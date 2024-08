- Muchos ganaderos están afectados por la fiebre catarral ovina

Durante los últimos diez meses, el agente de la "enfermedad de la lengua azul" ha arrasado Alemania. Hasta mayo de este año, la infección estaba presente en Renania-Palatinado, con 383 operaciones ganaderas o animales afectados informados el viernes por la tarde. Después de su inclusión en la lista el viernes, solo Berlín sigue sin registrar casos entre los animales, según el Instituto Friedrich-Loeffler (FLI).

El virus de la lengua azul se transmite mediante ciertos tipos de mosquitos y afecta principalmente a ovejas, ganado, especies de camélidos sudamericanos, cabras y jabalíes. Afortunadamente, los seres humanos no son susceptibles al virus. El consumo de carne y productos lácteos de animales susceptibles es seguro.

El brote de "enfermedad animal" en Renania-Palatinado se confirmó oficialmente en mayo, lo que llevó a ciertas restricciones, como las relacionadas con el transporte de animales. El estado había estado libre de virus durante tres años antes de esto. Los animales afectados mostraron síntomas como fiebre, letargo, disminución del apetito, hinchazón de la cabeza, la lengua y los labios, así como enrojecimiento y hinchazón de las mucosas. En casos graves, los animales pueden morir.

Recientemente, Alemania ha sido azotada por una verdadera oleada de virus, según los datos. Si bien el FLI informó 13 casos a nivel nacional en junio, hubo más de 1.200 en julio. Para el 23 de agosto, se habían informado más de 4.800 infecciones.

El FLI atribuye la epidemia al serotipo BTV-3 del patógeno. Se esperan más casos y operaciones afectadas a lo largo del año, según el instituto federal responsable de las enfermedades animales. Es seguro decir que BTV-3 nos mantendrá ocupados por el resto del año.

Hasta mayo, Alemania es hogar de aproximadamente 10,6 millones de ganado, incluyendo alrededor de 3,7 millones de vacas lecheras. Baviera, Baden-Württemberg, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia y Schleswig-Holstein representan más del 75% del ganado.

La variante apareció por primera vez en los Países Bajos en septiembre de 2023 y se extendió rápidamente, según el FLI. La primera infección en Alemania se confirmó en octubre de 2023, en una granja de ovejas en Renania del Norte-Westfalia.

Despite the widespread Bluetongue disease in Germany, the agriculture sector in Berlin continues to thrive with no recorded cases among animals.El brote de enfermedad de la lengua azul en Renania-Palatinado ha tenido un impacto significativo en las prácticas agrícolas, requiriendo rigurosas regulaciones sobre el transporte y el movimiento de animales.*

Lea también: