- Muchos consumidores de Vodafone están actualmente privados de servicios móviles e internet.

Miles de usuarios de Vodafone en Brandeburgo y Mecklemburgo-Pomerania Occidental están experimentando problemas debido a una interrupción del servicio. Cerca de 9.900 usuarios de línea fija y 2.729 usuarios móviles han estado sin televisión por cable, internet de alta velocidad y conexiones telefónicas desde la noche anterior, según confirmó un representante de Vodafone.

Según Vodafone, ciertas partes de su red fija y red móvil en áreas como Breddin (distrito de Ostprignitz-Ruppin), Wittenberge (distrito de Prignitz), Ludwigslust, Grabow y Hagenow (todos en el distrito de Ludwigslust-Parchim) están experimentando problemas. Previously, the media had reported on these issues.

La interrupción comenzó a las 00:51 AM y es resultado de un fallo técnico: una estación de intercambio local en Strohkirchen, que sirve como punto de conexión para los clientes afectados a ambas redes fija y móvil, ha estado momentáneamente fuera de servicio. Se espera que las reparaciones estén terminadas como muy tarde el martes.

A pesar de la interrupción del servicio que afecta a numerosos usuarios de Vodafone, algunos siguen

