarios", dijo el político verde al grupo de medios Funke. "Esto es correcto y llegará antes de finales de año - al menos eso es lo que sé", dijo Habeck. Ucrania recibiría entonces 50.000 millones, con otros 4.000 millones del presupuesto federal en 2025. Si esto no ocurre, "debemos replantearnos", exige Habeck. El compromiso con Ucrania "permanece inalterado", subraya Habeck. Entonces, el apoyo "debe proporcionarse de manera diferente". Habeck reconoce que cambiar al modelo planeado de la G7 podría ser desafiante "si ya no se pueden colocar nuevos pedidos porque las asignaciones presupuestarias existentes se han agotado". Sugiere una solución práctica. "Sería esencial asegurar que los sistemas de armas se ordenen ahora y se paguen más tarde con los fondos de la G7". Sería extremadamente peligroso si Ucrania perdiera esta guerra, ya que amenazaría la libertad de Europa.

06:08 Acusaciones rusas: Occidente acusado de ser el cerebro detrás de la incursión en KurskSegún un informe periodístico, Rusia acusa a los servicios de inteligencia occidentales de estar detrás de la última infiltración ucraniana en la región rusa de Kursk. Según el servicio de inteligencia extranjero ruso SVR, citado por el periódico "Izvestia", la operación militar ucraniana en Kursk supuestamente fue ayudada por los servicios de inteligencia de EE. UU., Reino Unido y Polonia. Se dice que las operaciones de combate se ensayaron en centros de entrenamiento en Reino Unido y Alemania. También se sospecha que militares de países de la OTAN lideran a las tropas ucranianas que cruzaron la frontera rusa, así como que ayudan en el uso y gestión de armas y equipos militares occidentales por parte de los ucranianos. Además, se alega que los países de la alianza proporcionaron a las fuerzas armadas ucranianas datos de reconocimiento por satélite sobre los movimientos de las tropas rusas en el área operativa.

05:39 Fuentes rusas: todos los tres puentes del río Sejm destruidos o dañadosSegún fuentes rusas, las fuerzas ucranianas han dañado o destruido todos los tres puentes que cruzan el río Sejm en el oeste de Rusia. La destrucción de los puentes del Sejm en Kursk podría rodear a las tropas rusas entre el río, el avance ucraniano y la frontera de ambos países. Los informes preliminares sugieren que esto ha ralentizado la respuesta de Rusia a la ofensiva de Kursk, que comenzó el 6 de agosto.

04:30 Rusia Reporta: Gran Atacada de Drones UcranianosRusia afirma que ha sufrido un importante ataque con drones ucranianos en varias regiones. Las autoridades informan que tres drones fueron derribados a unos 38 kilómetros al sur del Kremlin y otros 15 en la región fronteriza de Bryansk. Informes anteriores sugerían que tres drones habían sido interceptados sobre Podolsk, ubicada cerca de Moscú. Hasta el momento no hay informes de daños o víctimas en Bryansk y Podolsk. Incidentes similares se han reportado en las regiones de Tula y Rostov, pero no hay informes de daños o heridos hasta ahora. El número exacto de drones y misiles lanzados sigue sin aclararse.

03:50 Putin y Kadyrov Inspeccionan Tropas en ChecheniaPor primera vez en 13 años, el presidente ruso Vladímir Putin visita la región de Chechenia. Juntos con el líder checheno Ramzán Kadyrov, Putin inspecciona a las tropas y voluntarios que se preparan para ser desplegados en Ucrania. Putin anima a las tropas diciendo: "Mientras tengamos hombres como ustedes, somos absolutely invencibles". La visita tiene lugar en el contexto de los recientes avances ucranianos en la región rusa de Kursk. Kadyrov reporta que Chechenia ha enviado más de 47.000 combatientes a Ucrania desde el inicio de la guerra, incluyendo alrededor de 19.000 voluntarios.

02:44 Defensa Aérea Rusa Intercepta Atacada de Drones Sobre MoscúRusia afirma haber interceptado un ataque con drones en su capital, Moscú. Según el mensaje del alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, tres drones lanzados desde Ucrania fueron derribados por la defensa aérea. Los primeros informes no registraron daños ni víctimas a causa de los escombros caídos.

01:50 Confesión de Traición: el FSB Confirma el Arresto de un CientíficoEl servicio de seguridad ruso FSB confirma el arresto de un científico bajo sospecha de traición. El sospechoso habría confesado haber llevado a cabo ataques hacker contra la infraestructura crítica de Ucrania, proporcionar fondos al ejército ucraniano y recopilar información sobre el ejército ruso. El FSB no revela cuándo fue detenido el hombre. Los medios de comunicación rusos circulan un video que supuestamente muestra el arresto del científico, con nieve de fondo. Según el canal de Telegram Ostoroschno Nowosti, el hombre es un físico que habría sido arrestado en diciembre de 2023, según informes anteriores de los medios de estado.

