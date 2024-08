Muchos individuos en el país quedan varados debido a las inundaciones.

In adentrándose en Feni, una ciudad en el sudeste de Bangladesh, se hace evidente por qué se la conoce como el epicentro de una de las inundaciones más devastadoras del país en la historia reciente. Desde la noche del pasado miércoles, las aguas de la inundación han cubierto 11 distritos, dejando grandes porciones de la ciudad de casi 1.5 millones de habitantes bajo el agua.

Bangladesh es sinónimo de sus ríos y canales de agua, con sus habitantes dependiendo de estas fuentes de agua para la pesca y la cultivation del arroz. A pesar de estar familiarizados con las inundaciones y ciclones frecuentes, especialmente en los últimos años debido al cambio climático inducido por el hombre que intensifica los eventos climáticos extremos, esta inundación tomó a los locales por sorpresa.

Se acusa a los oficiales indios.

Los residentes de la ciudad de Feni, de 1.5 millones de habitantes en Bangladesh, culpan a la India por las recientes inundaciones. Muchos de los individuos con quienes hablamos en Feni, a solo unos pocos kilómetros de la frontera, acusaron a la India de liberar agua del embalse de Dumbur en el estado vecino de Tripura sin previo aviso.

Mientras navegábamos por sus hogares, algunos residentes gritaban, "Odiamos a la India" y "Este es el agua de la India".

"Abrieron las compuertas, pero no se envió ninguna comunicación", declaró Shoriful Islam, un trabajador de TI de 29 años que regresó a su ciudad natal desde Dhaka para ayudar en los esfuerzos de socorro.

La India descartó la liberación intencional del embalse y atribuyó las lluvias excesivas como un factor contribuyente. Sin embargo, admitieron un corte de energía y un breakdown en la comunicación que impidió emitir la advertencia habitual a los vecinos.

"India utilizó el agua como arma", argumentó Islam. "India busca venganza por derrocar al último gobierno".

"Temo que no estén vivos"

CNN acompañó a dos misiones de distribución de suministros de socorro y operaciones de rescate en Feni gestionadas por voluntarios.

La única forma de entrar o salir del área afectada por la inundación es en barco, ya que todas las carreteras principales son inaccesibles debido a las restricciones vehiculares, y las operaciones de rescate se retrasan debido al corte de energía y el casi completo blackout de comunicaciones en la ciudad.

El ejército y la marina se han movilizado para coordinar los esfuerzos de socorro, y ha surgido un esfuerzo nacional para proporcionar ayuda y asistencia en los últimos días, con personas viajando desde Dhaka y otras regiones para ayudar en las operaciones de rescate y la entrega de ayuda.

Algunos de los voluntarios también están regresando a sus ciudades natales para localizar a sus seres queridos.

El voluntario Abdus Salam, un maestro de inglés de 35 años de Dhaka, compartió que 12 familiares están varados en una zona rural a 15 millas (25 kilómetros) del centro de Feni, incluidos sus dos hermanas, su hermano y sus hijos.

"Temo que no estén vivos", le dijo a CNN, expresando su preocupación.

"No hay electricidad, no hay gas, no hay internet", agregó, pidiendo ayuda a nivel mundial.

Más de 4.5 millones de personas han sido afectadas por las inundaciones en Bangladesh, con al menos 18 fallecidos hasta ahora. Sin embargo, hay preocupaciones de que la cifra de muertos aumente a medida que las aguas de la inundación disminuyen.

En la India vecina, las autoridades informan sobre al menos 26 fallecidos, y más de 64,000 personas han buscado refugio en shelters en la región de Tripura.

Una inundación cualquier cosa menos ordinary

La ira de las víctimas de la inundación en Bangladesh aumenta sobre el origen del agua que inundó sus hogares.

El alto comisionado de la India en Bangladesh, Pranay Verma, informó al gobierno interino de Bangladesh sobre una "liberación automática" del embalse debido a los niveles de agua altos, según el secretario de prensa del gobierno interino de Bangladesh, Shafiqul Alam.

Sin embargo, otros creen que la política jugó un papel.

"India demostró comportamiento inhumano al liberar el embalse sin notificación previa", dijo Nahid Islam, uno de los dos representantes estudiantiles en el gobierno interino de Bangladesh, liderado por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

Tres semanas atrás, Bangladesh destituyó a su primer ministro de larga data, Sheikh Hasina, tras un movimiento de protesta liderado por estudiantes contra las cuotas de empleo. El movimiento evolucionó en un movimiento nacional que pedía su renuncia cuando ordenó una brutal represión, lo que resultó en la muerte de cientos de personas.

Hasina buscó refugio en la India en helicóptero el 5 de agosto después de que miles de manifestantes rodearan la capital y su residencia. Durante sus 15 años en el poder, Hasina cultivó fuertes lazos con el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien está serving su tercer mandato.

Después de su destitución, surgieron allegations de represalias contra aquellos considerados leales al partido de Hasina – muchos de los cuales eran hindúes – lo que ha causado gran preocupación en la India vecina de mayoría hindú.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India afirmó en un comunicado del jueves que era "factualmente incorrecto" culpar las inundaciones por el agua liberada del embalse de Dumbur.

Afirmó que las inundaciones en Bangladesh fueron predominantemente debido al agua que fluye desde vastas áreas de captación en el río Gumti, aguas abajo del embalse.

“Las inundaciones en los ríos compartidos entre India y Bangladesh afectan a las personas de ambos lados y requieren cooperación bilateral para abordarlas”, agregó el comunicado.

"Están extremadamente afraid"

A medida que las tensiones diplomáticas aumentan, los equipos de rescate trabajan incansablemente en el área afectada por la inundación, donde cada operación de rescate presenta un desafío hercúleo.

Lo que normalmente sería un viaje de cuatro horas desde Dhaka se convierte en un viaje de ocho horas debido a las carreteras congestionadas mientras los trabajadores de rescate y voluntarios de todo el país intentan llegar a la región afectada por la inundación. Los botes son escasos, lo que resulta en que muchas familias lleguen para recoger a sus familiares pero luego no tengan medios para acercarse a ellos.

"Estoy impotente porque no tengo un bote", expresó Yasin Arafat, un joven de 24 años que viajó desde Dhaka para localizar a su padre, madre, abuela y hermano menor.

Hay noticias sobre 35 familias apiñadas en la azotea de su village, con dos mujeres embarazadas entre ellas. El problema es que está a tres horas de viaje en bote desde la ciudad, y está teniendo dificultades para encontrar un bote de rescate que lo lleve allí.

"No tienen agua, no tienen comida y están bastante asustados", dijo él. "No he sabido nada de ellos en las últimas 48 horas".

Aun cuando la gente logra conseguir un bote, hay partes de la ciudad que están a mayor altitud – como la vía férrea – donde los voluntarios tienen que llevar los botes manualmente.

La carretera principal de Feni ahora es su propio río – y se está utilizando como la ruta de escape principal hacia tierra seca.

Algunas personas capaces de caminar están vadeando agua lodosa hasta la cadera o el pecho – enfrentando los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua, serpientes o ahogarse – solo para llegar a un lugar seguro.

Para otras personas atrapadas en las partes más profundas de la inundación, vadear no es una opción – así que están atrapadas en pueblos a millas del centro de la ciudad. El viaje en bote a estas áreas también es arriesgado – navegar a través de árboles densos y pantanos podría hacer que el motor se obstruya o choque con obstáculos sumergidos ocultos.

Nuestro bote pasa por un edificio gubernamental que se está utilizando como centro de rescate, con alrededor de 500 personas buscando refugio en su interior.

Otros edificios de varios pisos – como un hospital inundado y varias escuelas – se están utilizando como refugios temporales para aquellos que viven en casas de baja altura que ahora están sumergidas. Están físicamente seguros pero se les está acabando la comida, el agua y los medicamentos.

Peyara Akther, de 36 años, está en una misión para rescatar a su hermana Tanzina y a su recién nacido enfermo desde las afueras rurales de la ciudad. Dijo que el bebé no ha comido en días y necesita atención médica.

"Temo que el bebé no lo logre", le dijo Akther a CNN.

Pero después de buscar durante una hora para encontrar a su hermana en la escuela en la que cree que está refugiada, no hay señales de ellas – el corte de comunicación solo hace que las operaciones de rescate sean aún más desafiantes.

Akther vuelve a casa, con la esperanza de que su hermana haya encontrado otra forma de llegar allí.

Subimos a un bote diferente para presenciar la siguiente operación de rescate.

Un hombre de Feni, que ahora trabaja como guardia de seguridad en Qatar, voló a su ciudad natal cuando se enteró de las inundaciones en su pueblo. Logró conseguir un bote para rescatar a su madre de 55 años, pero su ubicación es demasiado remota para llegar. En lugar de eso, vino al refugio a recoger a otros familiares.

El bote lleva a una familia de cuatro: una madre, un niño y dos abuelos. Tropiezan con el bote, ayudados por los que están a bordo – todos exhaustos y claramente hambrientos, comiendo nueces y frutas secas, y bebiendo agua.

"Estamos felices ahora", dijo el abuelo Mizanur Rahman Khan, de 65 años. "Estamos a salvo".

A medida que se pone el sol, los esfuerzos de rescate continúan durante la noche – con la esperanza de que las personas varadas sobrevivan hasta que llegue la ayuda o comi

