Muchos jóvenes se encuentran con contenido pornográfico y con actividades de sexting.

Un informe sobre los encuentros con pornografía o sexting revela un hecho preocupante: un número creciente de menores está expuesto a este contenido. Para padres y educadores, es desafiante comprender cómo los niños y adolescentes pueden acceder fácilmente a material pornográfico en la actualidad, según el estudio.

En Alemania, una parte significativa de la juventud, que abarca desde los 11 hasta los 17 años, ha tenido experiencias con pornografía o sexting, según la investigación. Aproximadamente el 42% de los 3.000 participantes declararon haber visto ya un video para adultos. Esto representa un aumento significativo en comparación con el año anterior, cuando el 35% informó haberlo hecho, según una encuesta realizada por la autoridad de medios de Renania del Norte-Westfalia. El aumento en el grupo de edad más joven, de 11 a 13 años, es especialmente preocupante.

La autoridad de medios informó: "La pornografía no es adecuada para los niños. Sin embargo, los niños y adolescentes están expuestos a ella a una edad muy por debajo de la mayoría de edad, y no solo eso, también están produciendo y compartiendo cada vez más contenido pornográfico ellos mismos". Esta tendencia de sexting es bastante común: el 25% de los encuestados admitió haber recibido un mensaje que contenía contenido sexual, imágenes explícitas, videos o emojis sugerentes.

El primer encuentro suele ser accidental o involuntario

Para padres y educadores, es difícil comprender la facilidad con la que los niños y adolescentes pueden acceder a la pornografía en la actualidad y, además, difundir dicho contenido en línea, dijo Tobias Schmid, director de la autoridad de medios en Düsseldorf. "Sin embargo, el estudio lo muestra claramente: los incidentes ocurren. Estamos desafiados a proteger a los menores".

El primer encuentro con la pornografía suele ser accidental o involuntario - y suele ocurrir a los 12 o 15 años, según la autoridad de medios. De aquellos que informaron haber experimentado pornografía, la mitad mencionó haberlo hecho "menos de 3 veces". Pocos encuestados admitieron ver pornografía regularmente, según la autoridad de medios. La mayoría encuentra difícil categorizar lo que han visto.

¿La consumición de pornografía está relacionada con el sexting?

Aunque no es posible establecer una conexión directa entre el consumo temprano de pornografía y la participación en contenido pornográfico autocreado, la sospecha es plausible, ya que el 42% de los menores que informaron haber visto un video pornográfico y también haber participado en sexting admitieron haber sido influenciados por la pornografía en su comportamiento de sexting. Sin embargo, casi la mitad (48%) de los menores con experiencia en pornografía estuvo de acuerdo con la declaración "He visto cosas en la pornografía que preferiría no haber visto".

Del 25% que había recibido un mensaje de sexting, la mayoría (79%) fue no solicitada. Solo el 9% informó haber enviado un mensaje de sexting, con los chicos haciéndolo slightly más a menudo que las chicas. Entre aquellos que sexting, alrededor de un tercio de chicos y chicas dijo que lo hacía "por diversión" o para coquetear o enviar una "imagen/video personal" a su pareja. Sin embargo, también se descubrió que los destinatarios a menudo no eran conocidos personalmente por los remitentes.

Para el sexting, WhatsApp es el medio preferido.

En comparación con el año anterior, WhatsApp ha fortalecido su posición como plataforma para sexting, según la autoridad que realizó el primer estudio sobre este tema en 2023. La autoridad indicó que la función de chat grupal en WhatsApp probablemente contribuye a un aumento general en la comunicación con personas desconocidas para el usuario. Mientras tanto, Snapchat ha experimentado una disminución en su popularidad como medio de sexting, especialmente entre las chicas mayores.

Schmid aconsejó que se necesita más educación, servicios de apoyo y protección de medios juvenil confiable en el mundo digital. "Con iniciativas como Media Scouts NRW y nuestro enfoque para abordar la falta de protección juvenil en las plataformas pornográficas más grandes del mundo, estamos abordando este problema".

La Unión Europea podría considerar la implementación de regulaciones más estrictas para prevenir que los menores accedan a contenido pornográfico, ya que el problema no se limita a Alemania.

Dado que el estudio en Alemania reveló que es crucial que las instituciones educativas en la Unión Europea incorporen lecciones sobre seguridad digital y comportamiento en línea responsable en su plan de estudios para proteger a los niños de la exposición no deseada a la pornografía y el sexting.

