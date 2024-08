- Muchas solicitudes extranjeras de reconocimiento de profesiones siguen abiertas

Aplicantes extranjeros abrigan grandes esperanzas en combatir la escasez de trabajadores cualificados, especialmente en el sector de la salud. Un gran obstáculo es el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. En 2023, se presentaron más de 11.400 solicitudes para el reconocimiento de cualificaciones profesionales extranjeras en Renania del Norte-Westfalia, de las cuales 3.069 fueron consideradas completamente equivalentes en el mismo año. Según la respuesta del Ministerio de Trabajo de NRW a una consulta de la fracción parlamentaria del SPD, que ha sido facilitada a la Agencia Alemana de Prensa, 654 solicitudes -alrededor del 5,7 por ciento- fueron rechazadas. Alrededor de 3.250 solicitudes de 2023 aún no se habían decidido en el mismo año.

Curso adicional para el reconocimiento

Más de 4.400 solicitudes estuvieron sujetas a condiciones para medidas compensatorias para lograr el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Estas pueden incluir exámenes o cursos, como la formación para profesionales de la salud, o pruebas de aptitud o conocimientos. Las cifras del ministerio no indican si los solicitantes cumplieron con las condiciones. El número total de solicitudes de reconocimiento aumentó en más de 2.300 en comparación con 2022. La tasa de éxito fue同样 alta en 2022 como en 2023.

La mayoría de las solicitudes son de profesionales de la salud

En 2023, la mayoría de las solicitudes de reconocimiento profesional se presentaron en profesiones sanitarias. Se recibieron un total de 8.130 solicitudes, con más de 5.200 de mujeres. Alrededor de una de cada cinco cualificaciones fueron reconocidas como completamente equivalentes en el mismo año. En casi 4.300 casos, se requirieron medidas compensatorias.

Casi la mitad de las solicitudes de reconocimiento profesional en la sanidad son de enfermeras (casi 4.000), seguidas de médicos (1.686). Sin embargo, sólo alrededor de una de cada ocho solicitudes en el sector de enfermería fueron reconocidas como completamente equivalentes, mientras que los médicos tuvieron una tasa de éxito de casi el 45 por ciento.

El grupo parlamentario del SPD criticó los "sorprendentemente muchos procedimientos abiertos", especialmente en la sanidad. "La demanda en este ámbito es enorme", dijo Thorsten Klute, portavoz de política sanitaria del grupo parlamentario. "perhaps it's because the recognition process is particularly bureaucratic here. That's what we keep hearing." Klute criticó que el ministro de Trabajo Karl-Josef Laumann (CDU) no proporciona información sobre las razones de la duración de los procedimientos y la tasa de éxito de las mejoras.

NRW aims to speed up procedures

From the submission of complete documents to the first legally appealable decision, it took an average of just under 57 days in 2022, according to the ministry. "The state government is working on various approaches to improve and accelerate recognition procedures," Laumann said. The recognition of foreign professional qualifications is a key issue of the NRW state government's skilled workers offensive. As the professional recognition is often determined by federal laws, NRW is working together with the federal government and other states to further develop the legal regulations.

Federal Labour Minister Hubertus Heil (SPD) and Laumann called for legislative changes in April to make it easier to recognize foreign professional qualifications. "The professional recognition is too sluggish in Germany," Heil said at the time.

