- Muchos centros de formación abiertos - se necesita mecatrónica motora

Situación favorable para los buscadores de empleo: Actualmente, hay significativamente más posiciones de formación disponibles que aprendices en Turingia. Alrededor de 1,800 jóvenes adultos aún no han encontrado una formación este verano, según la dirección regional de la Agencia Federal de Empleo. Mientras tanto, las empresas buscan aprendices para alrededor de 5,100 posiciones. "A pesar de que el inicio oficial de la formación es el 1 de agosto, los jóvenes aún pueden comenzar una formación", dijo Torsten Narr del equipo de dirección de la dirección regional.

"La situación es tensa para muchas empresas: muchas empresas buscan urgentemente aprendices debido al cambio demográfico", dijo Cornelia Haase-Lerch, directora de la Cámara de Industria y Comercio de Erfurt. Las pequeñas empresas están particularmente luchando. Según Haase-Lerch, ayudaría si se dieran más peso a los temas económicos y financieros en la escuela, así como a las matemáticas, la informática, las ciencias naturales y la tecnología. "Las empresas están tomando cada vez más la iniciativa y están apoyando a los jóvenes con diversas dificultades", dijo.

De vendedor a técnico en mecatrónica de automóviles

Alrededor de 1,100 solicitantes aún buscan posiciones, con alrededor de 680 de ellos siendo hombres jóvenes. Las formaciones más solicitadas son en ventas, mecatrónica de automóviles y gestión de oficina. Según la dirección regional, los formados en ventas son particularmente demandados. El sector minorista también busca a muchos jóvenes que quieran convertirse en comerciantes. Many positions for retail business managers are also still unfilled.

Los aprendices en medicina están en la cima de la escala salarial

Los aprendices en profesiones sanitarias ganan en promedio 1,272 euros al mes. Los aprendices en asesoramiento fiscal (1,221 euros) y educación (1,186 euros) también se counts among the better earners. En general, el ingreso promedio de los aprendices ha aumentado significativamente en los últimos cinco años, de 845 euros a 1,027 euros. Sin embargo, los costos de vida también han aumentado generalmente durante este tiempo.

En Turingia, más de 33,000 personas están siendo formadas actualmente en profesiones aseguradas socialmente. Su edad promedio es de 20,4 años y 3,100 aprendices vienen del extranjero.

Los jóvenes extranjeros ahora son un factor importante para compensar la disminución de aprendices y futuros trabajadores cualificados en el país debido a los cambios demográficos, según la IHK Erfurt. Sin embargo, las barreras lingüísticas y la burocracia son obstáculos en este ámbito.