00:59 Zelenski Celebra la Prohibición de la Iglesia Ortodoxa Leal a Rusia en UcraniaEl presidente ucraniano Volodímir Zelenski elogia al parlamento ucraniano por prohibir una facción afín a Moscú de la Iglesia Ortodoxa. Zelenski dice: "Quiero destacar el trabajo del Consejo Supremo, que ha aprobado la ley para nuestra independencia espiritual". El parlamento votó a favor de prohibir la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que había estado afiliada al Patriarcado de Moscú durante décadas. La iglesia prohibida se acusa de justificar o incluso colaborar con el enemigo y acciones duras cometidas por Rusia contra su propio pueblo. La iglesia se ha desvinculado de Moscú pero aún reconoce el Patriarcado de Moscú, que apoya la guerra de Rusia en Ucrania y mantiene una relación cercana con el líder ruso Vladímir Putin.

23:07 Pentágono: Rusia Lucha para Contrarrestar el Avance Ucraniano en KurskSegún el análisis del Pentágono, Rusia estaría experimentando dificultades para hacer frente a la contraofensiva ucraniana en la región de Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, en Washington, dice que hay indicios de que Moscú está moviendo algunas unidades a la zona, pero Ryder enfatiza: "En general, diría que Rusia está realmente luchando para reaccionar". Ryder destaca que Ucrania ha puesto a su adversario a la defensiva y subraya: "Estamos en contacto con Kiev para saber más sobre sus objetivos específicos". Ryder evita responder directamente si EE. UU. está apoyando públicamente el avance ucraniano, pero en su lugar se refiere a los comentarios de Zelenski sobre la creación de una zona de amortiguamiento.

22:10 Zelenski sobre el Ejército y la Economía: El presidente ucraniano Volodímir Zelenski destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre la movilización de soldados y la protección de la economía castigada por la guerra. Durante su visita a una instalación industrial en Kropyvnytskyi, en el centro de Ucrania, Zelenski responde a una pregunta de un trabajador señalando que las vacantes laborales son importantes para los ingresos de los soldados y la estrategia de defensa de Ucrania.

21:44 Avances de Ucrania en Kursk: Ucrania estaría avanzando 28 a 35 kilómetros más profundo en la región rusa de Kursk, según sus propios informes. El jefe del ejército, Oleksandr Syrsky, comparte durante una rueda de prensa televisada que el ejército ruso está reforzando sus posiciones allí con tropas de diversas áreas. Además, Rusia está desplegando unidades en Pokrovsk, en el este de Ucrania, donde Recently se han librado intensas batallas. Rusia aún no ha comentado al respecto.

21:25 Putin en Chechenia: El presidente ruso Vladímir Putin visita la república rusa de Chechenia después de un hiatus de 13 años, reunándose con el fuerte hombre Ramzán Kadyrov. Las fotos publicadas por la agencia de noticias RIA Novosti muestran a Putin saludando a Kadyrov en Grozni. Más tarde, Putin pone un brazo alrededor del hombro de Kadyrov y lo abraza antes de que ambos se vayan en una limusina. Kadyrov comparte en Telegram sobre una extensa agenda de eventos, diciendo que Putin está lleno de energía a pesar del día de trabajo extenuante y ansioso por explorar varios lugares en Chechenia.

21:02 Scholz sobre el financiamiento de Ucrania: El canciller Olaf Scholz rechaza las acusaciones de que Alemania no está apoyando adecuadamente a Ucrania. Este año, Ucrania recibirá más de siete mil millones de euros, lo que la convierte en el mayor beneficiario entre los países europeos, según Scholz en Sat1 TV. El año que viene, recibirá cuatro mil millones de euros del presupuesto federal -volviendo a liderar el paquete entre los estados europeos-. Además, están los 50 mil millones de dólares que los países del G7 occidentales están facilitando con la ayuda de activos rusos congelados. "Esa es una cantidad considerable de dinero, es una cantidad considerable de dinero", enfatiza Scholz, aunque la fecha exacta de la asignación de los 50 mil millones sigue siendo incierta.

20:14 Putin y la comparación de Beslán: El presidente ruso Vladimir Putin establece paralelos entre el trágico asedio de la escuela de Beslán en 2004 y las actuales operaciones del ejército ucraniano en la región fronteriza de Kursk de Rusia. Durante su visita a Beslán, Putin destacó que Rusia había combatido a "terroristas" en Beslán en el pasado, y ahora deben enfrentar a "aquellos que cometen crímenes en la región de Kursk".

19:43 Patriarcado de Moscú sobre la prohibición de la Iglesia: La Iglesia Ortodoxa Rusa condena la decisión del parlamento ucraniano de prohibir la Iglesia Ortodoxa Ukrainiana afín a Rusia, calificándola de "acto ilegal" y una "severa violación de la libertad religiosa y los derechos humanos". El portavoz Vladimir Legoida expresó su preocupación de que la implementación de esta ley podría desatar "violencia masiva contra millones de creyentes", mientras que el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, expresó su preocupación por vivir en un tiempo en el que muchos se oponen a ellos, no porque estén equivocados, sino simplemente por sus diferencias. Kirill es un defensor vocal del conflicto contra Ucrania, con diputados parlamentarios en Kiev habiendo aprobado anteriormente una ley que impone una prohibición de la iglesia con vínculos con Moscú.

Puede seguir todos los eventos anteriores aquí.

